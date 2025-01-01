Caso d’uso
CASO D’USO SNOWFLAKE
Fare analisi avanzate sui dati dell’ERP nel cloud
Risparmia sui costi, migliora la visibilità sulla spesa e aumenta la flessibilità e la capacità dei tuoi ecosistemi di analytics, AI e ML spostando i workload di analisi dei dati dai sistemi ERP a Snowflake.
Aumenta la visibilità aziendale
Consolida i dati provenienti da tutte le fonti ERP, creando una base per la crescita futura dell’azienda. Integra i dati interni con quelli delle aziende con cui collabori e del Marketplace Snowflake.
Integra tutti i dati per potenziare la produzione smart
Integra i dati aziendali (IT) e di produzione (OT) per abilitare iniziative di produzione smart utilizzando AI e ML in Snowpark.
Accelerare la generazione di valore
L’AI Data Cloud Snowflake è un servizio gestito con una vera scalabilità elastica. Grazie al supporto di più linguaggi di programmazione open source, Snowflake consente a un maggior numero di persone di lavorare con i dati.
Siemens aveva uno dei più grandi data lake SAP HANA on-prem al mondo. Ma era difficile scalare e supportare un mix di dati strutturati e non strutturati. Abbiamo migrato questi carichi di lavoro dall'infrastruttura locale al cloud con Snowflake, sfruttandone i vantaggi per servire meglio i nostri partner. Snowflake ha inoltre soddisfatto i nostri elevati requisiti di sicurezza informatica e ci ha permesso di ottimizzare i costi operativi.
Christian Meyer
