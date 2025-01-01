Siemens aveva uno dei più grandi data lake SAP HANA on-prem al mondo. Ma era difficile scalare e supportare un mix di dati strutturati e non strutturati. Abbiamo migrato questi carichi di lavoro dall'infrastruttura locale al cloud con Snowflake, sfruttandone i vantaggi per servire meglio i nostri partner. Snowflake ha inoltre soddisfatto i nostri elevati requisiti di sicurezza informatica e ci ha permesso di ottimizzare i costi operativi.

Christian Meyer Head of Data & AI Ops, Siemens AG