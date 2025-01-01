Vai al contenuto
CASO D’USO SNOWFLAKE

Fare analisi avanzate sui dati dell’ERP nel cloud

Risparmia sui costi, migliora la visibilità sulla spesa e aumenta la flessibilità e la capacità dei tuoi ecosistemi di analytics, AI e ML spostando i workload di analisi dei dati dai sistemi ERP a Snowflake.

Aumenta la visibilità aziendale

Consolida i dati provenienti da tutte le fonti ERP, creando una base per la crescita futura dell’azienda. Integra i dati interni con quelli delle aziende con cui collabori e del Marketplace Snowflake.

Integra tutti i dati per potenziare la produzione smart

Integra i dati aziendali (IT) e di produzione (OT) per abilitare iniziative di produzione smart utilizzando AI e ML in Snowpark.

Accelerare la generazione di valore

L’AI Data Cloud Snowflake è un servizio gestito con una vera scalabilità elastica. Grazie al supporto di più linguaggi di programmazione open source, Snowflake consente a un maggior numero di persone di lavorare con i dati.

Quote Icon

Siemens aveva uno dei più grandi data lake SAP HANA on-prem al mondo. Ma era difficile scalare e supportare un mix di dati strutturati e non strutturati. Abbiamo migrato questi carichi di lavoro dall'infrastruttura locale al cloud con Snowflake, sfruttandone i vantaggi per servire meglio i nostri partner. Snowflake ha inoltre soddisfatto i nostri elevati requisiti di sicurezza informatica e ci ha permesso di ottimizzare i costi operativi.

Christian Meyer
Head of Data & AI Ops, Siemens AG
EVENTO VIRTUALE

Ascolta gli esperti di settore in Accelerate Manufacturing

Segui l’evento virtuale in cui i nostri clienti e partner presentano sessioni e demo sui casi d’uso specifici per il manufacturing, la supply chain, AI e la produzione smart.

