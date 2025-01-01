Realize análises avançadas com os dados de SAP ERP na nuvem

A Siemens possuía um dos maiores data lakes SAP HANA locais do mundo. Nele, era difícil dimensionar em escala e oferecer suporte a uma combinação de dados estruturados e não estruturados. Com o Snowflake, migramos essas cargas de trabalho da infraestrutura local para a nuvem, aproveitando os benefícios extras para atender nossos parceiros com mais eficiência. O Snowflake também foi capaz de atender aos nossos altos requisitos de segurança cibernética e otimizar os custos operacionais.”

Christian Meyer Head of Data & AI Ops, Siemens AG