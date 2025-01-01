Caso de uso
CASO DE USO DO SNOWFLAKE
Realize análises avançadas com os dados de SAP ERP na nuvem
Reduza os custos, melhore a visibilidade dos gastos e ofereça mais flexibilidade e capacidade aos ecossistemas de análise de dados, IA e ML ao migrar as cargas de trabalho de análise de dados dos sistemas ERP para o Snowflake.
Aumente a visibilidade corporativa
Consolide dados de todas as fontes de ERP, criando uma base para o crescimento futuro dos negócios. Complemente os dados internos com dados de colaboradores do setor e do Snowflake Marketplace.
Integre todos os dados para incentivar a produção inteligente
Integre os dados da área corporativa (TI, tecnologia da informação) aos de chão de fábrica (TO, tecnologia operacional) para promover iniciativas de produção inteligente usando IA e ML no Snowpark.
Gere valor com mais rapidez
O Snowflake AI Data Cloud é um serviço gerenciado com escala elástica real. Com o suporte de várias linguagens de programação abertas, o Snowflake tem como objetivo capacitar mais pessoas a trabalhar com dados.
A Siemens possuía um dos maiores data lakes SAP HANA locais do mundo. Nele, era difícil dimensionar em escala e oferecer suporte a uma combinação de dados estruturados e não estruturados. Com o Snowflake, migramos essas cargas de trabalho da infraestrutura local para a nuvem, aproveitando os benefícios extras para atender nossos parceiros com mais eficiência. O Snowflake também foi capaz de atender aos nossos altos requisitos de segurança cibernética e otimizar os custos operacionais.”
Christian Meyer
