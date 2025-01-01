Siemens hatte einen der weltgrößten On-Premises SAP HANA Data Lakes. Dieser war schwer zu skalieren und hatte Probleme, eine Mischung aus strukturierten und unstrukturierten Daten zu unterstützen. Wir haben diese Workloads mit Snowflake von der On-Premises-Infrastruktur in die Cloud migriert und nutzen die zusätzlichen Vorteile, um unsere Partner effektiver zu unterstützen. Snowflake konnte zudem unsere hohen Anforderungen an die Cybersicherheit erfüllen und die Betriebskosten optimieren.

Christian Meyer Head of Data & AI Ops, Siemens AG