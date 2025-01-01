Cas d’usage
CAS D’USAGE SNOWFLAKE
Maximisez l’analytique avancée avec des données ERP dans le cloud
Réduisez vos coûts, affinez votre visibilité sur vos dépenses et offrez plus de flexibilité et de capacité aux écosystèmes d’analyse, d’IA et de ML en transférant vos workloads d’analyse de systèmes ERP vers Snowflake.
Augmentez la visibilité de votre entreprise
Consolidez les données de toutes les sources ERP, créant ainsi une base pour la croissance future de votre entreprise. Complétez vos données internes avec les données de collaborateurs du secteur et de la Marketplace Snowflake.
Intégrez toutes les données pour propulser la fabrication intelligente
Intégrez les données de l’entreprise (IT) aux données d’atelier (OT) pour permettre des initiatives de fabrication intelligente utilisant l’IA et le ML dans Snowpark.
Créez de la valeur plus rapidement
L’AI Data Cloud de Snowflake est un service géré véritablement élastique. Grâce à la prise en charge de plusieurs langages de programmation ouverts, Snowflake permet à davantage de profils de travailler avec les données.
Il y a quelques années, nous évoquions l’Internet des Objets et le Big Data. Ils sont aujourd’hui bien réels. Snowflake nous aide à nous établir au plus proche des données. Nous sommes maintenant bien équipés pour participer à un écosystème dans lequel nous partageons des données afin d’optimiser le fonctionnement des véhicules de nos clients. »
Christian Meyer
