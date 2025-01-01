Aller au contenu
CAS D’USAGE SNOWFLAKE

Maximisez l’analytique avancée avec des données ERP dans le cloud

Réduisez vos coûts, affinez votre visibilité sur vos dépenses et offrez plus de flexibilité et de capacité aux écosystèmes d’analyse, d’IA et de ML en transférant vos workloads d’analyse de systèmes ERP vers Snowflake.

Augmentez la visibilité de votre entreprise

Consolidez les données de toutes les sources ERP, créant ainsi une base pour la croissance future de votre entreprise. Complétez vos données internes avec les données de collaborateurs du secteur et de la Marketplace Snowflake.

Intégrez toutes les données pour propulser la fabrication intelligente

Intégrez les données de l’entreprise (IT) aux données d’atelier (OT) pour permettre des initiatives de fabrication intelligente utilisant l’IA et le ML dans Snowpark.

Créez de la valeur plus rapidement

L’AI Data Cloud de Snowflake est un service géré véritablement élastique. Grâce à la prise en charge de plusieurs langages de programmation ouverts, Snowflake permet à davantage de profils de travailler avec les données.

unlock advanced analytics diagram
Quote Icon

Il y a quelques années, nous évoquions l’Internet des Objets et le Big Data. Ils sont aujourd’hui bien réels. Snowflake nous aide à nous établir au plus proche des données. Nous sommes maintenant bien équipés pour participer à un écosystème dans lequel nous partageons des données afin d’optimiser le fonctionnement des véhicules de nos clients. »

Christian Meyer
Head of Data & AI Ops, Siemens AG
ÉVÉNEMENT VIRTUEL

Rejoignez des experts du secteur à Accelerate Manufacturing

Rejoignez nos clients et partenaires pour des sessions et démos mettant en avant les cas d’usage de l’industrie pour la supply chain, l’IA et la fabrication intelligente.

Plus d’informations à découvrir

Snowflake Partner Network logo

Partenaires Snowflake

Accédez aux solutions Powered by Snowflake qui répondent à vos besoins en matière de détection des fraudes, de contrôle KYC (Know Your Customer) et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

En savoir plus
Logos of media & entertainment data providers on Snowflake Marketplace

Marketplace Snowflake

Trouvez et testez des données alternatives sur la Marketplace Snowflake, y compris des données démographiques, de consommation et des données KYC ou AML.

Voir les références de la Marketplace
Light Bulb

Solutions Snowflake

Découvrez comment Snowflake peut prendre en charge l’analyse d’investissement et la recherche quantitative avec le Solution Center.

En savoir plus

Partenaires de solutions

voir tous les partenaires

Where Data Does More

  • Essai gratuit de 30 jours
  • Aucune carte bancaire requise
  • Annulation à tout moment 
essai gratuit
démo