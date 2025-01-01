Caso de uso
Impulsar analíticas avanzadas con datos de ERP en la nube
Ahorra en costes, mejora la visibilidad del gasto y proporciona más flexibilidad y capacidad a los ecosistemas de analíticas, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) al mover los workloads de analíticas de los sistemas de ERP a Snowflake.
Aumenta la visibilidad empresarial
Consolida los datos de todas las fuentes de ERP, creando así una base para el crecimiento empresarial futuro. Complementa los datos internos con datos de colaboradores del sector y de Snowflake Marketplace.
Integra todos los datos para impulsar una fabricación inteligente
Integra los datos empresariales (TI) con los de fabricación (OT) para poner en marcha iniciativas de fabricación inteligente mediante IA y ML en Snowpark.
Ofrece valor con mayor rapidez
El AI Data Cloud de Snowflake es un servicio gestionado verdaderamente elástico. Gracias a la compatibilidad con varios lenguajes de programación abiertos, Snowflake puede capacitar a un mayor número de personas para trabajar con datos.
Siemens tenía uno de los data lakes de SAP HANA on-premise más grandes del mundo. Era difícil de escalar y presentaba problemas para admitir una combinación de datos estructurados y no estructurados. Decidimos migrar estos workloads de una infraestructura on-premise a la nube con Snowflake, para sacar partido de las ventajas adicionales que supone este cambio y, así, poder prestar un servicio más eficaz a nuestros partners. Snowflake ha sido capaz de cumplir con nuestros exigentes requisitos de ciberseguridad y de optimizar los costes operativos”.
Christian Meyer
