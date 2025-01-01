Siemens tenía uno de los data lakes de SAP HANA on-premise más grandes del mundo. Era difícil de escalar y presentaba problemas para admitir una combinación de datos estructurados y no estructurados. Decidimos migrar estos workloads de una infraestructura on-premise a la nube con Snowflake, para sacar partido de las ventajas adicionales que supone este cambio y, así, poder prestar un servicio más eficaz a nuestros partners. Snowflake ha sido capaz de cumplir con nuestros exigentes requisitos de ciberseguridad y de optimizar los costes operativos”.

Christian Meyer Head of Data & AI Ops, Siemens AG