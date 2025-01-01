Caso d’uso
CASO D’USO SNOWFLAKE
Migliorare le prestazioni della supply chain
Consenti la condivisione dei dati e la collaborazione con i partner per una visibilità a monte e a valle dell’intera supply chain, integrando perfettamente i tuoi dati con quelli di fornitori e partner, e con i dataset del Marketplace Snowflake.
Abilita la condivisione dei dati e la collaborazione cross-cloud
Aumenta la visibilità sulla supply chain collaborando su dati e app con i tuoi partner chiave, e migliorando la pianificazione della capacità e dell'inventario con una condivisione fluida e sicura dei dati su più cloud.
Riduci le interruzioni della supply chain
Riduci i rischi sfruttando dati di terze parti che offrono insight su prezzi delle materie prime, instabilità geopolitica e variazioni nella domanda e offerta, aiutandoti ad anticipare e gestire le interruzioni nella supply chain.
Prendi decisioni più informate
Arricchisci le tue previsioni della domanda con insight sui consumatori e statistiche economiche globali e locali con l’accesso a data set di terze parti sicuri e governati.
Snowflake ci ha fornito la trasparenza necessaria lungo tutta la supply chain e nei nostri stabilimenti. Questo ci permette di gestire le criticità legate ai fornitori e all'inflazione e di prendere decisioni basate sui dati per sostenere la crescita del nostro business nonostante le sfide macroeconomiche.
Sheila Jordan
