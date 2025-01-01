Vai al contenuto
CASO D’USO SNOWFLAKE

Migliorare le prestazioni della supply chain

Consenti la condivisione dei dati e la collaborazione con i partner per una visibilità a monte e a valle dell’intera supply chain, integrando perfettamente i tuoi dati con quelli di fornitori e partner, e con i dataset del Marketplace Snowflake.

Abilita la condivisione dei dati e la collaborazione cross-cloud

Aumenta la visibilità sulla supply chain collaborando su dati e app con i tuoi partner chiave, e migliorando la pianificazione della capacità e dell'inventario con una condivisione fluida e sicura dei dati su più cloud.

Riduci le interruzioni della supply chain

Riduci i rischi sfruttando dati di terze parti che offrono insight su prezzi delle materie prime, instabilità geopolitica e variazioni nella domanda e offerta, aiutandoti ad anticipare e gestire le interruzioni nella supply chain.

Prendi decisioni più informate

Arricchisci le tue previsioni della domanda con insight sui consumatori e statistiche economiche globali e locali con l’accesso a data set di terze parti sicuri e governati.

improve supply chain performance diagram
Quote Icon

Snowflake ci ha fornito la trasparenza necessaria lungo tutta la supply chain e nei nostri stabilimenti. Questo ci permette di gestire le criticità legate ai fornitori e all'inflazione e di prendere decisioni basate sui dati per sostenere la crescita del nostro business nonostante le sfide macroeconomiche.

Sheila Jordan
Chief Digital Technology Officer, Honeywell
EBOOK

Creare resilienza nella supply chain manifatturiera con i dati

Oggi, le organizzazioni del settore manifatturiero affrontano difficoltà in ogni fase della supply chain: prendere le giuste decisioni di pianificazione e acquisto, occuparsi dell’inventario e della logistica, evadere velocemente gli ordini, gestire le fluttuazioni dei prezzi e assumere e trattenere i lavoratori. In particolare, è possibile aumentare la resilienza della supply chain con i dati in tre modi: Leggi l’ebook per saperne di più.

