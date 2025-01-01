Oggi, le organizzazioni del settore manifatturiero affrontano difficoltà in ogni fase della supply chain: prendere le giuste decisioni di pianificazione e acquisto, occuparsi dell’inventario e della logistica, evadere velocemente gli ordini, gestire le fluttuazioni dei prezzi e assumere e trattenere i lavoratori. In particolare, è possibile aumentare la resilienza della supply chain con i dati in tre modi: Leggi l’ebook per saperne di più.