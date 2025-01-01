Skip to content
CASO DE USO DO SNOWFLAKE

Melhore o desempenho da cadeia de fornecedores

Permita o compartilhamento de dados e a colaboração com parceiros, de forma contínua, para ter visibilidade completa da cadeia de fornecedores, integrando dados próprios, de parceiros terceirizados e do Snowflake Marketplace.

Permita a colaboração e o compartilhamento de dados entre nuvens

Melhore a colaboração com dados e aplicações de parceiros-chave para ampliar a visibilidade da cadeia de fornecedores, aperfeiçoando o planejamento da capacidade e do estoque, com o compartilhamento seguro e contínuo de dados entre diferentes nuvens.

Reduza as interrupções na cadeia de fornecedores

Reduza o risco com acesso a dados de terceiros se antecipando aos desafios da cadeia de fornecedores decorrentes dos custos de commodities, questões geopolíticas e mudanças na oferta/demanda.

Tome decisões mais bem-informadas

Enriqueça as previsões de demanda com insights de consumidores e estatísticas econômicas de todo o mundo e locais com acesso a conjuntos de dados, seguros e governados, de terceiros.

improve supply chain performance diagram
Quote Icon

O Snowflake tem nos oferecido a transparência necessária ao longo da cadeia de fornecedores e unidades de fábrica. Isso tem nos permitido gerenciar problemas com fornecedores e inflação, tomando as decisões data-driven de que precisamos para desenvolver nossa empresa, independente das oscilações macroeconômicas."

Sheila Jordan
Chief Digital Technology Officer, Honeywell
EBOOK

Adicione resiliência à sua cadeia de fornecedores industrial com dados

Atualmente, as indústrias enfrentam desafios em cada elo da cadeia de fornecedores: na tomada de decisões corretas sobre planejamento e aquisição, no gerenciamento de estoque, na gestão de logística, na realização rápida dos pedidos, nas flutuações de preços, bem como na contratação e na retenção de mão de obra. Os dados podem aumentar a resiliência da sua cadeia de fornecedores de três maneiras: Saber mais

