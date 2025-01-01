Caso de uso
CASO DE USO DO SNOWFLAKE
Melhore o desempenho da cadeia de fornecedores
Permita o compartilhamento de dados e a colaboração com parceiros, de forma contínua, para ter visibilidade completa da cadeia de fornecedores, integrando dados próprios, de parceiros terceirizados e do Snowflake Marketplace.
Permita a colaboração e o compartilhamento de dados entre nuvens
Melhore a colaboração com dados e aplicações de parceiros-chave para ampliar a visibilidade da cadeia de fornecedores, aperfeiçoando o planejamento da capacidade e do estoque, com o compartilhamento seguro e contínuo de dados entre diferentes nuvens.
Reduza as interrupções na cadeia de fornecedores
Reduza o risco com acesso a dados de terceiros se antecipando aos desafios da cadeia de fornecedores decorrentes dos custos de commodities, questões geopolíticas e mudanças na oferta/demanda.
Tome decisões mais bem-informadas
Enriqueça as previsões de demanda com insights de consumidores e estatísticas econômicas de todo o mundo e locais com acesso a conjuntos de dados, seguros e governados, de terceiros.
O Snowflake tem nos oferecido a transparência necessária ao longo da cadeia de fornecedores e unidades de fábrica. Isso tem nos permitido gerenciar problemas com fornecedores e inflação, tomando as decisões data-driven de que precisamos para desenvolver nossa empresa, independente das oscilações macroeconômicas."
Sheila Jordan
