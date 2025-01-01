Caso d’uso
CASO D’USO SNOWFLAKE
Generare valore dai dati dei prodotti connessi
Elimina i silos e riunisci tutti i dati IoT, IT e OT nel cloud. Promuovi l’innovazione, migliora la customer experience, ottimizza le operation e apri nuove linee di business con i dati IoT.
Scala con facilità
Sfrutta una cloud data platform facile da usare e interamente gestita che supporta dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati.
Sblocca le funzionalità di AI e ML
Esplora a fondo le prestazioni dei prodotti connessi, la qualità della produzione e il comportamento dei clienti con le funzionalità di AI e ML in Snowpark.
Abilita la monetizzazione dei dati e la data collaboration
Abilita la condivisione sicura dei dati con partner e clienti e crea nuovi flussi di entrate monetizzando i dati dei prodotti connessi con il Marketplace Snowflake.
Qualche anno fa parlavamo di IoT e big data, e ora sono una realtà. Snowflake ci aiuta a stabilire dove si trovano i dati, e ora siamo ben preparati a partecipare a un ecosistema in cui condividiamo i dati per ottimizzare il funzionamento del veicolo del cliente.”
Peter Alåsen
