Generare valore dai dati dei prodotti connessi

Elimina i silos e riunisci tutti i dati IoT, IT e OT nel cloud. Promuovi l’innovazione, migliora la customer experience, ottimizza le operation e apri nuove linee di business con i dati IoT. 

Scala con facilità

Sfrutta una cloud data platform facile da usare e interamente gestita che supporta dati strutturati, semi-strutturati e non strutturati.

Sblocca le funzionalità di AI e ML

Esplora a fondo le prestazioni dei prodotti connessi, la qualità della produzione e il comportamento dei clienti con le funzionalità di AI e ML in Snowpark.

Abilita la monetizzazione dei dati e la data collaboration

Abilita la condivisione sicura dei dati con partner e clienti e crea nuovi flussi di entrate monetizzando i dati dei prodotti connessi con il Marketplace Snowflake.

Qualche anno fa parlavamo di IoT e big data, e ora sono una realtà. Snowflake ci aiuta a stabilire dove si trovano i dati, e ora siamo ben preparati a partecipare a un ecosistema in cui condividiamo i dati per ottimizzare il funzionamento del veicolo del cliente.”

Peter Alåsen
Product Owner, Scania
WEBINAR

Abbatti i silos e accelera la monetizzazione dei dati sulla mobilità connessa

Scopri come l’AI Data Cloud Snowflake consente alle aziende del settore automotive di integrare i dati delle flotte, dei sistemi ERP e degli impianti di produzione, e di applicare l’AI per generare nuovi insight dai dati dei prodotti connessi.

