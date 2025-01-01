Caso de uso
CASO DE USO DO SNOWFLAKE
Gere valor dos dados de produtos conectados
Elimine silos de dados e reúna dados de Internet das Coisas (IoT), TI e TO na nuvem. Promova a inovação, melhore a experiência dos clientes, otimize as operações e descubra novas linhas de negócios com os dados de IoT.
Escalabilidade sem esforço
Utilize uma plataforma de dados na nuvem totalmente gerenciada e fácil de usar, compatível com dados estruturados, semiestruturados e não estruturados.
Empregue recursos de IA e ML
Use o Snowpark para aprofundar seu conhecimento em desempenho de produto conectado, qualidade da produção e comportamento do cliente com recursos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).
Colaboração e monetização de dados
Possibilite o compartilhamento seguro de dados com parceiros e clientes e descubra novos fluxos de receita monetizando dados de produtos conectados com o Snowflake Marketplace.
Há alguns anos atrás, falávamos de IoT e big data, e agora eles estão aqui. O Snowflake nos ajuda a permanecer onde os dados estão, [e agora] estamos bem preparados para participar de um ecossistema onde compartilhamos dados para otimizar o funcionamento do veículo do cliente."
Peter Alåsen
