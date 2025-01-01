Skip to content
CASO DE USO DO SNOWFLAKE

Gere valor dos dados de produtos conectados

Elimine silos de dados e reúna dados de Internet das Coisas (IoT), TI e TO na nuvem. Promova a inovação, melhore a experiência dos clientes, otimize as operações e descubra novas linhas de negócios com os dados de IoT. 

Escalabilidade sem esforço

Utilize uma plataforma de dados na nuvem totalmente gerenciada e fácil de usar, compatível com dados estruturados, semiestruturados e não estruturados.

Empregue recursos de IA e ML

Use o Snowpark para aprofundar seu conhecimento em desempenho de produto conectado, qualidade da produção e comportamento do cliente com recursos de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML).

Colaboração e monetização de dados

Possibilite o compartilhamento seguro de dados com parceiros e clientes e descubra novos fluxos de receita monetizando dados de produtos conectados com o Snowflake Marketplace.

Quote Icon

Há alguns anos atrás, falávamos de IoT e big data, e agora eles estão aqui. O Snowflake nos ajuda a permanecer onde os dados estão, [e agora] estamos bem preparados para participar de um ecossistema onde compartilhamos dados para otimizar o funcionamento do veículo do cliente."

Peter Alåsen
Product Owner, Scania
WEBINAR

Break Down Silos to Accelerate Monetization of Connected Mobility Data

Saiba como o Snowflake AI Data Cloud permite às empresas automotivas integrar de dados de frotas de veículos, sistemas de ERP e chão de fábrica, bem como aplicar IA para gerar novos insights a partir de dados de produtos conectados.

Parceiros de soluções

