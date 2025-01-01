Aller au contenu
CAS D’USAGE SNOWFLAKE

Valorisez les données des produits connectés

Éliminez les silos de données pour rassembler les données IoT, IT et OT dans le cloud. Stimulez l’innovation, améliorez l’expérience client, optimisez vos opérations et lancez de nouveaux secteurs d’activité avec les données IoT. 

Évoluez simplement

Tirez parti d’une plateforme data dans le cloud facile à utiliser et entièrement gérée qui prend en charge les données structurées, semi-structurées et non structurées.

Bénéficiez de fonctionnalités d’IA/ML

Pour mieux comprendre les performances des produits connectés, la qualité de votre production et le comportement des clients, bénéficiez de fonctionnalités d’IA et de ML via Snowpark.

Favorisez la monétisation des données et la collaboration

Activez le partage sécurisé de données avec vos partenaires et vos clients et générez de nouvelles sources de revenus en monétisant les données de vos produits connectés avec la Marketplace Snowflake.

Generate Value from Connected Products diagram
Quote Icon

Il y a quelques années, nous évoquions l’Internet des Objets et le Big Data. Ils sont aujourd’hui bien réels. Snowflake nous aide à nous établir au plus proche des données. Nous sommes maintenant bien équipés pour participer à un écosystème dans lequel nous partageons des données afin d’optimiser le fonctionnement des véhicules de nos clients. »

Peter Alåsen
Product Owner, Scania
WEBINAIRE

Éliminez les silos pour accélérer la monétisation des données de mobilité connectée

Découvrez comment l’AI Data Cloud de Snowflake permet aux entreprises automobiles d’intégrer les données des flottes de véhicules, des systèmes ERP et de l’atelier, et d’appliquer l’IA pour générer de nouvelles informations à partir des données des produits connectés.

