Actualmente, las organizaciones que se dedican a la fabricación afrontan retos en todas las etapas de la cadena de suministro: desde la toma de las decisiones correctas sobre planificación y abastecimiento, pasando por la gestión del inventario y de la logística, la tramitación inmediata de los pedidos y el tratamiento de las fluctuaciones de precios, hasta la contratación y retención del personal. Hay tres formas de aumentar la resiliencia en la cadena de suministro gracias a los datos. Lee el ebook para tener más información.