CASO DE USO DE SNOWFLAKE

Mejorar el rendimiento de la cadena de suministro

Habilita un data sharing fluido y la colaboración con partners para obtener visibilidad integral de toda la cadena de suministro, al integrar tus propios datos con datos de partners externos y de Snowflake Marketplace sin problemas.

Facilita el data sharing y la colaboración entre nubes

Mejora la visibilidad de la cadena de suministro mediante la colaboración con datos y aplicaciones, y con partners clave, lo que mejora la capacidad y la planificación del inventario con un data sharing entre nubes seguro y fluido.

Reduce las interrupciones en la cadena de suministro

Reduce el riesgo con el acceso a datos de terceros para anticiparte a posibles impactos en la cadena de suministro derivados de los costes de los productos básicos, disturbios geopolíticos y cambios en la oferta y la demanda.

Toma decisiones mejor fundamentadas

Enriquece las previsiones de demanda con información de los consumidores y estadísticas económicas locales y globales con acceso a conjuntos de datos seguros y gobernados de terceros.

improve supply chain performance diagram
Quote Icon

Snowflake nos ha proporcionado la transparencia que necesitábamos en la cadena de suministro y las plantas de fabricación para abordar las cuestiones relacionadas con los proveedores y la inflación, así como para tomar las decisiones basadas en datos necesarias a fin de impulsar el crecimiento del negocio pese a los obstáculos macroeconómicos”.

Sheila Jordan
Chief Digital Technology Officer, Honeywell
EBOOK

Generar resiliencia en la cadena de suministro de fabricación con datos

Actualmente, las organizaciones que se dedican a la fabricación afrontan retos en todas las etapas de la cadena de suministro: desde la toma de las decisiones correctas sobre planificación y abastecimiento, pasando por la gestión del inventario y de la logística, la tramitación inmediata de los pedidos y el tratamiento de las fluctuaciones de precios, hasta la contratación y retención del personal. Hay tres formas de aumentar la resiliencia en la cadena de suministro gracias a los datos. Lee el ebook para tener más información.

Partners de soluciones

