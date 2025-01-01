Caso de uso
CASO DE USO DE SNOWFLAKE
Mejorar el rendimiento de la cadena de suministro
Habilita un data sharing fluido y la colaboración con partners para obtener visibilidad integral de toda la cadena de suministro, al integrar tus propios datos con datos de partners externos y de Snowflake Marketplace sin problemas.
Facilita el data sharing y la colaboración entre nubes
Mejora la visibilidad de la cadena de suministro mediante la colaboración con datos y aplicaciones, y con partners clave, lo que mejora la capacidad y la planificación del inventario con un data sharing entre nubes seguro y fluido.
Reduce las interrupciones en la cadena de suministro
Reduce el riesgo con el acceso a datos de terceros para anticiparte a posibles impactos en la cadena de suministro derivados de los costes de los productos básicos, disturbios geopolíticos y cambios en la oferta y la demanda.
Toma decisiones mejor fundamentadas
Enriquece las previsiones de demanda con información de los consumidores y estadísticas económicas locales y globales con acceso a conjuntos de datos seguros y gobernados de terceros.
Snowflake nos ha proporcionado la transparencia que necesitábamos en la cadena de suministro y las plantas de fabricación para abordar las cuestiones relacionadas con los proveedores y la inflación, así como para tomar las decisiones basadas en datos necesarias a fin de impulsar el crecimiento del negocio pese a los obstáculos macroeconómicos”.
Sheila Jordan
