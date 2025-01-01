Ir al contenido
CASO DE USO DE SNOWFLAKE

Generar valor a partir de datos de productos conectados

Elimina los silos de datos y reúne los datos de IdC, TI y OT en la nube. Impulsa la innovación, mejora las experiencias de los clientes, optimiza las operaciones y abre nuevas líneas de negocio con datos del Internet de las cosas (IdC). 

Crece con facilidad

Aprovéchate de una plataforma de datos en la nube fácil de usar y totalmente gestionada que admite datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.

Impulsa las capacidades de IA y ML

Profundiza en tus conocimientos sobre el rendimiento de los productos conectados, la calidad de la producción y el comportamiento de los clientes con las capacidades de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) a través de Snowpark.

Habilita la monetización de datos y la colaboración

Habilita un data sharing seguro con partners y clientes, y accede a nuevas fuentes de ingresos al monetizar los datos de productos conectados con Snowflake Marketplace.

Generate Value from Connected Products diagram
Quote Icon

Hace unos años, hablábamos del Internet de las cosas y del big data y, hoy en día, son una realidad. Gracias a Snowflake, que nos ha ayudado a establecer dónde están los datos, ahora estamos listos para formar parte de un ecosistema en el que compartimos los datos para optimizar el funcionamiento de los vehículos de nuestros clientes”.

Peter Alåsen
Product Owner, Scania
WEBINAR

Break Down Silos to Accelerate Monetization of Connected Mobility Data

Descubre cómo el AI Data Cloud de Snowflake capacita a las empresas del sector de la automoción para integrar datos de flotas de vehículos, sistemas de ERP y plantas de fabricación, y aplicar la IA para generar nueva información a partir de datos de productos conectados.

Más contenido para explorar

Snowflake Partner Network logo

Partners de Snowflake

Accede a soluciones líderes del sector del programa Powered by Snowflake que abordan tus necesidades sobre detección de fraudes, estándares Know Your Client (KYC) y prevención de blanqueo de capitales (AML).

Más información
Logos of media & entertainment data providers on Snowflake Marketplace

Snowflake Marketplace

Busca y prueba datos alternativos, incluidos datos demográficos, de consumidores y de KYC o blanqueo de capitales, en Snowflake Marketplace.

Ver fichas de productos del Marketplace
Light Bulb

Soluciones de Snowflake

Descubre cómo Snowflake puede respaldar el caso de uso de analíticas de inversiones e investigación cuantitativa en el Centro de soluciones.

Más información

Partners de soluciones

Comienza tu pruebagratuita de 30 días

Prueba Snowflake gratis durante 30 días y experimenta el Data Cloud, que acaba con la complejidad, el coste y las restricciones de otras soluciones.