Caso de uso
CASO DE USO DE SNOWFLAKE
Generar valor a partir de datos de productos conectados
Elimina los silos de datos y reúne los datos de IdC, TI y OT en la nube. Impulsa la innovación, mejora las experiencias de los clientes, optimiza las operaciones y abre nuevas líneas de negocio con datos del Internet de las cosas (IdC).
Crece con facilidad
Aprovéchate de una plataforma de datos en la nube fácil de usar y totalmente gestionada que admite datos estructurados, semiestructurados y no estructurados.
Impulsa las capacidades de IA y ML
Profundiza en tus conocimientos sobre el rendimiento de los productos conectados, la calidad de la producción y el comportamiento de los clientes con las capacidades de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) a través de Snowpark.
Habilita la monetización de datos y la colaboración
Habilita un data sharing seguro con partners y clientes, y accede a nuevas fuentes de ingresos al monetizar los datos de productos conectados con Snowflake Marketplace.
Hace unos años, hablábamos del Internet de las cosas y del big data y, hoy en día, son una realidad. Gracias a Snowflake, que nos ha ayudado a establecer dónde están los datos, ahora estamos listos para formar parte de un ecosistema en el que compartimos los datos para optimizar el funcionamiento de los vehículos de nuestros clientes”.
Peter Alåsen
