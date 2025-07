Snowflake Intelligence: parla con i tuoi dati, sblocca insight aziendali reali

Gli utenti aziendali spesso faticano a ottenere risposte tempestive, navigando in un dedalo di dashboard, report e applicazioni come Salesforce, Confluence o Zendesk. Nel frattempo, i team dati sono spesso sommersi da richieste ad hoc, faticando a utilizzare le enormi risorse di dati disponibili per soddisfare la necessità aziendale di insight immediati e fruibili. L’intelligenza artificiale offre un percorso per il futuro, soprattutto attraverso agenti AI in grado di comprendere e agire sulla base di informazioni aziendali complesse. Tuttavia, sbloccare il vero potenziale dell’enterprise AI si è rivelato difficile: una sfida cruciale da superare perché l’AI trasforma radicalmente il modo di operare delle aziende.

I business analyst affrontano analisi manuali, viste frammentarie e ritardi quando cercano di rispondere a domande aziendali chiave come “Perché aumentano i ticket di assistenza?” o “Perché le vendite sono in calo?” Con i dati sparsi in tabelle strutturate, CRM, documenti, email, ticket di supporto e applicazioni chat come Slack e Microsoft Teams, la necessità di accesso e ragionamento sicuri sono stati un ostacolo significativo per fornire insight tempestivi agli utenti aziendali.

Oggi siamo entusiasti di annunciare Snowflake Intelligence (presto in public preview), una nuova esperienza trasformativa progettata per colmare il gap tra dati e azione. Consente ai dipendenti di conversare in modo sicuro con i propri dati, ricavare insight approfonditi da informazioni aziendali affidabili e avviare azioni, il tutto da un’interfaccia unificata e intuitiva.

Trasforma i dati in intelligence fruibile

Snowflake Intelligence è una nuova esperienza agente, accessibile tramite un portale dedicato (ai.snowflake.com), creata per aiutare gli utenti aziendali a interagire direttamente e in modo sicuro con i dati di un’organizzazione. Ora i team possono utilizzare Snowflake Intelligence per:

Conversare in linguaggio naturale: Ragiona attraverso domande e ottieni insight, proprio come con un collega.

Accedere a tutti i dati: Connetti in modo sicuro sia dati strutturati (tabelle e record) che dati non strutturati (documenti, conversazioni e trascrizioni).

Generare insight accurati : Grazie al Deep Research Agent for Analytics integrato, puoi spingerti oltre il semplice recupero per analizzare i dati, analizzare complesse questioni aziendali, scoprire i trend e capire il "perché" dietro il "cosa".

Agire istantaneamente: Configura gli agenti per eseguire attività basate su insight, come inviare notifiche, aggiornare record in altri sistemi o attivare flussi di lavoro.

Un responsabile delle vendite potrebbe chiedersi: "Quali sono stati i prodotti più venduti nella regione Z nello scorso trimestre e perché il prodotto X ha superato il prodotto Y?" Snowflake Intelligence analizza tabelle di vendita, note sulla pipeline ed email regionali per fornire la risposta e suggerire azioni successive, il tutto in una sola richiesta, non in una settimana di analisi ad hoc.

Con le Snowflake Cortex Knowledge Extensions (presto in GA) sul Marketplace Snowflake, le organizzazioni ottengono un vantaggio competitivo contestualizzando facilmente i propri dati proprietari con fonti esterne aggiornate, pertinenti e affidabili come Stack Overflow, The Associated Press, USA TODAY Network e altri, ottenendo insight più approfonditi e processi decisionali più informati e preservando al contempo la sicurezza e la governance di livello enterprise. Sfruttando le Cortex Knowledge Extensions in Snowflake Intelligence, i clienti possono massimizzare l’utilità e gli insight di queste fonti di dati.