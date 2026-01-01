Snowflake è la tecnologia del futuro per lo sviluppo di applicazioni. La piattaforma Snowflake è la base ideale su cui creare, testare e distribuire le tue app ad alta intensità di dati. Quando saranno operative, potrai scalare le tue app con facilità in base alle variazioni della domanda e garantire che rimangano in funzione anche in ambienti cloud diversi, senza necessità di processi SRE.



Nell’AI Data Cloud le organizzazioni possono inoltre attingere a nuove opportunità di guadagno con il Marketplace Snowflake. Distribuisci e monetizza le Snowflake Native App nell’intera rete AI Data Cloud composta da migliaia di organizzazioni, e facilita la monetizzazione con fatturazione personalizzabile, acquisti direttamente nella piattaforma e report granulari sull’utilizzo. Fai come centinaia di altre aziende che stanno già creando e distribuendo applicazioni moderne con Snowflake.

