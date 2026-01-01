PIATTAFORMA
Cos’èl’AI Data Cloud
L’AI Data Cloud è una rete globale che connette le organizzazioni ai dati e alle applicazioni più importanti per la loro attività. L’AI Data Cloud apre le porte a infinite possibilità, dall’abbattimento dei silos all’interno dell’azienda alla collaborazione sui contenuti con partner e clienti, consentendo perfino di integrare applicazioni e dati esterni per ricavare nuovi insight.
La piattaforma unificata Snowflake potenzia l’AI Data Cloud. Grazie alla sua originale architettura, connette le aziende a livello globale, per unire dati e workload praticamente su qualsiasi scala. E insieme al Marketplace Snowflake, che semplifica la condivisione, la collaborazione e la monetizzazione di migliaia di data set, servizi e data app, crea l’AI Data Cloud in continua crescita.
SCOPRI ALTRE RISORSE SULL’AI DATA CLOUD:
Un’unica piattaforma
La piattaforma Snowflake elimina i silos di dati e semplifica le architetture per consentire alle organizzazioni di ricavare più valore dai loro dati. La piattaforma è progettata come un unico prodotto unificato con automazioni che riducono la complessità e aiutano a garantire che tutto funzioni in modo assolutamente semplice.
In più, per supportare un’ampia varietà di workload, è ottimizzata per prestazioni su scala, indipendentemente dal linguaggio di lavoro dell’utente, come SQL, Python o altri. È inoltre connessa a livello globale, quindi le organizzazioni possono accedere in sicurezza ai contenuti più rilevanti in diversi cloud e regioni, sempre con la stessa esperienza d’uso.
I quattro livelli dell’architettura della piattaforma Snowflake
Storage ottimizzato
Gestisce dati non strutturati, semi‑strutturati e strutturati insieme, con una scalabilità quasi infinita.
Elaborazione elastica multi‑cluster
Offre scalabilità verticale basata sull’utilizzo e scalabilità orizzontale per supportare simultaneamente un elevatissimo numero di utenti, volumi di dati e workload, il tutto con un solo motore.
Servizi cloud
Snowflake si auto‑gestisce con automazioni che evitano ai clienti costosi e complessi investimenti nelle risorse.
Snowgrid
Offre un’unica esperienza connessa in vari cloud e regioni a livello globale per governance unificata, business continuity e collaborazione all’interno dell’organizzazione e tra organizzazioni diverse.
Elimina lo sviluppoin silos
Porta più workload, utenti e casi d’uso direttamente dove si trovano i dati, tutto nell’AI Data Cloud.
Sviluppa le tue app e il tuo business nell’AI Data Cloud
Snowflake è la tecnologia del futuro per lo sviluppo di applicazioni. La piattaforma Snowflake è la base ideale su cui creare, testare e distribuire le tue app ad alta intensità di dati. Quando saranno operative, potrai scalare le tue app con facilità in base alle variazioni della domanda e garantire che rimangano in funzione anche in ambienti cloud diversi, senza necessità di processi SRE.
Nell’AI Data Cloud le organizzazioni possono inoltre attingere a nuove opportunità di guadagno con il Marketplace Snowflake. Distribuisci e monetizza le Snowflake Native App nell’intera rete AI Data Cloud composta da migliaia di organizzazioni, e facilita la monetizzazione con fatturazione personalizzabile, acquisti direttamente nella piattaforma e report granulari sull’utilizzo. Fai come centinaia di altre aziende che stanno già creando e distribuendo applicazioni moderne con Snowflake.
Inizia la tua provagratuita di 30 giorni
Prova Snowflake gratis per 30 giorni e scopri come l’AI Data Cloud aiuta a eliminare la complessità, i costi e i vincoli tipici di altre soluzioni.