Snowflake si impegna a garantire la sicurezza dei suoi clienti e dei loro dati. Con HackerOne gestiamo un programma privato di divulgazione delle vulnerabilità collaborando con ricercatori di sicurezza per risolvere le vulnerabilità in modo sicuro e coordinato. Il contributo dei ricercatori ci aiuta a identificare e risolvere potenziali problemi prima che possano essere sfruttati. Se un ricercatore scopre una vulnerabilità di sicurezza in prodotti, servizi e sistemi Snowflake o ospitati da o per conto di Snowflake, raccomandiamo vivamente di segnalarcela. Per ulteriori dettagli, consulta la Vulnerability Disclosure Policy (VDP) di Snowflake.

Il processo Snowflake per una gestione e una divulgazione responsabili delle vulnerabilità è una componente chiave del nostro impegno costante per una cybersecurity solida e trasparente. In conformità con la policy CVE di Snowflake, pubblichiamo i CVE per software e codice sviluppati e ridistribuiti da noi attraverso canali open source. Tutti i problemi di vulnerabilità attivano un avviso di sicurezza, lo sviluppo di patch e una revisione con dettagli sulla vulnerabilità e la sua correzione. Ove applicabile, i CVE di Snowflake sono pubblicati su cve.org, gestito dal MITRE, una base di conoscenze riconosciuta a livello globale per i professionisti della sicurezza.