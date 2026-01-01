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Virtual Dev Day EMEA — 25 giugno — Entra nel futuro dei dati aziendali

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SNOWFLAKE SECURITY HUB

Funzionalità di sicurezza proattive e di livello enterprise, per dati e AI, integrate fin dall’origine, non applicate a posteriori.

horizon diagram
BLOG

Best practice di sicurezza e governance per il deployment di Snowflake Intelligence con Horizon Catalog

Security

Funzionalità di sicurezza integrate per dati e AI

Proteggi i dati e l’AI con controlli proattivi contro la divulgazione delle password e gli IP dannosi. Implementa controlli di sicurezza pensati per l’AI, con RBAC a livello di modello e Cortex Guard, per ridurre uso improprio ed esposizione mentre estendi l’AI in tutta l’organizzazione.

Enterprise

Difesa multilivello enterprise

Implementa sicurezza multilivello per ambienti altamente regolamentati, con controlli avanzati come backup immutabili, Tri-Secret Secure (TSS) e RBAC granulare, senza personalizzazioni architetturali o sovraccarichi operativi.

Collaborative Security

Piattaforma di sicurezza cross-cloud estendibile

Coordina e monitora la postura di sicurezza aziendale da un unico punto con Trust Center. Condividi i dati in modo sicuro e applica controlli uniformi di sicurezza e governance su Snowflake e sulle tabelle esterne grazie a Horizon Catalog.

Snowflake offreVantaggi di sicurezza unici

Gestione nativa della postura di sicurezza

Il Trust Center Snowflake consente di monitorare, rilevare e correggere continuamente rischi per la sicurezza ed errori di configurazione.

Prevenzione integrata delle minacce

Affidati a servizi always-on, come il blocco degli IP malevoli e il rilevamento di password compromesse, per individuare e neutralizzare automaticamente le minacce in tutto ‘AI Data Cloud.

Crittografia avanzata dei dati e controllo delle chiavi

Proteggi i dati sensibili con un modello Tri-Secret Secure multilivello facile da usare che combina chiavi gestite da Snowflake e chiavi gestite dal cliente.

Modello di controllo accessi maturo

Semplifica la governance con un framework RBAC coerente e gerarchico che fornisce visibilità e controllo granulari su tutti i data asset.

Backup immutabili conformi

Proteggi i record storici da sofisticati attacchi ransomware ed eliminazioni o modifiche accidentali con i backup WORM.

Funzionalità di sicurezza AI ad hoc

Filtra automaticamente le risposte LLM dannose o non sicure utilizzando Cortex Guard integrato per un’AI generativa sicura e responsabile.

Trust center screenshot

PARTNER

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SICUREZZA E CONFORMITÀSNOWFLAKE

Certificazioni e conformità

A sostegno del suo impegno per la sicurezza, la conformità e la protezione dei dati, Snowflake supporta i principali standard di sicurezza commerciali e pubblici a livello globale, tra cui:

  • ISO 27001
  • SOC 1 & 2 Type 2
  • FedRAMP Moderato e Alto
  • DoD IL4 and IL5
  • PCI-DSS
  • HITRUST
  • TISAX
  • ITAR

Visita il nostro Compliance Center self-service per visualizzare e scaricare i report di conformità.

Security document icon

CISA secure by design pledge

Snowflake si impegna a garantire la trasparenza e a migliorare la sicurezza dei suoi clienti nelle sette aree di riferimento del Secure by Design (SbD) Pledge della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)

Database security icon

Sicurezza e resilienza dell’infrastruttura

Ideato sin dall’inizio per il cloud, Snowflake utilizza tecnologie di sicurezza all’avanguardia per offrire una piattaforma sicura, resiliente e altamente configurabile. Questo consente ai clienti di affidarsi con sicurezza a Snowflake per tutti i loro data workload più critici e impegnativi.

FedRAMP logo
HITRUST logo
irap logo
ITAR logo
AICPA logo
PCI logo
A-LIGN logo
HIPAA logo

I clienti si affidano a Snowflakeper la sicurezza e la conformità

Reporting e divulgazione delle vulnerabilità

Snowflake si impegna a garantire la sicurezza dei suoi clienti e dei loro dati. Con HackerOne gestiamo un programma privato di divulgazione delle vulnerabilità collaborando con ricercatori di sicurezza per risolvere le vulnerabilità in modo sicuro e coordinato. Il contributo dei ricercatori ci aiuta a identificare e risolvere potenziali problemi prima che possano essere sfruttati. Se un ricercatore scopre una vulnerabilità di sicurezza in prodotti, servizi e sistemi Snowflake o ospitati da o per conto di Snowflake, raccomandiamo vivamente di segnalarcela. Per ulteriori dettagli, consulta la Vulnerability Disclosure Policy (VDP) di Snowflake.  

Il processo Snowflake per una gestione e una divulgazione responsabili delle vulnerabilità è una componente chiave del nostro impegno costante per una cybersecurity solida e trasparente. In conformità con la policy CVE di Snowflake, pubblichiamo i CVE per software e codice sviluppati e ridistribuiti da noi attraverso canali open source. Tutti i problemi di vulnerabilità attivano un avviso di sicurezza, lo sviluppo di patch e una revisione con dettagli sulla vulnerabilità e la sua correzione. Ove applicabile, i CVE di Snowflake sono pubblicati su cve.org, gestito dal MITRE, una base di conoscenze riconosciuta a livello globale per i professionisti della sicurezza.

Segnala una vulnerabilità

Sei cliente Snowflake e hai un problema con la password o con l’account? Contatta il supporto Snowflake.

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