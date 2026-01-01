LINK ESTERNO
SNOWFLAKE SECURITY HUB
Funzionalità di sicurezza proattive e di livello enterprise, per dati e AI, integrate fin dall’origine, non applicate a posteriori.
Funzionalità di sicurezza integrate per dati e AI
Proteggi i dati e l’AI con controlli proattivi contro la divulgazione delle password e gli IP dannosi. Implementa controlli di sicurezza pensati per l’AI, con RBAC a livello di modello e Cortex Guard, per ridurre uso improprio ed esposizione mentre estendi l’AI in tutta l’organizzazione.
Difesa multilivello enterprise
Implementa sicurezza multilivello per ambienti altamente regolamentati, con controlli avanzati come backup immutabili, Tri-Secret Secure (TSS) e RBAC granulare, senza personalizzazioni architetturali o sovraccarichi operativi.
Piattaforma di sicurezza cross-cloud estendibile
Coordina e monitora la postura di sicurezza aziendale da un unico punto con Trust Center. Condividi i dati in modo sicuro e applica controlli uniformi di sicurezza e governance su Snowflake e sulle tabelle esterne grazie a Horizon Catalog.
Snowflake offreVantaggi di sicurezza unici
Gestione nativa della postura di sicurezza
Il Trust Center Snowflake consente di monitorare, rilevare e correggere continuamente rischi per la sicurezza ed errori di configurazione.
Prevenzione integrata delle minacce
Affidati a servizi always-on, come il blocco degli IP malevoli e il rilevamento di password compromesse, per individuare e neutralizzare automaticamente le minacce in tutto ‘AI Data Cloud.
Crittografia avanzata dei dati e controllo delle chiavi
Proteggi i dati sensibili con un modello Tri-Secret Secure multilivello facile da usare che combina chiavi gestite da Snowflake e chiavi gestite dal cliente.
Modello di controllo accessi maturo
Semplifica la governance con un framework RBAC coerente e gerarchico che fornisce visibilità e controllo granulari su tutti i data asset.
Backup immutabili conformi
Proteggi i record storici da sofisticati attacchi ransomware ed eliminazioni o modifiche accidentali con i backup WORM.
Funzionalità di sicurezza AI ad hoc
Filtra automaticamente le risposte LLM dannose o non sicure utilizzando Cortex Guard integrato per un’AI generativa sicura e responsabile.
PARTNER
SICUREZZA E CONFORMITÀSNOWFLAKE
Certificazioni e conformità
A sostegno del suo impegno per la sicurezza, la conformità e la protezione dei dati, Snowflake supporta i principali standard di sicurezza commerciali e pubblici a livello globale, tra cui:
- ISO 27001
- SOC 1 & 2 Type 2
- FedRAMP Moderato e Alto
- DoD IL4 and IL5
- PCI-DSS
- HITRUST
- TISAX
- ITAR
Visita il nostro Compliance Center self-service per visualizzare e scaricare i report di conformità.
CISA secure by design pledge
Snowflake si impegna a garantire la trasparenza e a migliorare la sicurezza dei suoi clienti nelle sette aree di riferimento del Secure by Design (SbD) Pledge della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).
Sicurezza e resilienza dell’infrastruttura
Ideato sin dall’inizio per il cloud, Snowflake utilizza tecnologie di sicurezza all’avanguardia per offrire una piattaforma sicura, resiliente e altamente configurabile. Questo consente ai clienti di affidarsi con sicurezza a Snowflake per tutti i loro data workload più critici e impegnativi.
I clienti si affidano a Snowflakeper la sicurezza e la conformità
Reporting e divulgazione delle vulnerabilità
Snowflake si impegna a garantire la sicurezza dei suoi clienti e dei loro dati. Con HackerOne gestiamo un programma privato di divulgazione delle vulnerabilità collaborando con ricercatori di sicurezza per risolvere le vulnerabilità in modo sicuro e coordinato. Il contributo dei ricercatori ci aiuta a identificare e risolvere potenziali problemi prima che possano essere sfruttati. Se un ricercatore scopre una vulnerabilità di sicurezza in prodotti, servizi e sistemi Snowflake o ospitati da o per conto di Snowflake, raccomandiamo vivamente di segnalarcela. Per ulteriori dettagli, consulta la Vulnerability Disclosure Policy (VDP) di Snowflake.
Il processo Snowflake per una gestione e una divulgazione responsabili delle vulnerabilità è una componente chiave del nostro impegno costante per una cybersecurity solida e trasparente. In conformità con la policy CVE di Snowflake, pubblichiamo i CVE per software e codice sviluppati e ridistribuiti da noi attraverso canali open source. Tutti i problemi di vulnerabilità attivano un avviso di sicurezza, lo sviluppo di patch e una revisione con dettagli sulla vulnerabilità e la sua correzione. Ove applicabile, i CVE di Snowflake sono pubblicati su cve.org, gestito dal MITRE, una base di conoscenze riconosciuta a livello globale per i professionisti della sicurezza.
Sei cliente Snowflake e hai un problema con la password o con l’account? Contatta il supporto Snowflake.