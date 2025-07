Snowflake Intelligence : parlez à vos données, exploitez de vraies informations stratégiques

Les utilisateurs métiers ont souvent du mal à obtenir des réponses rapides, naviguant dans un dédale de tableaux de bord, de rapports et d'applications comme Salesforce, Confluence ou Zendesk. Parallèlement, les équipes data sont souvent enfouies dans des requêtes ad hoc, peinant à combler le fossé entre les vastes ressources de données et le besoin d'informations immédiates et exploitables. L’intelligence artificielle offre une voie à suivre, notamment grâce à des agents d’IA capables de comprendre et d’exploiter des informations complexes. Pourtant, exploiter le véritable potentiel de l’IA d’entreprise s’est avéré difficile, un défi crucial à relever alors que l’IA redéfinit fondamentalement la façon dont les entreprises fonctionnent.

Les business analysts sont confrontés à l’analyse manuelle, à des vues fragmentées et à des retards lorsqu'ils essaient de répondre à des questions stratégiques clés telles que « Pourquoi les tickets d'assistance augmentent-ils ? » ou « Pourquoi les ventes sont-elles en baisse ? ». Étant donné que les données sont dispersées dans des tables structurées, des CRM, des documents, des e-mails, des tickets d’assistance et des applications de chat telles que Slack et Microsoft Teams, l’accès et le raisonnement sécurisés ont été un obstacle important à la fourniture d’informations opportunes aux utilisateurs métiers.

Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer Snowflake Intelligence (bientôt en public preview), une nouvelle expérience révolutionnaire conçue pour combler le fossé entre les données et l’action. Il permet aux employés de converser en toute sécurité avec leurs données, d’extraire des informations approfondies à partir d’informations fiables et de lancer des actions, le tout depuis une interface unifiée et intuitive.

Transformez vos données en renseignements exploitables

Snowflake Intelligence est une nouvelle expérience agentique, accessible via un portail dédié (ai.snowflake.com), conçu pour aider les utilisateurs métiers à interagir directement et en toute sécurité avec les données d'une entreprise. Les équipes peuvent désormais utiliser Snowflake Intelligence pour :

Converser en langage naturel : raisonnez à travers des questions et obtenez des informations, comme avec un collègue de confiance.

Accéder à toutes les données : connectez-vous en toute sécurité aux données structurées (tableaux et enregistrements) et non structurées (documents, conversations et transcriptions).

Générer des informations précises : grâce à son Deep Research Agent for Analytics intégré, allez au-delà de la simple récupération pour analyser des données, enquêter sur des questions stratégiques complexes, découvrir des tendances et comprendre le « pourquoi » du « quoi ».

Agir instantanément : configuration des agents pour effectuer des tâches en fonction des informations, telles que l'envoi de notifications, la mise à jour d'enregistrements dans d'autres systèmes ou le déclenchement de flux de travail.

Un directeur des ventes peut demander : « Quelles ont été mes principales ventes de produits dans la région de l'Ouest au cours du dernier trimestre et pourquoi le produit X a-t-il dépassé le produit Y ? ». Snowflake Intelligence scanne les tableaux de ventes, les notes de pipeline et les e-mails régionaux pour fournir la réponse et suggérer les mesures à prendre - le tout en une seule demande, et non une semaine d'analyse ad hoc.

Grâce à Snowflake Cortex Knowledge Extensions (bientôt disponible pour tous nos clients) sur la Marketplace Snowflake, les entreprises obtiennent un avantage concurrentiel en contextualisant facilement leurs données propriétaires avec des sources externes à jour, pertinentes et fiables telles que Stack Overflow, The Associated Press, USA TODAY Network et plus encore, ce qui leur permet d’obtenir des informations plus riches et de prendre des décisions plus éclairées tout en maintenant une sécurité et une gouvernance de premier ordre. En s’appuyant sur Cortex Knowledge Extensions dans Snowflake Intelligence, nos clients peuvent maximiser l’utilité des sources de données et les informations les concernant.