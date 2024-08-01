Ultimo aggiornamento: 1° agosto 2024

La presente Informativa sulla privacy di Snowflake (“Informativa”) spiega in che modo Snowflake Inc. e le sue affiliate e sussidiarie che operano con il marchio “Snowflake” (“Snowflake“, “noi“, “nostro” o “noi“) raccolgono, archiviano, utilizzano, divulgano e trattano in altro modo le informazioni su di te nel corso della nostra attività, anche attraverso i nostri siti Web che si collegano a questa Informativa (es. www.snowflake.com) (i “Siti”), le nostre offerte di software as a service generalmente disponibile ospitata da o per conto di Snowflake (il “Servizio”) e attraverso altri mezzi quali eventi, attività di vendita e marketing nostri e dei nostri partner. La presente Informativa fornisce inoltre ulteriori informazioni sui tuoi diritti alla privacy.

Informazioni sul nostro SERVIZIO

Forniamo il Servizio ai nostri clienti in base ad un accordo con loro ed esclusivamente a loro vantaggio. I nostri clienti indicano il personale (inclusi appaltatori terzi, agenti ecc) è autorizzato come utente dell’account di servizio del cliente (“Utenti autorizzati”). Gli Utenti autorizzati possono accedere e utilizzare il Servizio da tutto il mondo, soggetto all’accordo tra Snowflake e il cliente nonché a qualsiasi legge vigente.

La presente Informativa non si applica al contenuto che i nostri clienti e i loro Utenti autorizzati caricano e archiviano nel Servizio (“Contenuti del cliente”). Snowflake elabora i Contenuti del cliente esclusivamente per conto del cliente e tale cliente è responsabile della raccolta e dell’utilizzo dei tuoi dati. Per questo motivo, l’informativa sulla privacy del cliente (e non la presente Informativa) si applicherà alla raccolta e all’utilizzo dei Contenuti del cliente da parte del cliente. Pertanto, per qualsiasi domanda relativa ai tuoi dati nei Contenuti del cliente, devi fare riferimento alla loro informativa sulla privacy e indirizzare loro qualsiasi domanda. Il contratto del cliente con Snowflake regola il nostro utilizzo e l’elaborazione dei Contenuti del cliente. Per informazioni sulla raccolta e sull’utilizzo dei dati relativi all’utilizzo del nostro Servizio da parte degli Utenti autorizzati, consulta la sottosezione “Quando si utilizza il Servizio” della Sezione “Informazioni che raccogliamo automaticamente” seguente.

LINK RAPIDI

I consigliamo di leggere la presente Informativa per essere pienamente informato. Tuttavia, se desideri accedere solo a una sezione particolare della presente Informativa, puoi fare clic sul collegamento pertinente riportato di seguito per passare direttamente a quella sezione.

INFORMAZIONI FORNITE DA TE INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO AUTOMATICAMENTE INFORMAZIONI CHE RICEVIAMO DA TERZE PARTI APPLICAZIONI DI TERZE PARTI PUBBLICITÀ ONLINE MIRATA UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SICUREZZA DELLE TUE INFORMAZIONI PERSONALI TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI LE TUE SCELTE E MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI UTENTI DELLA CALIFORNIA E AVVISO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA EVENTI I TUOI DIRITTI SULLA PRIVACY I TUOI DIRITTI SULLA PRIVACY RISPETTO AI CONTENUTI DEL CLIENTE CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA COME CONTATTARCI

1. INFORMAZIONI FORNITE DA TE

Le informazioni personali che raccogliamo quando utilizzi i Siti, incluso quando ti iscrivi al Servizio tramite il portale self-service dei nostri Siti (“Self-Service”), e i motivi per cui ti viene chiesto di fornirli, verranno descritte nel momento in cui ti chiederemo di fornire le tue informazioni personali. Prima della raccolta delle tue informazioni personali ti faremo sapere se il conferimento dei dati personali che stiamo raccogliendo è obbligatorio o può essere fornito su base volontaria.

Quando utilizzi i Siti: potremmo raccogliere il tuo nome, e-mail, indirizzo postale, numero di telefono e altre informazioni fornite tramite i Siti quando, ad esempio, invii domande, richiedi ulteriori informazioni sui nostri servizi, completi sondaggi, scarichi materiale informativo di Snowflake, fornisci feedback sui nostri servizi o registrarti per eventi di vendita o attività di marketing.

Quando utilizzi il nostro Servizio: quando ti registri per utilizzare il nostro Servizio, potremmo raccogliere le tue informazioni personali (come nome e dettagli di contatto) e tramite self-service raccogliamo informazioni sulla carta di credito a fini di pagamento e fatturazione. Puoi anche fornire o collegare informazioni aggiuntive quando scegli di collegare il tuo account community cloud al tuo account di servizio o se scegli di fornire informazioni aggiuntive su di te quando invii un ticket di supporto.

Quando comunichi con noi: potremmo raccogliere il tuo nome, titolo e nome dell’azienda, trascrizioni audio, registrazioni audiovisive e altre informazioni fornite e/o a cui acconsenti quando comunichi con noi di persona o durante le chiamate.

2. INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO AUTOMATICAMENTE

Quando utilizzi i Siti: raccogliamo automaticamente informazioni quando visiti o utilizzi i Siti, incluso l’utilizzo self-service. Queste informazioni potrebbero rivelare la tua identità e includere informazioni sullo specifico computer o dispositivo che stai utilizzando, come ad esempio il sistema operativo del tuo computer e l’indirizzo IP (protocollo Internet). Inoltre, raccogliamo e archiviamo automaticamente informazioni sulle tue attività sui nostri Siti, ad esempio informazioni su come sei arrivato e hai utilizzato i nostri Siti, informazioni sugli eventi (es. orari di accesso, tipo di browser e lingua) e dati raccolti tramite cookie e altre tecnologie simili, che identificano in modo univoco il tuo browser, computer e/o altro dispositivo. Per ulteriori informazioni sull’uso dei cookie e di altre tecnologie di tracciamento, consulta la nostra Dichiarazione sui cookie. Potremmo divulgare le nformazioni sul tuo computer o un altro dispositivo con i nostri fornitori di servizi di terze parti per la sicurezza delle informazioni e della rete, incluso il rilevamento delle frodi.

Quando si utilizza il Servizio: raccogliamo automaticamente dati relativi alle prestazioni e alla configurazione del nostro Servizio e al consumo, all’uso e all’interazione con il Servizio da parte dei nostri clienti e dei loro Utenti autorizzati (collettivamente, “Dati di utilizzo“). Anche se la maggior parte dei Dati di utilizzo non includa informazioni personali, i seguenti tipi di dati di utilizzo possono includere informazioni personali:

informazioni tecniche o dati ottenuti da API, software o sistemi che ospitano prodotti e servizi e dispositivi che accedono a tali prodotti e servizi, file di registro generati durante tale utilizzo

dati e metadati su un Utente autorizzato, come ad esempio ID utente, e-mail, indirizzo IP, altri dati sul computer o altro dispositivo dell’Utente autorizzato, browser e software di connessione (es. versioni del sistema operativo e del software)

dati e metadati sulle attività e sul comportamento di un Utente autorizzato all’interno del nostro Servizio, come modelli di clic e utilizzo delle funzionalità.

I dati di utilizzo vengono utilizzati da Snowflake per (a) fornire, supportare e gestire i nostri prodotti e servizi, (b) la sicurezza della rete e delle informazioni e (c) analizzare, sviluppare e migliorare i nostri prodotti e servizi.

3. INFORMAZIONI CHE RICEVIAMO DA TERZE PARTI

Di tanto in tanto, potremmo ottenere informazioni su di te da fonti di terze parti, come ad esempio database e siti Web pubblici, rivenditori e distributori, partner commerciali o di marketing congiunto, società di sicurezza e rilevamento di frodi e piattaforme di social media. Esempi di informazioni che potremmo ricevere da altre fonti includono: informazioni sull’account, informazioni sulla visualizzazione della pagina, informazioni di contatto dei partner commerciali con cui gestiamo Snowflake o eventi di settore, campagne di vendita e marketing o offerte congiunte, risultati di ricerca e collegamenti, inclusi elenchi a pagamento (come collegamenti sponsorizzati) e informazioni sulla storia creditizia fornite dalle agenzie di credito.

4. APPLICAZIONI DI TERZE PARTI

Potremmo collegarci a siti Web o applicazioni di terze parti nel nostro Servizio o sui nostri Siti. In tali circostanze, i dati che raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo tramite i Siti o il Servizio saranno soggetti alla presente Informativa, inclusa la nostra informativa sui cookie. Tuttavia, l’utilizzo dei siti Web, delle applicazioni di terze parti e di qualsiasi informazione che ci indichi di inviare a terze parti (tramite clic e accesso a siti Web o applicazioni di terze parti) sarà soggetto esclusivamente ai termini e alle condizioni e alle condizioni di terze parti e alla loro informativa sulla privacy e non saranno soggetti alla presente Informativa.

5. PUBBLICITÀ ONLINE MIRATA

Utilizziamo uno o più fornitori di servizi di terze parti per pubblicare annunci sui nostri prodotti e servizi su altri siti Web. Queste terze parti possono raccogliere e utilizzare automaticamente determinate informazioni sulle tue attività online, sui nostri Siti o su altri siti Web, come ad esempio il tuo indirizzo IP, il tuo ISP e il browser che stai utilizzando. Possono raccogliere le tue informazioni utilizzando cookie, pixel tag, gif trasparenti e tecnologie di tracciamento simili. Utilizziamo le informazioni raccolte, da sole o in combinazione con le informazioni su di te ottenute da altre fonti (es. i nostri partner di dati e i dati dei clienti offline), tra le altre cose, per fornire pubblicità mirata ai tuoi interessi, inclusa la pubblicazione di annunci relativi ai nostri prodotti o servizi quando accedi e utilizzi altri siti Web e per comprendere meglio l’utilizzo dei Siti tracciato da queste terze parti. La presente Informativa non si applica e non siamo responsabili per cookie, pixel tag o gif trasparenti negli annunci forniti da terze parti su altri siti Web e ti invitiamo a controllare le informative sulla privacy dei servizi pubblicitari per conoscere il loro utilizzo dei cookie e altre tecnologie di tracciamento online. Se desideri maggiori informazioni su questa pratica e per conoscere le tue scelte per impedire che queste informazioni vengano utilizzate da queste società, fai clic qui: http://www.aboutads.info/choices/.

6. UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO

Utilizziamo le informazioni personali raccolte tramite i Siti, il nostro Servizio e attraverso altri mezzi (ad esempio, di persona o durante le chiamate) per gli scopi descritti nella presente Informativa, incluso l’utilizzo delle informazioni per:

gestire, verificare e migliorare i nostri Siti, prodotti e servizi

fornire assistenza e supporto ai clienti

fornire e facilitare la consegna dei prodotti e dei servizi richiesti

inviarti informazioni correlate, comprese conferme, fatture, avvisi tecnici, aggiornamenti, avvisi di sicurezza, formazione e supporto e messaggi amministrativi

mantenere il tuo account

migliorare la sicurezza, monitorare e verificare l’identità o l’accesso ai servizi, combattere frodi, spam, malware o altri rischi per la sicurezza della rete e/o delle informazioni

rilevare bug, segnalare errori ed eseguire attività per mantenere la qualità o la sicurezza dei nostri servizi

condurre attività di ricerca e sviluppo

comprendere te e le tue preferenze per migliorare e personalizzare la tua esperienza e il tuo divertimento quando utilizzi i nostri Siti, prodotti e servizi

sviluppare e inviarti pubblicità, vendite e comunicazioni promozionali dirette e online (laddove ciò sia conforme alle tue preferenze di marketing e sui cookie)

comunicare con te in merito a uno dei nostri eventi o agli eventi dei nostri partner, inclusi webinar e demo

rispondere ai tuoi commenti o domande o fornire le informazioni da te richieste

collegarle o combinarle con altre informazioni personali che otteniamo da terze parti, per comprendere le tue esigenze, fornirti un servizio migliore e prevenire le frodi

elaborare e fornire iscrizioni e premi dei concorsi

visualizzare e misurare il coinvolgimento con gli annunci pubblicitari su diversi dispositivi e siti

mantenere la conformità legale e normativa

uso temporaneo e a breve termine, es. la personalizzazione dei contenuti che noi o i nostri fornitori di servizi visualizziamo sui servizi

elaborare le tue informazioni per altri scopi commerciali legittimi, come ad esempio sondaggi sui clienti, analisi dei dati, audit, raccolta e valutazione del feedback, identificazione delle tendenze di utilizzo, determinazione dell’efficacia delle nostre campagne di marketing e valutazione e miglioramento dei nostri prodotti, servizi, marketing e relazioni con i clienti.

Potremmo archiviare ed elaborare informazioni personali negli Stati Uniti e in altri Paesi. Non elaboreremo dati personali per scopi marcatamente differenti, non correlati o incompatibili, senza darti preavviso.

7. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

Non divulgheremo le tue informazioni personali a terzi se non nei seguenti casi:

laddove sia stato reso anonimo, anche mediante aggregazione o anonimizzazione

quando ci chiedi di farlo

con il tuo consenso, ad esempio, quando accetti che divulghiamo le tue informazioni ad altre terze parti per i loro scopi di marketing soggetti alle loro politiche sulla privacy separate

con le affiliate Snowflake, in tal caso le informazioni verranno elaborate come altrimenti descritto nella presente Informativa

con fornitori, consulenti e altri fornitori di servizi di terze parti che hanno concluso un accordo scritto con noi e devono accedere alle tue informazioni per svolgere tale lavoro. Ad esempio, venditori e fornitori di servizi che forniscono assistenza in materia di marketing, fatturazione, elaborazione di pagamenti con carta di credito, analisi dei dati, prevenzione delle frodi, sicurezza della rete e delle informazioni, supporto tecnico e servizio clienti

con partner commerciali di terze parti, come ad esempio distributori e/o partner di riferimento, coinvolti nella fornitura di servizi ai nostri potenziali clienti e/o clienti, per soddisfare richieste di prodotti e informazioni e per fornire a clienti e potenziali clienti informazioni su Snowflake e i suoi prodotti e servizi. Di tanto in tanto, potremmo condurre vendite congiunte o promozioni di prodotti con partner commerciali selezionati. Se acquisti o esprimi interesse per un prodotto, una promozione o un servizio offerto congiuntamente, potremmo condividere le informazioni personali pertinenti con tali partner. Se hai concesso il tuo consenso, questi partner commerciali potrebbero inviarti comunicazioni di marketing sui loro prodotti e servizi. Tieni presente che non controlliamo l’utilizzo di tali informazioni da parte dei nostri partner commerciali. I nostri partner sono responsabili della gestione del proprio utilizzo delle informazioni personali raccolte in queste circostanze. Ti consigliamo di consultare le informative sulla privacy del partner pertinente per saperne di più sulla loro gestione delle tue informazioni personali

Tieni presente che non controlliamo l’utilizzo di tali informazioni da parte dei nostri partner commerciali. I nostri partner sono responsabili della gestione del proprio utilizzo delle informazioni personali raccolte in queste circostanze. Ti consigliamo di consultare le informative sulla privacy del partner pertinente per saperne di più sulla loro gestione delle tue informazioni personali con fornitori che offrono prodotti sul Marketplace di Snowflake, per soddisfare richieste di prodotti e informazioni, per facilitare le transazioni del Marketplace e per fornire ai clienti e ai potenziali consumatori del Marketplace informazioni sui prodotti sul Marketplace di Snowflake. Se acquisti o esprimi interesse per un prodotto del fornitore, potremmo condividere le informazioni personali pertinenti con tale fornitore. Laddove tu abbia dato il tuo consenso, questi fornitori potrebbero inviarti comunicazioni di marketing sui loro altri elenchi su Snowflake Marketplace;

per rispettare le leggi o per rispondere a richieste legittime e procedimenti legali, per proteggere i nostri diritti e la nostra proprietà e quella dei nostri agenti, clienti, membri e altri, incluso per far rispettare i nostri accordi, politiche e termini di utilizzo o in caso di emergenza per proteggere la privacy sicurezza di qualsiasi persona

al fine di proteggere gli interessi vitali di qualsiasi soggetto, ma solo laddove lo riteniamo necessario al fine di proteggere gli interessi vitali di qualsiasi persona

in connessione con o durante la negoziazione di qualsiasi operazione di trasferimento aziendale, fusione, finanziamento, acquisizione o scioglimento o procedimento che comporti la vendita, il trasferimento, la cessione o la divulgazione di tutta o parte della nostra attività o dei nostri beni a un’altra società.

Snowflake non ha conoscenza effettiva della vendita di dati personali di ragazzi sotto i 16 anni.

8. BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI

Snowflake Inc. sarà il titolare del trattamento delle tue informazioni personali, raccolte ai sensi di quest’avviso, a meno che le informazioni non vengano raccolte in circostanze in cui uno dei nostri affiliati sta organizzando un evento locale, una sessione di formazione o un sondaggio, ad esempio, e raccolgono e controllano tali informazioni. In tali circostanze, cercheremo di chiarire questo aspetto in una notifica specifica per il contesto nel momento in cui raccogliamo le tue informazioni personali. La nostra base legale per la raccolta e l’utilizzo delle informazioni personali sopra descritte dipenderà dalle informazioni personali in questione e dal contesto specifico in cui le raccogliamo. Per le giurisdizioni che richiedono l’esistenza di una base specifica per elaborare dati personali, normalmente raccoglieremo le informazioni personali una volta ottenuto il tuo consenso, quando ci occorrono le informazioni personali per eseguire un contratto con te o quando il trattamento rientra nei nostri interessi legittimi e non è sovrastato dai tuoi interessi di protezione dei dati o da diritti e libertà fondamentali. In alcuni casi, potremmo anche avere l’obbligo legale di raccogliere informazioni personali da te. Se dovessimo chiederti di fornire informazioni personali per ottemperare a un requisito legale o per eseguire un contratto con te, lo chiariremo al momento opportuno. Per ulteriori informazioni sulla nostra base giuridica per il trattamento dei dati, contattaci utilizzando i dettagli forniti nella sezione 18 (COME CONTATTARCI) sotto.

9. SICUREZZA DELLE TUE INFORMAZIONI PERSONALI

Adottiamo tutte le misure ragionevoli e appropriate per proteggere le tue informazioni personali nel tentativo di prevenire eventi come perdita, uso improprio e accesso non autorizzato, divulgazione, alterazione e distruzione. Utilizziamo misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere le tue informazioni personali, tra le quali: controlli dell’accesso fisico, crittografia, firewall Internet, rilevamento delle intrusioni e monitoraggio della rete a seconda della natura delle informazioni e dell’ambito del trattamento. Il nostro personale, che potrebbe avere accesso alle tue informazioni personali, è tenuto a mantenerle riservate.

10. TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DI DATI

Le tue informazioni personali potrebbero essere trasferite e trattate in paesi diversi da quello in cui risiedi. Questi Paesi potrebbero disporre di leggi sulla protezione dei dati diverse da quelle del tuo Paese e, in alcuni casi, non altrettanto protettive. Nello specifico, i server dei nostri siti Web sono ubicati principalmente negli Stati Uniti e potremmo elaborare le tue informazioni personali nelle giurisdizioni in cui si trovano i nostri affiliati, partner e fornitori di servizi di terze parti. Le nostre sedi affiliate sono reperibili qui: https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/snowflake-sub-processors/. Abbiamo adottato adeguate misure di salvaguardia per richiedere che le tue informazioni personali rimangano protette in conformità con la presente Informativa. Queste garanzie includono l’implementazione di meccanismi di trasferimento dei dati applicabili, come ad esempio le clausole contrattuali standard dell’UE, o altri meccanismi legali per i trasferimenti di informazioni personali in conformità con la legge vigente sulla protezione dei dati. Snowflake ha inoltre autocertificato la propria conformità al quadro normativo sulla privacy dei dati UE-USA, all’estensione del Regno Unito al quadro sulla privacy dei dati UE-USA e al quadro sulla privacy dei dati Svizzera-USA come stabilito dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti in relazione alle informazioni personali relativi a individui provenienti dal SEE, dal Regno Unito e dalla Svizzera. Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sul quadro normativo sulla privacy dei dati.

11. SCELTE E MODIFICHE DELLE TUE INFORMAZIONI

puoi scegliere di non ricevere le e-mail promozionali da noi inviate seguendo le istruzioni contenute in tali e-mail o accedendo al centro preferenze di Snowflake qui. Se rinunci, potremmo comunque inviarti e-mail non promozionali, come e-mail sui tuoi account o sui nostri rapporti commerciali in corso. Potresti vantare ulteriori diritti sulla privacy secondo quanto ulteriormente descritto nella sezione 14 (I TUOI DIRITTI SULLA PRIVACY).

12. UTENTI DELLA CALIFORNIA E AVVISO AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

Il California Consumer Privacy Act del 2018, modificato dal California Privacy Rights Act del 2020 (“CCPA“), chiede alle aziende che raccolgono informazioni personali dei residenti in California di fornire determinate informazioni sul modo in cui raccolgono, utilizzano, conservano e divulgano tali informazioni. Questa sezione enuclea tali requisiti. Per una descrizione di tutte le nostre pratiche di raccolta, utilizzo e divulgazione dei dati, leggi la presente Informativa nella sua interezza.

Raccolta e divulgazione di informazioni personali: Snowflake non vende informazioni personali, poiché comprende che il termine “vendita” sia definito dal CCPA e dai relativi regolamenti di attuazione. Snowflake condivide le informazioni personali (come definito dal CCPA e dai suoi regolamenti di attuazione) secondo quanto indicato nella seconda tabella seguente. Le categorie di informazioni personali che raccogliamo su di te e sui terzi a cui divulghiamo tali informazioni personali per scopi commerciali nei 12 mesi precedenti sono le seguenti:

Categorie di informazioni personali che raccogliamo Categorie di destinatari terzi a cui divulghiamo informazioni per scopi commerciali Identificatori (come nome, indirizzo, indirizzo email) Fornitori di servizi: terze parti (in relazione agli scopi che intendiamo chiarire all’utente al momento della raccolta o prima) Dati del cliente/informazioni sulla registrazione dell’account (come ad esempio indirizzo, numero di telefono, informazioni finanziarie) Fornitori di servizi: terze parti (in relazione agli scopi che intendiamo chiarire all’utente al momento della raccolta o prima) Caratteristiche che possono essere classificate come protette dalla legge della California o federale (come sesso e stato civile) Fornitori di servizi Informazioni commerciali (come dati sulle transazioni) Fornitori di servizi: terze parti (in relazione agli scopi che intendiamo chiarire all’utente al momento della raccolta o prima) Internet o altra attività di rete o dispositivo (come ad esempio cronologia di navigazione o utilizzo delle app) Fornitori di servizi Dati di geolocalizzazione (come ad esempio la posizione approssimativa dedotta dal tuo indirizzo IP, città, Paese) Fornitori di servizi Dati professionali o relativi all’occupazione (come ad esempio il nome del datore di lavoro) Fornitori di servizi: terze parti (in relazione agli scopi che intendiamo chiarire all’utente al momento della raccolta o prima) Informazioni sull’istruzione (come ad esempio titoli di studio e certificazioni) Fornitori di servizi

Categorie di informazioni personali condivise nei 12 mesi precedenti:

Categorie di informazioni personali condivise Categorie di destinatari terzi Scopo della divulgazione Internet o altra attività di rete o dispositivo

Identificatori Inserzionisti di piattaforme di social media, agenzie pubblicitarie, reti e piattaforme pubblicitarie, fornitori di tecnologie correlate alla pubblicità Pubblicità comportamentale intercontestuale (Dettagli specifici sui cookie utilizzati per la pubblicità sono disponibili nel nostro Centro preferenze sui cookie)

Snowflake non utilizza né divulga informazioni personali sensibili per scopi diversi da quelli consentiti dal CCPA. Snowflake non ritiene di vendere o condividerele informazioni personali dei consumatori di età inferiore ai 16 anni.

Conservazione delle informazioni personali: conserviamo le informazioni personali come descritto nella sezione 16 (CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI) seguente.

Fonti di informazioni personali: le fonti da cui raccogliamo informazioni personali vengono descritte nelle sezioni 1 (INFORMAZIONI FORNITE), 2 (INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO AUTOMATICAMENTE) e 3 (INFORMAZIONI CHE RICEVIAMO DA TERZE PARTI) di cui sopra.

Scopi per la raccolta delle informazioni personali: raccogliamo e divulghiamo le informazioni personali identificate negli elenchi sopra per comunicare con te, per scopi di marketing e promozionali, per fornire e migliorare i nostri servizi e altri scopi definiti nella sezione 6 (UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO) sopra.

Diritti dei consumatori della California: la legge della California conferisce ai residenti il diritto di effettuare determinate richieste in merito alle proprie informazioni personali. Consulta la sezione 14 (I TUOI DIRITTI SULLA PRIVACY) per una descrizione di tali diritti e come puoi presentare una richiesta.

13. EVENTI

Potremmo raccogliere, condividere e utilizzare le informazioni personali su di te in relazione a qualsiasi evento (come ad esempio una fiera, webinar, seminario, evento virtuale o conferenza) a cui partecipiamo o sponsorizziamo e qualsiasi sito Web correlato, funzionalità di social network o app mobili (collettivamente, gli “Eventi“). Per ulteriori informazioni sulle informazioni personali che raccogliamo, condividiamo e utilizziamo durante gli eventi, consulta la nostra Informativa sulla privacy degli eventi di Snowflake.

14. I TUOI DIRITTI SULLA PRIVACY

Potresti godere di diritti sulla privacy relativi alle tue informazioni personali.

Puoi richiedere una copia delle tue informazioni personali o chiedere di correggere, aggiornare o eliminare le tue informazioni personali.

Puoi chiederci di indicarti le informazioni personali da noi raccolte, comprese le categorie di informazioni personali, le categorie delle fonti da cui vengono raccolte le informazioni personali, lo scopo aziendale o commerciale per la raccolta, la vendita o la condivisione delle informazioni personali e le categorie di terze parti a cui divulghiamo informazioni personali.

Se richiesto dalla legge, puoi opporti al trattamento delle tue informazioni personali, chiederci di limitare il trattamento delle tue informazioni personali o richiedere la portabilità delle tue informazioni personali.

Se avessimo raccolto e trattato le tue informazioni personali con il tuo consenso, ove richiesto dalla legge, potrai revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. La revoca del tuo consenso non pregiudicherà la liceità di qualsiasi trattamento da noi effettuato prima della revoca, né influirà sul trattamento delle tue informazioni personali condotto facendo affidamento su motivi legittimi di trattamento diversi dal consenso.

Se pertinente, per presentare un reclamo a un’autorità per la protezione dei dati in merito alla nostra raccolta e al nostro utilizzo delle tue informazioni personali, trovi i dettagli di contatto delle autorità per la protezione dei dati nel SEE disponibili qui, nel Regno Unito qui e in Svizzera qui.

I residenti della California hanno anche il diritto di rinunciare alla vendita di informazioni personali o alla condivisione delle informazioni personali per la pubblicità comportamentale intercontestuale, nonché il diritto di limitare l’uso o la divulgazione della informazioni personali sensibili per scopi diversi da quelli consentiti dalla CCPA se vengono raccolte informazioni personali sensibili. Come descritto sopra, non venderemo le tue informazioni personali né utilizziamo o divulghiamo informazioni personali sensibili per scopi diversi da quelli consentiti dal CCPA.

Per rinunciare alla condivisione delle informazioni personali per la pubblicità comportamentale intercontestuale:

Cliccando qui puoi disabilitare alcune condivisioni basate sui cookie. In alternativa, se sul browser del tuo dispositivo è attivato un segnale di preferenza di opt-out basato sul browser riconosciuto dalla legge, come il Global Privacy Control, riconosciamo tale preferenza in conformità con la legge applicabile…; e

Invia una richiesta per disattivare la condivisione basata su email qui.

Per le altre richieste relative alle informazioni personali elaborate da Snowflake, puoi inviare una richiesta online compilando il modulo di richiesta privacy globale di Snowflake o contattandoci al numero 1+877-243-8061.

Snowflake verificherà che le informazioni inviate (che possono includere nome, cognome, indirizzo e-mail, azienda e Paese/stato) corrispondano ai nostri record prima di soddisfare la richiesta. Puoi utilizzare un operatore autorizzato per inviare una richiesta relativa ai diritti del consumatore per tuo conto utilizzando i metodi sopra indicati, ma Snowflake richiederà all’operatore autorizzato di fornire un’autorizzazione firmata per inviare la richiesta per tuo conto e potrebbe comunque contattarti per confermare la tua identità e che questa richiesta è stata inviata con il tuo permesso.

Snowflake non ti discriminerà per l’esercizio dei tuoi diritti né offrirà mai incentivi finanziari relativi all’uso delle tue informazioni personali.

15. I TUOI DIRITTI SULLA PRIVACY RISPETTO AI CONTENUTI DEL CLIENTE

Se le informazioni personali che ti riguardano come individuo sono state inviate al Servizio da o per conto di un cliente di Snowflake e desideri esercitare tutti i diritti di protezione dei dati in relazione a tali informazioni ai sensi della legge vigente, incluso (a seconda dei casi) il diritto di accedere, trasferire, correggere, modificare o eliminare tali informazioni, ti invitiamo a informarti direttamente presso il relativo cliente di Snowflake. La nostra capacità di accedere ai Contenuti del cliente è limitata.

16. CONSERVAZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI

conserviamo le informazioni personali raccolte da te in caso di una continua e legittima necessità aziendale di farlo (ad esempio, per rispettare i requisiti legali, fiscali o contabili applicabili, per far rispettare i nostri accordi o rispettare i nostri obblighi legali). Quando stabiliamo un periodo di conservazione per categorie specifiche di dati personali, consideriamo da chi raccogliamo i dati, il nostro bisogno di dati personali, perché li raccogliamo e la loro sensibilità. Se non avessimo alcuna necessità aziendale legittima e continuativa di elaborare le tue informazioni personali, le elimineremo o renderemo anonime in modo permanente o, se non fosse possibile (ad esempio, poiché le tue informazioni personali sono state archiviate in archivi di backup), allora conserveremo in modo sicuro le tue informazioni personali e le isoleremo da qualsiasi ulteriore trattamento fino a quando non sarà possibile eliminarle. Quando elaboriamo i Contenuti del cliente per conto dei nostri clienti, conserveremo i Contenuti del cliente come descritto nel nostro accordo con quel cliente.

17. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA

Potremmo modificare la presente Informativa di tanto in tanto. Se dovessimo apportare modifiche alla presente Informativa, modificheremo la data di “Ultimo aggiornamento” sopra riportata. Se tali modifiche fossero di natura materiale, ti forniremo un avviso aggiuntivo (come l’aggiunta di una dichiarazione alla pagina principale del sito Web o l’invio di una notifica via e-mail).

18. COME CONTATTARCI

In caso di domande sulla presente Informativa o su questioni relative alla privacy, contattaci all’indirizzo [email protected] o Snowflake Inc., Suite 3A, 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715, USA. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) di Snowflake può essere contattato all’indirizzo [email protected] e il rappresentante di Snowflake presso l’UE all’indirizzo [email protected] o Snowflake Computing Netherlands BV, FOZ Building, Gustav Mahlerlaan 300-314, 1082 ME Amsterdam, Paesi Bassi. Se risiedi in India e intendi inviarci domande/reclami relativi al contenuto del nostro sito Web o alla nostra politica sulla privacy dei dati, contatta il Responsabile dei reclami di Snowflake, Evan Uchida, all’indirizzo [email protected] o Snowflake Inc., Suite 3A, 106 East Babcock Street, Bozeman, Montana 59715, USA.