App e collaboration

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Snowflake per le app e la collaboration

Sviluppa, condividi e connetti app, data product e modelli AI in modo semplice per tutti i tuoi team, partner e clienti. Garantisci scalabilità e governance di livello enterprise, senza mai spostare i dati.

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Casi d’uso

Sviluppa, condividi e connetti senza ETL o integrazioni

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Sviluppa app scalabili con integrazione zero-copy

  • Semplifica la tua architettura per una distribuzione più rapida delle funzionalità, dall’analisi dei dati integrata alla Gen AI, su un’unica piattaforma unificata.
  • Riduci il carico operativo e ottimizza le prestazioni con un servizio completamente gestito. 
  • Integra i dati direttamente negli ambienti dei clienti e commercializzali su Snowflake per accelerare le vendite e promuovere la crescita. 
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Snowflake for Apps & Collaboration

Condividi

Condividi i dati tra più cloud con il data sharing zero-ETL

  • Scopri e accedi facilmente a diversi data product perché i tuoi team possano contare su dati sempre affidabili. 
  • Proteggi i tuoi dati con governance integrata, controllo degli accessi e supporto nativo per la condivisione di dati sensibili.
  • Riduci i costi di condivisione e migliora l’efficienza delle operazioni.
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Connetti

Connetti fonti di dati esterne in pochi minuti

  • Connetti istantaneamente più di 750 fonti di dati e provider SaaS in pochi minuti.
  • Estendi le funzionalità di Snowflake con app esterne, dati proprietari e assistenti AI.
  • Ottimizza la tua spesa Snowflake utilizzando il budget approvato per l’acquisto di dati e app di terze parti.
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“Rendendo i nostri prodotti e servizi disponibili su Snowflake, è più semplice e veloce gestire e condividere i dati in modo sicuro, per noi e per i nostri clienti.”

Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle

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Vantaggi

Collabora su una piattaforma dati e AI connessa

Scala con sicurezza

Sviluppa, integra e scala con la massima semplicità

  • Porta i tuoi dati e le tue app in modo semplice negli ambienti di migliaia di clienti in tutto il mondo grazie al Marketplace Snowflake
  • Scala automaticamente le risorse di calcolo e di archiviazione, e ottimizza i margini attraverso il servizio completamente gestito Snowflake con pricing al secondo. 
  • Crea e monetizza le tue app direttamente in Snowflake, senza spostare i dati, utilizzando Snowflake Native Apps.
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Potenzia i tuoi utenti

Condividi l’accesso governato a data product, modelli AI e app

  • Condividi in modo sicuro dati, app, modelli AI e agenti pronti all’uso tra più cloud, regioni e provider con Snowflake, la piattaforma creata per un data sharing affidabile ed economico.
  • Scopri dati e modelli AI con Snowflake Horizon Catalog.
  • Utilizza il Marketplace interno Snowflake per semplificare l’accesso e la distribuzione e collabora sui dati sensibili con le data clean room. Preparati per l’AI ed estrai più valore dai tuoi dati con il data sharing zero-copy.
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Servizi finanziari

“Con Snowflake, i nostri clienti mettono le mani sui dati molto più velocemente, dimezzando lo sforzo e le risorse necessari.”

Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street

Leggi l’esperienza del cliente

  • 25x Aumento della produttività dei team che svolgono operazioni sui dati
  • 87% Riduzione dei falsi avvisi di errore dati
Leggi il case study
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 Ottimizza i workflow

Alleggerisci il carico sulle pipeline ed estendi le capacità di Snowflake

  • Connettiti a più di 750 provider di dati e SaaS utilizzando le connessioni live esistenti e i connettori preintegrati. 
  • Ottieni il massimo da Snowflake con le app e gli AI product del Marketplace Snowflake come agenti AI, analisi dei grafi e tool per l’ottimizzazione dei costi. 
  • Aggiungi flessibilità al tuo budget e aumenta il tuo potere d’acquisto combinando la spesa per dati e SaaS.
Scopri di più sul Marketplace Snowflake
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Amplifica l’impatto

Distribuisci e commercializza i tuoi prodotti sul Marketplace Snowflake

Aumenta i ricavi e i margini, e offri la migliore customer experience distribuendo dati, app e prodotti AI sul Marketplace Snowflake.

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  • con 400 $ di crediti gratuiti per iniziare
  • accesso immediato all’AI Data Cloud
  • abilita i tuoi data workload più critici
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App e collaboration

Domande frequenti

Scopri di più su data collaboration, Zero-Copy Cloning, data clean room e integrazione delle applicazioni in Snowflake. Leggi le domande frequenti.

Snowflake consente agli utenti di connettersi a dati di terze parti e SaaS tramite il Marketplace Snowflake, connettori predefiniti e il supporto di vari strumenti di integrazione dei dati, semplificando l’acquisizione di nuovi dati e l’arricchimento dei dati esistenti.

Il data sharing di Snowflake ti consente di condividere l’accesso live ai tuoi dati con altri team o organizzazioni senza spostarli o copiarli fisicamente. Il data sharing zero-ETL consente ai data consumer di accedere direttamente ai dati più aggiornati, con la governance e il controllo degli accessi gestiti dal provider di dati. I data consumer che non dispongono di un account Snowflake possono utilizzare account di sola lettura.

La funzionalità Zero-Copy Cloning di Snowflake crea istantaneamente copie di database, schemi o tabelle senza duplicare i dati sottostanti. Gli sviluppatori di applicazioni possono così ottenere rapidamente ambienti isolati simili a quelli di produzione per scopi di sviluppo, testing e CI/CD, accelerando in modo significativo i cicli di deployment e riducendo i costi di storage.

Le data clean room Snowflake consentono a più partecipanti di mettere in comune e analizzare i propri dati per ottenere insight senza esporre o condividere direttamente dati interni o sensibili. I vantaggi principali includono una maggiore privacy, la capacità di ricavare insight più dettagliati da data set combinati e una maggiore sicurezza, poiché tutte le analisi si svolgono all’interno di un ambiente controllato.

I principali vantaggi includono:

Data sharing semplice e sicuro: il data sharing zero-ETL elimina i silos di dati e le pipeline complesse.

Sviluppo più rapido: Zero-Copy Cloning accelera i cicli di sviluppo/test delle applicazioni.

Monetizzazione e discovery: vai sul Marketplace Snowflake per scoprire e monetizzare dati e applicazioni.

Meno complessità: una piattaforma unificata per dati, applicazioni e AI semplifica l’architettura.

Snowflake riduce i costi e la complessità dei processi ETL tramite:

  • secure data sharing, che elimina la necessità di creare e mantenere pipeline ETL per condividere i dati, poiché i data consumer accedono direttamente ai dati live.

  • il Marketplace Snowflake, che fornisce accesso diretto ai dati di terze parti, riducendo le attività di integrazione.

  • Zero-Copy Cloning, che riduce i costi di storage e accelera il provisioning degli ambienti di sviluppo e test, evitando la duplicazione dei dati.

  • connettori e integrazione nativa, che semplificano la connessione a varie fonti di dati.

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