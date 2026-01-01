“Rendendo i nostri prodotti e servizi disponibili su Snowflake, è più semplice e veloce gestire e condividere i dati in modo sicuro, per noi e per i nostri clienti.”
Morten Lileng
Global Head of Merkury Engineering, Merkle
Categoria di prodotto
Sviluppa, condividi e connetti app, data product e modelli AI in modo semplice per tutti i tuoi team, partner e clienti. Garantisci scalabilità e governance di livello enterprise, senza mai spostare i dati.
Scala con sicurezza
Potenzia i tuoi utenti
“Con Snowflake, i nostri clienti mettono le mani sui dati molto più velocemente, dimezzando lo sforzo e le risorse necessari.”
Jeff Shortis
Alpha Data Platform Product Owner, State Street
Leggi l’esperienza del cliente
Ottimizza i workflow
Amplifica l’impatto
Aumenta i ricavi e i margini, e offri la migliore customer experience distribuendo dati, app e prodotti AI sul Marketplace Snowflake.
Settore pubblico
Il Met Office migliora la distribuzione dei dati meteorologici con il Marketplace Snowflake facilitando decisioni più rapide e intelligenti in settori come l’healthcare e l'aviazione.
Retail e beni di largo consumo
Cona condivide i dati con gli imbottigliatori per offrire una customer experience superiore e promuovere l’innovazione del business digitale.
App e collaboration
Scopri di più su data collaboration, Zero-Copy Cloning, data clean room e integrazione delle applicazioni in Snowflake. Leggi le domande frequenti.
Snowflake consente agli utenti di connettersi a dati di terze parti e SaaS tramite il Marketplace Snowflake, connettori predefiniti e il supporto di vari strumenti di integrazione dei dati, semplificando l’acquisizione di nuovi dati e l’arricchimento dei dati esistenti.
Il data sharing di Snowflake ti consente di condividere l’accesso live ai tuoi dati con altri team o organizzazioni senza spostarli o copiarli fisicamente. Il data sharing zero-ETL consente ai data consumer di accedere direttamente ai dati più aggiornati, con la governance e il controllo degli accessi gestiti dal provider di dati. I data consumer che non dispongono di un account Snowflake possono utilizzare account di sola lettura.
La funzionalità Zero-Copy Cloning di Snowflake crea istantaneamente copie di database, schemi o tabelle senza duplicare i dati sottostanti. Gli sviluppatori di applicazioni possono così ottenere rapidamente ambienti isolati simili a quelli di produzione per scopi di sviluppo, testing e CI/CD, accelerando in modo significativo i cicli di deployment e riducendo i costi di storage.
Le data clean room Snowflake consentono a più partecipanti di mettere in comune e analizzare i propri dati per ottenere insight senza esporre o condividere direttamente dati interni o sensibili. I vantaggi principali includono una maggiore privacy, la capacità di ricavare insight più dettagliati da data set combinati e una maggiore sicurezza, poiché tutte le analisi si svolgono all’interno di un ambiente controllato.
I principali vantaggi includono:
Data sharing semplice e sicuro: il data sharing zero-ETL elimina i silos di dati e le pipeline complesse.
Sviluppo più rapido: Zero-Copy Cloning accelera i cicli di sviluppo/test delle applicazioni.
Monetizzazione e discovery: vai sul Marketplace Snowflake per scoprire e monetizzare dati e applicazioni.
Meno complessità: una piattaforma unificata per dati, applicazioni e AI semplifica l’architettura.
Snowflake riduce i costi e la complessità dei processi ETL tramite:
secure data sharing, che elimina la necessità di creare e mantenere pipeline ETL per condividere i dati, poiché i data consumer accedono direttamente ai dati live.
il Marketplace Snowflake, che fornisce accesso diretto ai dati di terze parti, riducendo le attività di integrazione.
Zero-Copy Cloning, che riduce i costi di storage e accelera il provisioning degli ambienti di sviluppo e test, evitando la duplicazione dei dati.
connettori e integrazione nativa, che semplificano la connessione a varie fonti di dati.