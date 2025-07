Snowflake Intelligence: mit Daten „sprechen“, echte Geschäftserkenntnisse gewinnen

Self-Service-Datenexploration mit intelligenten Agents

Snowflake Intelligence bietet verschiedene Vorteile, die speziell für die Komplexität von Unternehmensdaten entwickelt wurden:

Die Möglichkeit, tiefgreifende Einblicke aus strukturierten Daten zu gewinnen: Die meisten agentischen Lösungen konzentrieren sich in erster Linie auf unstrukturierte Dokumente (mit Retrieval-Augmented Generation, RAG). Snowflake Intelligence nutzt bewährte Technologien wie Snowflake Cortex Analyst, um neben Dokumenten auch hochpräzise SQL-Abfragen direkt in strukturierten Daten von Kunden in Snowflake zu generieren. Sie kann Fragen wie „Zeigen Sie mir die Trends der letzten sechs Monate in Bezug auf Leistungsansprüche“ zuverlässig beantworten, indem sie Daten und Geschäftssemantik versteht, die richtigen Abfragen generiert, sicher ausführt und die Antwort präsentiert. Sie findet nicht nur heraus, was passiert ist; sie kann Kunden helfen, durch intelligenten Kontext und tiefgreifende analytische Forschung das Warum hinter dem Was zu untersuchen.

Sicherheit und Governance vererbt, nicht repliziert : Vertrauen ist von größter Bedeutung. Snowflake Intelligence basiert auf dem robusten Sicherheitsframework von Snowflake. Alle vorhandenen rollenbasierten Zugriffskontrollen, Datenmaskierungsrichtlinien und Governance-Regeln werden bei jeder „Konversation“ automatisch berücksichtigt. Benutzer:innen erhalten nur Antworten auf Grundlage der Daten, für die sie berechtigt sind, sodass Berechtigungen auf Anwendungsebene nicht neu definiert werden müssen. Diese nahtlose Sicherheitsmaßnahme gewährleistet Datenintegrität und verhindert Datenlecks ohne zusätzlichen Aufwand. Gleichzeitig wird vollständige Transparenz darüber geschaffen, wie Einblicke gewonnen werden.

Einheitlicher Zugriff auf das gesamte geschäftliche Ökosystem : Wahre Geschäftseinblicke erfordern Kontext aus verschiedenen Quellen. Snowflake Intelligence kann in Kombination mit den Konnektivitätsfunktionen von Snowflake (wie Snowflake Openflow) auf Informationen aus Snowflake und Drittanbieteranwendungen zugreifen und diese zusammenführen. Denken Sie an einen Agent, der Produktnutzungsdaten (von Snowflake) mit den aktuellen Vertriebsaktivitäten (von Salesforce) und Kundensupporttrends (von Zendesk) korreliert. Diese umfassende Integration bietet eine ganzheitliche 360-Grad-Ansicht, anstatt mehrere Einzweckagenten für einzelne Anwendungen zu benötigen, und ermöglicht echtes unternehmensweites Wissensaustauschen.

Nachprüfbare Erklärbarkeit und Zuverlässigkeit: Nutzende sollten sich auf die Einblicke verlassen können. Snowflake Intelligence wurde mit Transparenz entwickelt. Benutzer:innen können verstehen, wie ein:e Mitarbeiter:in zu einer Antwort gelangt ist, verfolgen, ob die Daten aus verifizierten Quellen oder von dem Datenteam kuratierten Abfragen stammen, und die Datenherkunft verfolgen. Administrator:innen erhalten einen Überblick über die gestellten Fragen und die Relevanzwerte der Antworten. So können sie das System kontinuierlich verbessern und optimieren, und zwar über eine zentrale Steuerung.

Realer Erfolg mit Snowflake Intelligence

Wir arbeiten eng mit den ersten Kunden zusammen, die die Leistungsfähigkeit von Snowflake Intelligence bereits erkennen. WHOOP nutzt Snowflake als zentrale Plattform für all ihre Geschäftsdaten – vom Produkt und Support bis hin zu Vertrieb und Marketing.

„Unsere Mission bei WHOOP ist es, die menschliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit optimal zu nutzen. Daten sind für alles, was wir tun, von zentraler Bedeutung. Snowflake Intelligence markiert einen großen Schritt nach vorn, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu werden, das an erster Stelle mit Daten steht und gewährleistet, dass alle Mitarbeitenden auf Einblicke zugreifen können, ohne auf Analytikteams als Mittler angewiesen zu sein“, so Matt Luizzi, Senior Director of Business Analytics bei WHOOP. „Indem wir die technischen Hindernisse für die Gewinnung der Einblicke beseitigen, die wir für die Entscheidungsfindung benötigen, können unsere Analytikteams nun von manuellen Datenabrufaufgaben zu strategischeren, vorausschauenderen und wertschöpfenderen Aufgaben wechseln.“

Intelligence im gesamten Unternehmen demokratisieren

Die Implementierung von Snowflake Intelligence erschließt einen erheblichen Mehrwert im gesamten Unternehmen und ermöglicht Kunden:

Die Unterstützung geschäftlicher Benutzer:innen: Self-Service-Einblicke ermöglichen es Anwender:innen, sofort Antworten auf komplexe Fragen zu erhalten, ohne technische Kenntnisse zu benötigen oder auf Datenteams zu warten. Das ermöglicht schnellere und bessere Entscheidungen, da Nutzende auf zuverlässige, umfassende Einblicke reagieren können, die aus dem gesamten Unternehmen gewonnen werden. Dies führt zu einer gesteigerten Produktivität, da weniger Zeit mit der Suche nach Daten verbracht wird und mehr Zeit mit den Maßnahmen verbracht wird, wodurch möglicherweise Workflows direkt über die dialogorientierte Oberfläche ausgelöst werden.

Die Verbesserung von Datenteams : Datenteams können sich nun strategisch darauf konzentrieren, indem sie von reaktiven Ticketannahmen zu proaktiven Geschäftsaktivitäten mit kuratierten Data Agents und strategischen Dateninitiativen wechseln. Sie können außerdem Investitionen maximieren, indem sie die bereits in Snowflake eingerichteten Daten, Sicherheit und Governance nutzen, um leistungsstarke KI-Funktionen bereitzustellen. Schließlich können sie die Kontrolle und Transparenz behalten, um Agenten zu konfigurieren, den Zugriff zu verwalten, die Nutzung zu überwachen und sicherzustellen, dass die Datenqualitäts- und Sicherheitsstandards durch eine nahtlose Verwaltungserfahrung eingehalten werden.

Die Transformation von Unternehmensabläufen: Dazu gehört die sichere Demokratisierung von Daten, damit mehr Mitarbeitende Dateneinblicke in einem sicheren und kontrollierten Rahmen nutzen können. Das bedeutet auch, Datensilos aufzubrechen, um die Zusammenarbeit zu fördern und ein einheitliches Verständnis zu schaffen, indem Daten über Abteilungen und Anwendungen hinweg miteinander verbunden werden (z. B. was eine echte 360-Grad-Ansicht der Kundschaft ermöglicht). Letztendlich wird dies Innovationen beschleunigen, indem eine datengestützte Kultur gefördert wird, in der Einblicke direkt zu Maßnahmen und messbaren Geschäftsauswirkungen führen.

Erweiterung des Wissensuniversums eines Unternehmens mit Cortex Knowledge Extensions und Model Context Protocol (MCP)

Snowflake Intelligence wird mit Cortex Knowledge Extensions, die vertrauenswürdige externe Quellen nahtlos mit internen Daten integrieren, noch leistungsstärker. Dank dieser Fähigkeiten können Unternehmen:

Externes Wissen integrieren : Integrieren Sie vertrauenswürdige externe strukturierte und unstrukturierte Datenquellen mühelos in eine dialogorientierte KI-Erfahrung, während Sie die richtige Zuordnung beibehalten und geistiges Eigentum respektieren.

Geschäftseinblicke kontextualisieren: Reichern Sie interne Daten mit externen Markttrends, Branchenforschung und spezialisierten Wissensdatenbanken an, um einen tieferen Kontext für die Entscheidungsfindung zu schaffen.

Sicherheit und Vertrauen wahren: Nutzen Sie externe Wissensquellen über das sichere Data-Sharing-Framework von Snowflake, damit alle Interaktionen von denselben robusten Sicherheitskontrollen kontrolliert und geschützt werden, die auch Kundendaten schützen.

So könnte beispielsweise ein Finanzanalyst Fragen stellen, indem er die interne Portfolioperformance mit externen Marktnachrichten kombiniert, während ein Produktmanager Kundenfeedback neben Branchenforschungsberichten in einem einzigen, sicheren Gespräch analysieren könnte. Zu den Quellen, die im Snowflake Marketplace als Cortex Knowledge Extensions verfügbar sind, gehören The Associated Press, USA TODAY Network, Stack Overflow, Packt und CB Insights.

Um so umfassende Einblicke aus verschiedenen Datenquellen zu gewinnen, benötigen Unternehmen eine einfache Konnektivität zwischen KI-Anwendungen und verschiedenen Datensystemen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Snowflake Intelligence Unterstützung für MCP-Server anbieten wird (demnächst in Private Preview), sodass Benutzer:innen Informationen aus einer Vielzahl von Datenquellen sicher abrufen können. Geschäftliche Benutzer:innen können diese Remote-Datenquellen über die Snowflake Intelligence UI auswählen, um zuverlässige und umfassendere Antworten zu erhalten. Dieser einfache Zugriff auf kontrollierte Daten über eine einzige, intuitive Oberfläche beschleunigt die Entscheidungsfindung und schafft so ein wirklich umfassendes Wissensökosystem, das verstreute Daten in klare Geschäftseinblicke verwandelt.

Erste Schritte mit Snowflake Intelligence

Die Fähigkeit, mit Unternehmensdaten zu sprechen, ist keine Zukunftsvision mehr – sie ist da.

Wir laden Führungskräfte, die ihre Teams unterstützen möchten, oder Datenexpert:innen, die ihre Wirkung verstärken wollen, ein, Snowflake Intelligence zu erkunden. Erfahren Sie, wie Sie mit externen Quellen und relevanten Publikationen sprechen und spezialisierte Data Agents für verschiedene Geschäftsfunktionen entwickeln können – beispielsweise Sales Insights Agent oder Marketing Campaign Analyzer – und das alles in der sicheren, kontrollierten Umgebung der Snowflake AI Data Cloud.

Erstellen Sie Ihren ersten Cortex Agent und arbeiten Sie mit Ihrem Account-Team, um Zugang zu der Preview zu erhalten.

Chatten Sie jetzt mit den offiziellen Snowflake-Dokumenten über die Cortex Knowledge Extension: Snowflake-Dokumentation aus dem Snowflake Marketplace

Snowflake Intelligence transformiert den Zugriff auf Daten und deren Nutzung. Indem wir die Leistungsfähigkeit dialogorientierter KI mit der robusten Sicherheit, Governance und den umfassenden Funktionen von Snowflake für strukturierte und unstrukturierte Daten kombinieren, können alle Beteiligten wertvolle geschäftliche Erkenntnisse durch natürliche Sprache gewinnen. Sprechen Sie direkt mit Daten, erhalten Sie zuverlässige Antworten im gesamten Unternehmens-Ökosystem und setzen Sie Informationen in Maßnahmen um. Entdecken Sie die Einblicke, die Sie in Unternehmensdaten erwarten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem über künftige Produktangebote. Diese Aussagen stellen keine Garantie dar, dass diese Angebote wirklich bereitgestellt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Angebote können abweichen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen finden Sie in unserem jüngsten 10-Q-Formular.