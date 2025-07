Cortex AISQL: reimmaginare SQL come linguaggio di query AI per i dati multimodali

Ridurre i tempi e i costi delle query, ma non l’accuratezza

Ridurre i tempi e i costi di elaborazione è essenziale per l’enterprise AI. Eseguendo funzioni AI all’interno del motore di query centrale di Snowflake, combiniamo AI ed elaborazione dei dati strutturati in un unico posto, utilizzando il parallelismo e il batching del warehouse Snowflake per ottimizzare entrambi in una sola volta.

Questa scalabilità è essenziale per i casi d’uso aziendali reali. Prendiamo ad esempio un’attività come “Trova case moderne e in buone condizioni entro 10 miglia da San Francisco nella mia fascia di prezzo”. Il nostro sistema pianifica in modo intelligente l’esecuzione su più clausole WHERE: applicando filtri standard per prezzo e distanza, restringiamo il data set prima di utilizzare un modello linguistico visivo per valutare qualità “moderne e in buone condizioni”, garantendo la massima efficienza.

Un obiettivo centrale di Cortex AISQL è fornire queste potenti funzionalità AI con prestazioni e costi eccezionali, senza compromettere l’accuratezza degli insight. Abbiamo implementato strategicamente l’Adaptive LLM Optimization (private preview) per orchestrare modelli più piccoli per attività più semplici, riservando tuttavia i LLM di dimensioni maggiori ad analisi più complesse. Questo approccio a più livelli garantisce un utilizzo ottimale delle risorse mantenendo risultati di alta qualità.