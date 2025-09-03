Requisiti di sicurezza fondamentali per integrare in modo sicuro i tuoi dati con gli LLM

Poiché le organizzazioni si stanno sempre più spostando verso l’uso di dati privati con modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM), la sicurezza è fondamentale. Infatti, secondo un recente sondaggio del MIT, la maggior parte dei rispondenti (59%) ha citato la governance dei dati, la sicurezza o la privacy come preoccupazioni chiave, mentre il 48% ha evidenziato le sfide relative all’integrazione dei dati. Costruire integrazioni sicure da zero è possibile, ma richiede competenze e tempo per impostare e gestire autenticazione, crittografia, conformità e altro. Ora, immagina di fare tutto questo separatamente per ogni LLM che la tua organizzazione desidera utilizzare: la complessità operativa si moltiplica rapidamente.

In questo post, otterrai informazioni sui requisiti di sicurezza e su come Snowflake Cortex AI è costruito con questi principi in modo che gli sviluppatori possano concentrarsi sulla costruzione di applicazioni con i loro modelli di frontiera preferiti di Anthropic, OpenAI, Mistral, DeepSeek o Meta.

La checklist di sicurezza per l’integrazione dei dati con l’AI

Integrare i tuoi dati con un LLM richiede una considerazione attenta di diverse aree chiave di sicurezza per proteggere le informazioni sensibili. Un’autenticazione forte, inclusa l’autenticazione multifattoriale (MFA), è cruciale poiché previene l’accesso non autorizzato aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza. Implementare controlli di accesso robusti garantisce che solo gli utenti e i servizi AI autorizzati possano interagire con i dati. Per garantire i flussi di dati, stabilire pratiche di sicurezza di rete solide, idealmente con un’architettura zero-trust, è essenziale per mantenere il controllo del set di servizi autorizzati a vedere i dati.

Proteggere i dati a riposo e in transito attraverso la crittografia è un’altra misura vitale, che salvaguarda le informazioni sensibili da accessi non autorizzati in qualsiasi momento. Costruire capacità di monitoraggio della sicurezza e rilevamento delle anomalie consente controlli coerenti in tempo reale per potenziali minacce e fornisce tracce di audit per indagini approfondite. Per soddisfare i requisiti specifici del settore e mitigare i rischi legali, è necessario eseguire checklist di conformità e certificazione (come SOC 2, ISO 42001, HIPAA, ecc.). Applicare regolarmente patch di sicurezza e aggiornamenti delle vulnerabilità è anche cruciale per rafforzare le difese del sistema mantenendolo aggiornato. Infine, stabilire un framework di risposta rapida agli incidenti consente azioni rapide ed efficaci per contenere e risolvere eventuali rischi di sicurezza che possono sorgere, mentre i test di penetrazione continui identificano proattivamente potenziali vulnerabilità, garantendo che il sistema rimanga resiliente contro minacce in evoluzione.

Come Snowflake Cortex AI semplifica la sicurezza

Cortex AI fornisce un’ampia gamma di LLM leader del settore, insieme a servizi di recupero e orchestrazione di dati strutturati e non strutturati, per costruire AI data agent. Operando direttamente all’interno del perimetro di sicurezza di Snowflake, questi servizi fanno risparmiare tempo prezioso nella configurazione e manutenzione della sicurezza. Cortex AI offre un controllo completo, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi sullo sviluppo e ai team della piattaforma di integrare facilmente e in sicurezza più casi d’uso.