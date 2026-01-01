Snowflake per l’AI

Snowflake offre una varietà di modelli AI tramite Cortex AI e Snowpark ML. Tra questi figurano l’LLM di Snowflake, Arctic, i principali LLM di terze parti (di Meta, Anthropic, Mistral, OpenAI, ecc.), modelli per task specifici (es. per tradurre, riepilogare, fare sentiment analysis e analisi di documenti) e funzionalità per il training e la distribuzione di modelli ML predittivi tradizionali. Per alcuni modelli selezionati è disponibile inoltre fine-tuning.