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NOVITÀ AI dallo Snowflake Summit 2025

Snowflake per l’AI

Analizza facilmente i dati non strutturati, crea data agent e workflow ML utilizzando una suite completa di servizi AI. Tutto nello stesso ambiente sicuro e governato in cui risiedono i tuoi dati.

snowflake ai dashboard screenshot

Casi d’uso

Trasforma i dati in intelligence con l’AI

Data agent

Analisi dei dati non strutturati

Workflow ML

Parla con i tuoi dati

Crea agenti e app conversazionali basati sui dati aziendali

  • Ottieni risposte accurate alle tue domande di business con un’interfaccia intuitiva e facile da utilizzare.

  • Crea data agent per l’analisi dei documenti, l’elaborazione multimodale dei dati e la sintesi di informazioni contestuali. 

  • Accedi a tutti i dati della tua organizzazione, sia strutturati che non, con funzionalità di retrieval scalabili e affidabili basate su Cortex Analyst e Cortex Search.
Esplora i data agent

Elabora testo e dati multimodali su scala

Analizza dati batch entro il perimetro di sicurezza di Snowflake

  • Gestisci facilmente i workflow di elaborazione dei dati non strutturati.

  • Analizza in modo efficiente testo, documenti e altri media su vasta scala con le funzionalità AI multimodali di Snowflake.

  • Accedi a LLM leader di settore di Anthropic (Claude), Meta (Llama) e altri all’interno del perimetro di sicurezza di Snowflake.
Esplora il caso d’uso
Data and AI Platform Diagram-New

Semplifica lo sviluppo e la produzione ML

Accelera i workflow di machine learning end-to-end

  • Sviluppa, implementa e monitora feature e modelli ML su vasta scala con una piattaforma interamente integrata che porta strumenti, workflow e infrastruttura di calcolo dove si trovano i dati.

  • Sviluppa i modelli più rapidamente con i notebook utilizzando un runtime basato su container che distribuisce il caricamento dei dati e il training dei modelli sulle GPU. 

  • Servi modelli addestrati ovunque per l’inferenza con Snowflake Model Registry.

Esplora il caso d’uso
ML Workflows unified governance diagram-NEW

Vantaggi

Insight da dati strutturati e non strutturati in un’unica piattaforma

Ottieni insight più approfonditi dai dati enterprise con l’AI

Accelera l’innovazione basata sull’AI su un’unica piattaforma

Elabora facilmente i dati non strutturati, sviluppa app Gen AI e ottimizza i workflow dei modelli ML all’interno di un’unica piattaforma.

Leggi le storie di successi con la Gen AI
ai data cloud diagram
snowflake ai at scale diagram

Insight basati sull’AI, facilmente scalabili

Sviluppa l’AI efficacemente e su scala vicino ai tuoi dati

Offri insight direttamente dove si trovano i dati con i servizi AI di Snowflake. Semplifica lo sviluppo su una piattaforma serverless interamente gestita per tutti i tuoi casi d’uso.

Scopri come ci è riuscita Power Digital

Crea un’AI affidabile

Implementa l’AI con sicurezza con governance unificata e osservabilità end-to-end

Distribuisci le applicazioni Gen AI in produzione all’interno del perimetro sicuro di Snowflake. Applica facilmente policy di sicurezza, controlli degli accessi, tracciamento dell’utilizzo e osservabilità per dati e AI.

Scopri di più su sicurezza e governance

Risorse

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SNOWFLAKE PER L’AI

Domande frequenti

Trova le risposte alle domande più comuni sulle feature AI di Snowflake, tra cui Cortex AI, Snowflake ML, i tipi di modello e la governance.

Snowflake offre una varietà di modelli AI tramite Cortex AI e Snowpark ML. Tra questi figurano l’LLM di Snowflake, Arctic, i principali LLM di terze parti (di Meta, Anthropic, Mistral, OpenAI, ecc.), modelli per task specifici (es. per tradurre, riepilogare, fare sentiment analysis e analisi di documenti) e funzionalità per il training e la distribuzione di modelli ML predittivi tradizionali. Per alcuni modelli selezionati è disponibile inoltre fine-tuning.

I prezzi per le feature AI di Snowflake, incluse quelle all’interno di Cortex AI e Snowpark ML, seguono generalmente il modello a consumo di Snowflake. Consulta la pagina del pricing ufficiale di Snowflake e il documento Snowflake Service Consumption Table per informazioni dettagliate e aggiornate sul consumo dei crediti.

Visita la pagina Clienti e il blog Snowflake per i dettagli sui casi d’uso di AI e ML implementati dai nostri clienti in vari settori. Scarica questo ebook per altre success story di clienti.

Sì, Snowflake supporta entrambi. Cortex AI è una piattaforma completa che consente alle aziende di analizzare dati non strutturati, creare agentic app conversazionali e potenti LLM direttamente all’interno del perimetro di sicurezza di Snowflake. Cortex AI consente agli utenti di qualsiasi livello tecnico di ottenere insight basati sull’AI affidabili e in tempo reale in modo semplice ed efficiente. Snowflake ML consente di creare, addestrare e distribuire modelli ML predittivi tradizionali per previsioni, classificazione e altro ancora.

Snowflake offre una solida governance tramite Snowflake Horizon Catalog, che include il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), il mascheramento dei dati, le policy di accesso a livello di riga, il tagging degli oggetti e i log di audit. Funzionalità come Cortex Guard aiutano a filtrare gli output dei modelli. In questo modo i tuoi dati rimangono sicuri e privati mentre usi Cortex AI.

Leggi questo ebook per consigli pratici su come mettere in sicurezza i sistemi AI.

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