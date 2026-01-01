Manufacturing
Siemens Energy crea un document chatbot con Cortex AI
Siemens Energy utilizza Snowflake e Cortex AI per trasformare i record cartacei in dati ricercabili con i chatbot AI e ottenere insight più rapidi.
Analizza facilmente i dati non strutturati, crea data agent e workflow ML utilizzando una suite completa di servizi AI. Tutto nello stesso ambiente sicuro e governato in cui risiedono i tuoi dati.
Ottieni insight più approfonditi dai dati enterprise con l’AI
Elabora facilmente i dati non strutturati, sviluppa app Gen AI e ottimizza i workflow dei modelli ML all’interno di un’unica piattaforma.
Insight basati sull’AI, facilmente scalabili
Offri insight direttamente dove si trovano i dati con i servizi AI di Snowflake. Semplifica lo sviluppo su una piattaforma serverless interamente gestita per tutti i tuoi casi d’uso.
Crea un’AI affidabile
Distribuisci le applicazioni Gen AI in produzione all’interno del perimetro sicuro di Snowflake. Applica facilmente policy di sicurezza, controlli degli accessi, tracciamento dell’utilizzo e osservabilità per dati e AI.
Manufacturing
Siemens Energy utilizza Snowflake e Cortex AI per trasformare i record cartacei in dati ricercabili con i chatbot AI e ottenere insight più rapidi.
Servizi finanziari
TS Imagine utilizza Snowflake AI per unificare dati e team, scalando la Gen AI per aumentare l’efficienza e ridurre i costi per oltre 500 clienti.
SNOWFLAKE PER L’AI
Trova le risposte alle domande più comuni sulle feature AI di Snowflake, tra cui Cortex AI, Snowflake ML, i tipi di modello e la governance.
Snowflake offre una varietà di modelli AI tramite Cortex AI e Snowpark ML. Tra questi figurano l’LLM di Snowflake, Arctic, i principali LLM di terze parti (di Meta, Anthropic, Mistral, OpenAI, ecc.), modelli per task specifici (es. per tradurre, riepilogare, fare sentiment analysis e analisi di documenti) e funzionalità per il training e la distribuzione di modelli ML predittivi tradizionali. Per alcuni modelli selezionati è disponibile inoltre fine-tuning.
I prezzi per le feature AI di Snowflake, incluse quelle all’interno di Cortex AI e Snowpark ML, seguono generalmente il modello a consumo di Snowflake. Consulta la pagina del pricing ufficiale di Snowflake e il documento Snowflake Service Consumption Table per informazioni dettagliate e aggiornate sul consumo dei crediti.
Visita la pagina Clienti e il blog Snowflake per i dettagli sui casi d’uso di AI e ML implementati dai nostri clienti in vari settori. Scarica questo ebook per altre success story di clienti.
Sì, Snowflake supporta entrambi. Cortex AI è una piattaforma completa che consente alle aziende di analizzare dati non strutturati, creare agentic app conversazionali e potenti LLM direttamente all’interno del perimetro di sicurezza di Snowflake. Cortex AI consente agli utenti di qualsiasi livello tecnico di ottenere insight basati sull’AI affidabili e in tempo reale in modo semplice ed efficiente. Snowflake ML consente di creare, addestrare e distribuire modelli ML predittivi tradizionali per previsioni, classificazione e altro ancora.
Snowflake offre una solida governance tramite Snowflake Horizon Catalog, che include il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC), il mascheramento dei dati, le policy di accesso a livello di riga, il tagging degli oggetti e i log di audit. Funzionalità come Cortex Guard aiutano a filtrare gli output dei modelli. In questo modo i tuoi dati rimangono sicuri e privati mentre usi Cortex AI.
Leggi questo ebook per consigli pratici su come mettere in sicurezza i sistemi AI.