Honeydew rivoluziona la business intelligence con Snowflake Ventures

La missione di Snowflake è consentire a ogni azienda di raggiungere il suo pieno potenziale attraverso i dati e l’AI. Supportiamo attivamente le aziende innovative del nostro ecosistema che dimostrano un chiaro valore per i nostri clienti. Per questo siamo entusiasti di investire in Honeydew, un ex finalista della Snowflake Startup Challenge. Honeydew Semantic Layer rivoluziona il modo in cui i team dati collaborano sulla business intelligence e forniscono insight data-driven di grande impatto.
Alla base dell’approccio di Honeydew c’è la nostra visione condivisa secondo cui “la semantica dovrebbe vivere nel data warehouse”. “Una verità condivisa inizia con un linguaggio condiviso: per le persone, per gli strumenti, per la trasformazione dei dati”, dichiara David Krakov, cofondatore e CEO di Honeydew.
Honeydew rende i dati complessi più accessibili, coerenti e utili per i clienti Snowflake. In particolare, il suo sofisticato compilatore semantico consente agli utenti finali di porre le proprie domande, utilizzando i propri strumenti, su metriche elaborate direttamente in Snowflake. Il compilatore garantisce che ogni domanda ad hoc dell’utente venga tradotta in una query Snowflake corretta e veloce.
Colmare il divario tra dati, utenti e AI
Nell’era dell’AI, una comprensione solida e accurata dei dati non è solo importante: è fondamentale. È qui che il layer semantico di Honeydew brilla. Funge da ponte cruciale che collega il linguaggio aziendale utilizzato dagli agenti AI o dagli strumenti di BI con relazioni complesse, unisce percorsi, livelli di granularità, definizioni delle metriche, sfumature e dipendenze all’interno dei dati di un’organizzazione.
Honeydew ha creato una Snowflake Native App per il suo livello semantico su Snowflake per fornire un accesso trasparente all’interno dell’interfaccia web Snowsight, che consente alle applicazioni sviluppate su Snowflake di sfruttare il livello semantico per generare query ed estendere le solide funzionalità di sicurezza di Snowflake.
Una logica e una verità condivisa: Insight rapidi con Power BI
Per le organizzazioni che sfruttano la potenza di Microsoft Power BI su Snowflake, Honeydew trasforma fondamentalmente l’esperienza di BI posizionando la logica dove risiedono i dati. Questo cambia il modo in cui i team BI operano e consente ai clienti Snowflake di:
Aumentare velocità e prestazioni: Consenti query rapide e dirette su data set enormi, anche oltre il miliardo di righe.
Centralizzare la governance: Crea accesso ai dati, metadati aziendali, governance e controlli dei costi una sola volta in Snowflake e applicali in modo trasparente a tutte le istanze Power BI.
Creare un’unica fonte di riferimento per tutte le metriche aziendali critiche: Addio logica duplicata. La definizione di metriche e aggregazioni chiave in SQL all’interno di Snowflake elimina una sola volta la necessità di complesse espressioni Power BI DAX o calcoli Tableau LOD.
L’impatto tangibile di Honeydew è chiaro. Chiedi a Pizza Hut. Attingendo al layer semantico di Honeydew, creato in modo nativo su Snowflake, Pizza Hut ha collegato Power BI ed Excel direttamente ai dati transazionali, offrendo agli utenti aziendali l’accesso in tempo reale a metriche governate senza duplicare i dati. I risultati?
Report consegnati quattro ore prima
Sviluppo degli insight 50% più veloce
30% di riduzione dei costi e degli sforzi di progettazione
Continua crescita
Il nostro investimento in Honeydew riflette la nostra fede nella sua visione e nel potenziale trasformativo della sua tecnologia. Siamo sicuri che la potente integrazione Power BI e il layer semantico intelligente di Honeydew consentiranno alle organizzazioni di sbloccare insight più approfonditi, migliorare la governance dei dati e, in ultima analisi, prendere decisioni migliori e data-driven. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con Honeydew e non vediamo l’ora di testimoniarne la crescita e l’impatto sul futuro dei dati e dell’AI.
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