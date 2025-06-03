Honeydew rivoluziona la business intelligence con Snowflake Ventures

Il nostro investimento in Honeydew riflette la nostra fede nella sua visione e nel potenziale trasformativo della sua tecnologia. Siamo sicuri che la potente integrazione Power BI e il layer semantico intelligente di Honeydew consentiranno alle organizzazioni di sbloccare insight più approfonditi, migliorare la governance dei dati e, in ultima analisi, prendere decisioni migliori e data-driven. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con Honeydew e non vediamo l’ora di testimoniarne la crescita e l’impatto sul futuro dei dati e dell’AI.

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