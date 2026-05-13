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Blog/Soluzioni verticali

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Explore industry-specific solutions, trends, and innovations with Snowflake. Learn how we empower businesses across various sectors with data-driven strategies.
MAY 13, 2026Retail e beni di consumo

Oltre la Customer 360: lo stack tecnologico per conquistare i consumatori prudenti con esperienze adattive

Sem Sergunin
MAY 06, 2026Healthcare e life sciences

La collaborazione tra Snowflake e Veeva genera nuovo valore e accelera la trasformazione con l’Agentic AI nelle life sciences

Emily Ashby
Emily Ashby +1
APR 28, 2026Pubblicità, media e entertainment

Le data clean room Snowflake abilitano la collaboration multiparty privacy-first

Cassandra Bruni
Cassandra Bruni +1
APR 22, 2026Servizi finanziari

L’Ecosystem Agent Framework: orchestrare il futuro dell’agentic AI nella finanza

John Heisler
APR 06, 2026Settore pubblico

3 previsioni per il settore pubblico nel 2026

Snowflake
Snowflake
APR 01, 2026AI e ML

Dai segnali social all’intelligenza d’impresa: Viral Nation

Untitled design - 1
Lubna Takruri
MAR 30, 2026Retail e beni di consumo

Come Snowflake Intelligence consente alle aziende retail e di beni di consumo di scalare l’AI a livello enterprise

Untitled design - 1
Angela Marrujo Fornaca +1
MAR 19, 2026Telecom

Infrastruttura intelligente e AI OpCo: trend e notizie dal Mobile World Congress 2026

Joji Philip
Joji Philip
MAR 10, 2026Strategia e insight

I leader del settore sanitario adottano l’Agentic AI e promuovono l’interoperabilità, secondo una nuova ricerca Snowflake

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