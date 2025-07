Snowflake Intelligence: converse com seus dados e obtenha insights reais de negócios

Use agentes inteligentes para descobrir dados de autoatendimento

O Snowflake Intelligence oferece vantagens distintas, especificamente desenvolvidas para a complexidade dos dados corporativos:

Capacidade de obter insights aprofundados de dados estruturados: a maioria das soluções agênticas têm foco principalmente em documentos não estruturados (com geração aumentada de recuperação ou RAG). O Snowflake Intelligence usa tecnologias estabelecidas, como o Snowflake Cortex Analyst, para gerar queries SQL altamente precisas diretamente nos dados estruturados do cliente no Snowflake, além de documentos. É possível responder com confiança a perguntas como: "mostrar a tendência das solicitações do plano de saúde nos últimos seis meses", entendendo os dados e a semântica de negócios, gerando queries corretas, executando-as com segurança e fornecendo uma resposta. Ele não apenas descobre o que aconteceu, ele pode ajudar um cliente a explorar os motivos por trás do que aconteceu por meio de contexto inteligente e pesquisa analítica aprofundada.

Segurança e governança herdadas, não replicadas : confiança é fundamental. O Snowflake Intelligence é desenvolvido com base na sólida estrutura de segurança do Snowflake. Todos os controles de acesso baseados em função, as políticas de mascaramento de dados e as regras de governança existentes são cumpridos automaticamente em cada conversa. Os usuários recebem respostas com base apenas nos dados que têm autorização para acessar, eliminando a necessidade de redefinir as permissões na camada do aplicativo. Essa segurança contínua ajuda a garantir a integridade dos dados e evita vazamentos sem muito trabalho adicional, ao mesmo tempo em que fornece transparência total sobre como os insights são gerados.

Acesso unificado a todo o ecossistema de negócios : insights verdadeiros sobre os negócios exigem contexto de várias fontes. O Snowflake Intelligence, combinado com os recursos de conectividade do Snowflake (como o Snowflake Openflow), pode acessar e sintetizar informações do Snowflake e de aplicações de terceiros. Considerar um agente que possa relacionar os dados de uso de produtos (do Snowflake) com a atividade de vendas recente (do Salesforce) e as tendências de atendimento ao cliente (do Zendesk). Essa integração abrangente oferece uma visão de 360 graus holística, em vez de exigir vários agentes de uso único para cada aplicação, permitindo o verdadeiro compartilhamento de conhecimento em toda a empresa.

Explicabilidade e confiança verificáveis: é necessário que os usuários possam confiar nos insights recebidos. O Snowflake Intelligence foi desenvolvido levando em conta a transparência. Os usuários podem entender como um agente chegou a uma resposta, controlar se os dados vêm de fontes verificadas ou queries selecionadas pela equipe de dados, além de rastrear a linhagem. Os administradores têm visibilidade das perguntas que estão sendo feitas e das pontuações de relevância das respostas, o que possibilita a melhoria contínua e o ajuste do sistema durante todo o controle centralizado.

Sucesso do Snowflake Intelligence no mundo real

Trabalhamos em estreita colaboração com os primeiros clientes que já estão comprovando o poder do Snowflake Intelligence. A organização de desempenho humano WHOOP está usando o Snowflake como uma plataforma centralizada para todos os seus dados de negócios, desde produtos e suporte até vendas e marketing.

"Na WHOOP, nossa missão é melhorar o desempenho e a saúde geral das pessoas, e os dados são fundamentais em tudo o que fazemos. O Snowflake Intelligence representa um grande avanço em nossa capacidade de ser uma organização que prioriza os dados, garantindo que todos os funcionários possam acessar os insights sem depender das equipes de análise de dados como intermediário", diz Matt Luizzi, Senior Director of Business Analytics da WHOOP. “Ao eliminar as barreiras técnicas para obter os insights necessários para a tomada de decisões, nossas equipes de análise de dados agora podem passar de tarefas manuais de recuperação de dados para trabalhos mais estratégicos, preditivos e que geram valor.”

Democratizar a inteligência em toda a organização

A implementação do Snowflake Intelligence gera valor significativo em toda a organização, permitindo aos clientes:

Capacitar os usuários empresariais: os insights de autoatendimento permitem que os usuários obtenham respostas imediatas a perguntas complexas sem precisar ter conhecimento técnico ou esperar pelas equipes de dados. Isso possibilita decisões mais rápidas e melhores, pois os usuários podem trabalhar com base em insights confiáveis e abrangentes derivados de toda a empresa. Isso leva a maior produtividade, pois leva-se menos tempo na busca de dados e investe-se mais tempo trabalhando com eles, possivelmente iniciando fluxos de trabalho diretamente a partir da interface de conversação.

Valorizar as equipes de dados : agora, as equipes de dados podem adotar um enfoque mais estratégico e passar da gestão reativa de tíquetes para a gestão proativa dos negócios com agentes de dados selecionados e iniciativas estratégicas de dados. Elas também podem maximizar o investimento aproveitando os dados, a segurança e a governança já estabelecidos no Snowflake para oferecer recursos avançados de IA. Por fim, elas podem manter o controle e a visibilidade para configurar agentes, gerenciar o acesso, monitorar o uso e garantir que a qualidade e os padrões de segurança dos dados sejam apoiados por meio de uma experiência administrativa contínua.

Transformar as operações corporativas: isso envolve democratizar os dados com segurança, possibilitando que mais funcionários aproveitem os insights de dados em uma estrutura segura e governada. Isso também significa quebrar silos para promover a colaboração e criar uma compreensão unificada ao conectar dados entre departamentos e aplicações (por exemplo,, possibilitando uma verdadeira visão 360 graus do cliente). Em última análise, isso permite agilizar a inovação, promovendo uma cultura baseada em dados onde os insights levam diretamente à ação e ao impacto mensurável nos negócios.

Use o Cortex Knowledge Extensions e o Model Context Protocol (MCP) para ampliar o universo de conhecimento da organização

O Snowflake Intelligence ganha ainda mais poder quando aliado ao Cortex Knowledge Extensions, integrando continuamente fontes externas confiáveis aos dados próprios. Esse recurso permite às organizações:

Integrar o conhecimento externo : incorpore facilmente fontes de dados externos estruturados e não estruturados confiáveis em uma experiência de IA conversacional, mantendo a atribuição adequada e respeitando a propriedade intelectual.

Contextualizar insights de negócios: enriqueça os dados internos com tendências externas de mercado, pesquisa do setor e bases especializadas de conhecimento para fornecer contexto mais profundo para a tomada de decisões.

Manter a segurança e a confiança: acesse fontes de conhecimento externos por meio da estrutura de compartilhamento seguro de dados da Snowflake, mantendo todas as interações controladas e protegidas pelos mesmos controles de segurança eficazes que protegem os dados dos clientes.

Por exemplo, um analista financeiro poderia fazer perguntas combinando o desempenho do portfólio interno com notícias do mercado externo, enquanto um gerente de produtos poderia analisar o feedback dos clientes nos relatórios de pesquisa do setor, tudo em uma única conversa segura. Fontes disponíveis com o Cortex Knowledge Extensions no Snowflake Marketplace incluem The Associated Press, USA TODAY Network, Stack Overflow, Packt e CB Insights.

Para obter insights tão abrangentes de diversas fontes de dados, as organizações precisam de uma conectividade fácil entre as aplicações de IA e vários sistemas de dados. Assim, temos o prazer de compartilhar que o Snowflake Intelligence oferecerá suporte a servidores de MCP (breve em versão preliminar privada), permitindo que os usuários recuperem com segurança as informações de uma ampla variedade de fontes de dados. Os usuários empresariais poderão selecionar essas fontes de dados remotos por meio da interface de usuário do Snowflake Intelligence para obter respostas mais confiáveis e detalhadas. Esse acesso fácil a dados governados em uma interface única e intuitiva agiliza a tomada de decisões, criando assim um ecossistema de conhecimento verdadeiramente abrangente capaz de transformar dados espalhados em insights claros de negócios.

Introdução ao Snowflake Intelligence

O poder de conversar com dados corporativos não é mais uma visão do futuro, já é uma realidade.

Convidamos os líderes de negócios que desejam preparar suas equipes ou os profissionais de dados que desejam ampliar seu impacto para testar o Snowflake Intelligence. Descubra como interagir com fontes especializadas de terceiros e publicações relevantes e como criar agentes de dados especializados para diferentes funções de negócios, como um agente de insights de vendas ou um analista de campanha de marketing, tudo no ambiente seguro e governado do Snowflake AI Data Cloud.

Crie seu primeiro Cortex Agent e trabalhe com sua equipe de conta para obter acesso à versão preliminar.

Converse com os documentos oficiais da Snowflake agora mesmo por meio da Cortex Knowledge Extension: documentação Snowflake no Snowflake Marketplace

O Snowflake Intelligence transforma a forma como as organizações acessam e agem com base nos seus dados. Ao combinar o poder da IA conversacional com a segurança, a governança e os recursos abrangentes do Snowflake para dados estruturados e não estruturados, capacitamos todos os usuários a descobrir insights valiosos de negócios por meio de linguagem natural. Fale diretamente com os dados, obtenha respostas confiáveis em todo o ecossistema corporativo e converta informações em ações. Descubra, hoje mesmo, os insights que estão esperando nos dados corporativos.

Declarações prospectivas

Esta página contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos. Elas não constituem compromissos de fornecimento ou produção de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e os produtos reais podem diferir e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.