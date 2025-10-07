Snowflake presenta i server MCP gestiti da Snowflake per data agent sicuri e governati

Siamo entusiasti di annunciare la disponibilità in public preview dei server MCP gestiti da Snowflake, che offrono agli agenti AI un'interfaccia basata su standard aperti per connettersi ai dati pronti per l'AI in Snowflake. I server MCP gestiti da Snowflake eliminano la complessità dell'integrazione e l’overhead di gestione. I clienti possono connettere i loro dati Snowflake con una varietà di applicazioni agentiche di fornitori come Anthropic, CrewAI e Cursor tramite connettori MCP per creare agenti e app AI arricchiti di contesto. I clienti possono anche includere dati di partner come The Washington Post, MSCI, NASDAQ e The Associated Press nei loro server MCP.
Possono creare un server MCP gestito insieme ai loro dati Snowflake, per ottenere insight sia da dati strutturati che non strutturati, il tutto rimanendo all'interno del perimetro governato e sicuro di Snowflake. Questo approccio semplifica l'architettura dell'applicazione perché il server MCP gestito da Snowflake consente agli agenti AI di recuperare in modo sicuro i dati dagli account Snowflake senza la necessità di implementare infrastrutture separate o costruire integrazioni personalizzate. Di conseguenza, le imprese possono accelerare la consegna di applicazioni di AI generativa che utilizzano dati Snowflake ottenendo insight più ricchi con un modello di governance sicuro e robusto basato su standard.
Questa capacità porta diversi vantaggi chiave ai clienti:
Interoperabilità semplificata con il più ampio ecosistema di Agentic AI, comprese piattaforme agentiche come Anthropic, CrewAI, Cursor, Salesforce e plugin IDE.
Interfaccia basata su standard per gli agenti per scoprire e invocare strumenti e recuperare dati strutturati e non strutturati.
Governance coerente attraverso i dati aziendali, gli strumenti AI e ora il server MCP, tutto all'interno del perimetro sicuro di Snowflake.
Autenticazione completa con il servizio OAuth integrato di Snowflake per abilitare l'autenticazione basata su OAuth per le integrazioni MCP.
Dati affidabili dei migliori fornitori di contenuti con corretta attribuzione tramite Snowflake Cortex Knowledge Extensions, abilitando insight specifici per il dominio e contestualizzati.
Con i server MCP gestiti da Snowflake, gli agenti possono essere facilmente configurati per interoperare senza integrazioni personalizzate o protocolli disparati. Inoltre, gli sviluppatori possono semplificare la governance e l'autenticazione per tutti i dati aziendali e le applicazioni AI.
“Le aziende stanno passando dai progetti pilota di intelligenza artificiale alla produzione, ma fino ad ora collegare in modo sicuro l'intelligenza artificiale ai dati proprietari è stato un ostacolo fondamentale,” ha dichiarato Jonathan Pelosi, Responsabile del settore servizi finanziari di Anthropic. “La nostra partnership con Snowflake aiuta a risolvere questo problema utilizzando MCP per collegare direttamente a Claude i dati gestiti da ciascuna organizzazione. I clienti possono ora utilizzare il ragionamento avanzato di Claude sia su analisi strutturate che su documenti non strutturati tramite Cortex Analyst e Cortex Search, mantenendo gli standard di sicurezza aziendale. Con Claude e Snowflake, i nostri clienti stanno trasformando i dati proprietari in un vantaggio competitivo.”
Il server MCP gestito da Snowflake
Il server MCP gestito da Snowflake consente agli agenti AI di recuperare in modo sicuro i dati dagli account Snowflake senza la necessità di implementare infrastrutture separate. I client MCP scoprono e invocano strumenti e recuperano i dati necessari per l'applicazione. Al lancio, il server Snowflake MCP include Snowflake Cortex Analyst e Snowflake Cortex Search come strumenti nell'interfaccia basata su standard. Cortex Analyst traduce le richieste in linguaggio naturale in query SQL che vengono eseguite su dati governati per fornire insight sui dati strutturati. Cortex Search consente la ricerca semantica e il retrieval da documenti non strutturati memorizzati in o indicizzati da Snowflake. I clienti possono anche recuperare dati da Cortex Knowledge Extensions nel Marketplace Snowflake per ottenere contenuti su licenza da editori leader come The Associated Press o The Washington Post. Nel prossimo futuro, supporteremo Cortex Agents nel server MCP in modo che le applicazioni remote possano invocare gli agenti come strumenti. I clienti possono definire gli strumenti nei diversi schemi di database in linea con le loro attuali politiche e controlli di accesso. Inoltre, possono avere più server MCP nell'account, limitati a un caso d'uso specifico. Tale configurazione flessibile consente ai clienti di incorporare i server MCP nell'AI Data Cloud Snowflake senza cambiamenti significativi al loro modello di governance e di offrire un'esperienza agentica ad alta precisione e prestazioni.
Fornendo server MCP gestiti basati su standard open source e comunitari, Snowflake consente ai clienti di adottare MCP sulla propria infrastruttura, estendendo le scelte e mantenendo la sicurezza.
Il ruolo dell'MCP nell'evoluzione dell'architettura delle applicazioni aziendali
Gli agenti possono ragionare e aiutare a risolvere problemi in modo dinamico e stanno trasformando l'architettura delle applicazioni. Invece di contratti API rigidi e interfacce utente restrittive, gli agenti consentono un'esperienza flessibile in linguaggio naturale, interfacce semantiche con un uso appropriato degli strumenti. Questa evoluzione da microservizi rigidi a un'architettura agentica consentirà esperienze reinventate e nuove applicazioni. Ma il successo di queste applicazioni dipende dalla qualità dei dati a cui possono accedere. Gli agenti hanno bisogno di un facile accesso a dati di qualità provenienti da sistemi esterni per un contesto accurato. MCP consente questo accesso utilizzando un protocollo standard aperto che consente agli agenti e ai sistemi esterni di comunicare. Per le imprese, questo significa che gli agenti AI possono essere distribuiti più rapidamente, connessi a più sistemi e governati in modo coerente attraverso lo stack.
Panoramica di MCP
MCP è costruito su un'architettura host-client-server. Gli host sono applicazioni AI come Claude Desktop che forniscono l'ambiente per l'esecuzione degli agenti. I clienti sono componenti all'interno di quegli host che mantengono connessioni dirette ai server. Infine, i server offrono strumenti e risorse per l'agente da utilizzare. Gli strumenti sono funzioni eseguibili come interrogare un database o eseguire un compito.
Questo design crea un'interfaccia prevedibile e aperta per connettere gli agenti AI a vari sistemi di registrazione. Invece di connettori assegnati, gli agenti AI scoprono gli strumenti disponibili tramite endpoint standard, li invocano con input strutturati e ricevono risultati in un formato coerente. MCP rende gli agenti plug-and-play negli ambienti aziendali, semplificando l'integrazione e migliorando l'affidabilità.
“L'intelligenza di qualsiasi assistente di codifica AI è fondamentalmente definita dal contesto a cui può accedere,” ha affermato Ricky Doar, Head of Field Engineering di Cursor. “Un server MCP gestito come quello di Snowflake offre un ricco ambiente di dati in tempo reale, permettendo a strumenti come Cursor di utilizzare il contesto dei dati essenziali e di scrivere codice pronto per la produzione in modo più rapido, preciso e sicuro.”
Il server MCP su Snowflake: più facile e meglio governato
Integrando direttamente un server MCP in Snowflake, i clienti possono facilmente connettere gli agenti AI ai loro dati aziendali governati. Diversi vantaggi:
Governance by design: Applica le stesse politiche di governance fidate, dall'accesso basato su ruoli al masking, per il server MCP come fai per i tuoi dati.
Riduzione dello sforzo di integrazione: Con il server MCP, l'integrazione avviene una sola volta. Qualsiasi agente compatibile può quindi connettersi senza necessità di ulteriore sviluppo, accelerando l'adozione e riducendo i costi di manutenzione.
Framework estensibile: Fornisci agli agenti accesso a dati strutturati e documenti non strutturati. Puoi affinare gli strumenti per migliorare il modo in cui gli agenti interagiscono con i tuoi dati.
Insieme, questi vantaggi rendono il server MCP di Snowflake un potente abilitante per le imprese che vogliono implementare gli agenti AI mantenendo la sicurezza, la governance e la fiducia.
Come funziona il server MCP di Snowflake
Il server MCP di Snowflake implementa la specifica MCP aperta come un server che rende disponibili gli strumenti. I clienti creano un oggetto server MCP e specificano gli strumenti e i metadati nella configurazione del server. Il server non richiede capacità di elaborazione aggiuntive né comporta costi separati. L'oggetto server è gestito con gli stessi controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC) di Snowflake, garantendo l’applicazione degli stessi controlli di accesso per utenti e gruppi, mascheramento e politicy. Il server MCP gestito da Snowflake supporta OAuth 2.0 in conformità con i requisiti del protocollo MCP.
I client MCP che si connettono al server, dopo l'autenticazione necessaria, possono scoprire e invocare questi strumenti. La scoperta e l'invocazione degli strumenti seguono il flusso standard MCP. Gli agenti interrogano l'endpoint /tools/lists per scoprire gli strumenti e l'endpoint /tools/call per invocare gli strumenti.
Scopri gli strumenti con il messaggio tools/list:
Invoca gli strumenti con il messaggio tools/call:
Il server MCP di Snowflake esegue quelle richieste utilizzando l'API di Snowflake e restituisce i risultati. Combinando interfacce basate su standard con la governance di Snowflake, il server MCP di Snowflake offre una soluzione gestita, pronta per l'impresa.
Connettiti al server MCP di Snowflake da Claude.ai
Claude.ai è un assistente AI di nuova generazione costruito da Anthropic e addestrato per essere sicuro, preciso e protetto per migliorare la produttività. Claude fornisce collaborazione esperta sulle attività da svolgere, inclusa l'analisi dei dati critica.
Per aggiungere il server MCP di Snowflake in Claude.ai, fai clic su "add custom connector" e naviga verso i connettori dell'organizzazione. Successivamente, fornisci il server MCP di Snowflake come connettore personalizzato.
Una volta stabilita la connessione, puoi interagire con i tuoi dati Snowflake da Claude.ai:
Collegandoti ai dati Snowflake, Claude può recuperare in modo sicuro dati strutturati e non strutturati, eliminando la necessità di caricare manualmente file o fornire ripetutamente contesto sulla tua attività o prodotto. Con il server MCP di Snowflake, Claude ti porta direttamente queste informazioni, eliminando ore di lavoro manuale e consentendo ai team di concentrarsi sulla pianificazione strategica invece di raccogliere informazioni.
“La prossima ondata di enterprise AI dipende dall'orchestrazione di squadre collaborative di agenti specializzati per automatizzare processi complessi. Affinché questi flussi di lavoro agentici abbiano successo in azienda, devono essere basati su dati sicuri e di alta qualità,” afferma João Moura, co-fondatore e CEO di CrewAI. “Il lancio di un server MCP gestito da Snowflake fornisce la pipeline essenziale e sicura per i nostri team di agenti, consentendo loro di accedere, analizzare e agire sui dati governati all'interno dell'AI Data Cloud. Per i nostri clienti, questa partnership trasforma i sistemi multi-agente da un concetto teorico a una realtà pratica e pronta per l'uso aziendale, e siamo entusiasti di essere un partner di lancio.”
Utilizza le Cortex Knowledge Extensions nel tuo server MCP
Le Cortex Knowledge Extensions di Snowflake abilitano le applicazioni AI, con contesto e conoscenza proprietari forniti da fornitori e editori di terze parti, insieme alla protezione della proprietà intellettuale e alla corretta attribuzione per i proprietari dei contenuti. Le Cortex Knowledge Extensions disponibili sul Marketplace Snowflake sono fornite da provider leader come The Associated Press, The Washington Post, Gannett | USA TODAY Network, Stack Overflow, Packt Publishing e PubMed (edito da Snowflake).
Una volta che una Cortex Knowledge Extension è stata installata nel tuo account Snowflake, può essere aggiunta come strumento di servizio Cortex Search nel tuo server MCP:
Guida introduttiva a un server MCP Snowflake
Il server MCP di Snowflake è disponibile in public preview con risorse per aiutare i clienti a iniziare rapidamente. Impostare un server comporta quattro passaggi principali:
Creare gli strumenti e assicurarsi che abbiano le autorizzazioni necessarie
Creare l'oggetto server MCP con gli strumenti elencati nella specifica
Impostare l'autenticazione con l'integrazione di sicurezza e i segreti client per il client
Utilizzare un client come Claude.ai per connettersi all'endpoint del server MCP di Snowflake
Ora puoi elaborare query in linguaggio naturale con Cortex Analyst o recuperare documenti tramite Cortex Search. Molti clienti iniziano con semplici casi d'uso di sola lettura prima di espandersi in flussi di lavoro che includono funzioni definite dall'utente (UDF) o stored procedures per azioni approvate.
Scopri di più
Il server MCP di Snowflake rappresenta un'importante pietra miliare nell'evoluzione dell'architettura agentica delle applicazioni AI costruite su Snowflake. Fornisce un'interfaccia governata e standard open standard affinché gli agenti AI possano facilmente connettersi ai dati pronti per l'AI su Snowflake. I clienti possono utilizzare i dati strutturati e non strutturati per ottenere insight più ricchi e accelerare la consegna delle applicazioni di Gen AI.
Incoraggiamo i clienti a iniziare a esplorare oggi:
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