Snowflake presenta i server MCP gestiti da Snowflake per data agent sicuri e governati

Il server MCP gestito da Snowflake

Il server MCP gestito da Snowflake consente agli agenti AI di recuperare in modo sicuro i dati dagli account Snowflake senza la necessità di implementare infrastrutture separate. I client MCP scoprono e invocano strumenti e recuperano i dati necessari per l'applicazione. Al lancio, il server Snowflake MCP include Snowflake Cortex Analyst e Snowflake Cortex Search come strumenti nell'interfaccia basata su standard. Cortex Analyst traduce le richieste in linguaggio naturale in query SQL che vengono eseguite su dati governati per fornire insight sui dati strutturati. Cortex Search consente la ricerca semantica e il retrieval da documenti non strutturati memorizzati in o indicizzati da Snowflake. I clienti possono anche recuperare dati da Cortex Knowledge Extensions nel Marketplace Snowflake per ottenere contenuti su licenza da editori leader come The Associated Press o The Washington Post. Nel prossimo futuro, supporteremo Cortex Agents nel server MCP in modo che le applicazioni remote possano invocare gli agenti come strumenti. I clienti possono definire gli strumenti nei diversi schemi di database in linea con le loro attuali politiche e controlli di accesso. Inoltre, possono avere più server MCP nell'account, limitati a un caso d'uso specifico. Tale configurazione flessibile consente ai clienti di incorporare i server MCP nell'AI Data Cloud Snowflake senza cambiamenti significativi al loro modello di governance e di offrire un'esperienza agentica ad alta precisione e prestazioni.

Fornendo server MCP gestiti basati su standard open source e comunitari, Snowflake consente ai clienti di adottare MCP sulla propria infrastruttura, estendendo le scelte e mantenendo la sicurezza.

Il ruolo dell'MCP nell'evoluzione dell'architettura delle applicazioni aziendali

Gli agenti possono ragionare e aiutare a risolvere problemi in modo dinamico e stanno trasformando l'architettura delle applicazioni. Invece di contratti API rigidi e interfacce utente restrittive, gli agenti consentono un'esperienza flessibile in linguaggio naturale, interfacce semantiche con un uso appropriato degli strumenti. Questa evoluzione da microservizi rigidi a un'architettura agentica consentirà esperienze reinventate e nuove applicazioni. Ma il successo di queste applicazioni dipende dalla qualità dei dati a cui possono accedere. Gli agenti hanno bisogno di un facile accesso a dati di qualità provenienti da sistemi esterni per un contesto accurato. MCP consente questo accesso utilizzando un protocollo standard aperto che consente agli agenti e ai sistemi esterni di comunicare. Per le imprese, questo significa che gli agenti AI possono essere distribuiti più rapidamente, connessi a più sistemi e governati in modo coerente attraverso lo stack.