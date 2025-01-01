“Su Snowflake abbiamo creato una data foundation che ci consente di adattarci rapidamente, mantenendo sicuri e privati i dati dei clienti.”
John Saunders
VP of Product, Power Digital
Categoria di prodotto
Pensa alla qualità dei dati, non al tuning dell’infrastruttura, e prepara i tuoi dati per l’AI. Ora puoi sfruttare tutto il potenziale dei tuoi dati con il data engineering ZeroOps, interoperabilità illimitata e un’AI di livello enterprise.
Data engineering Zero Ops
Rispetta gli SLA sui dati, automatizza le attività ripetitive e ottieni risultati di grande impatto. Pensa ai risultati non all’infrastruttura, e abbatti i costi operativi generali grazie alle funzionalità di data engineering native e all’integrazione con standard aperti come Apache Spark™, Apache Iceberg™, Apache Nifi™, dbt, pandas e altri.
Interoperabilità illimitata
Crea senza confini con la piattaforma di data engineering end-to-end Snowflake che interagisce con le tecnologie che già conosci e utilizzi, sia all’interno che all’esterno della piattaforma.
Metti il turbo all’AI
Consenti agli agenti AI di collaborare, condividere il contesto e prendere decisioni alla velocità della macchina, grazie al supporto per formati strutturati e non strutturati in flussi di dati bidirezionali e in tempo quasi reale.
Con l’integrazione delle funzionalità enterprise di Snowflake in tutta la piattaforma, anche le soluzioni di business più avanzate sono potenziate da un’architettura dati agile, efficiente e affidabile.
“Ora, con meno errori temporanei e una maggiore visibilità in Snowflake, la gestione della piattaforma è molto più semplice ed economica rispetto a Spark gestito.”
David Trumbell
Head of Data Engineering, CTC
Leggi l’esperienza del cliente
Travel e Hospitality
Passando da Databricks a Snowflake, questa azienda del settore travel consente a più persone di lavorare con i dati per ottenere maggiore efficienza, processi decisionali più informati e un’esperienza più personalizzata per i viaggiatori di tutto il mondo.
Healthcare e Life Sciences
Dopo la migrazione a Snowflake, il colosso farmaceutico ha unificato le business unit, migliorando l’accesso agli insight, semplificando la condivisione dei dati e riducendo al contempo il TCO.
Data engineering
Trova le risposte alle domande più comuni sulle funzionalità di data engineering di Snowflake, dalla creazione di pipeline agli assistenti AI
Sì, Snowflake fornisce un supporto completo per la creazione di pipeline di dati robuste e scalabili, tra cui il caricamento dati efficiente da varie fonti, funzionalità di trasformazione dati e storage ottimizzato. Snowflake offre anche solide funzionalità di osservabilità e governance, che garantiscono la sicurezza e la facile gestione delle pipeline.
I principali standard e tecnologie open source supportati da Snowflake includono Apache Iceberg, un diffuso formato di tabella open particolarmente adatto a data set analitici di grandissime dimensioni. Offriamo anche una solida integrazione con dbt per la trasformazione dei dati, il supporto per Modin per scalare i workflow pandas e potenziare lo sviluppo di data application con Streamlit. Snowflake si integra anche con strumenti come Apache NiFi per l’ingestion di dati.
Snowflake offre diverse funzionalità di archiviazione dati, che supportano un’ampia gamma di formati. È possibile archiviare e analizzare dati strutturati (incluso Apache Parquet), semi-strutturati (come JSON, Avro, XML) e non strutturati (come immagini, video, PDF) in un’unica piattaforma.
Assolutamente sì. Document AI, per esempio, consente di estrarre preziosi insight dai documenti. Snowflake Copilot è un assistente di codifica che semplifica lo sviluppo di pipeline di dati e applicazioni. Con Snowflake Cortex LLM, accedi a potenti funzioni di AI per eseguire attività come il completamento del testo, la classificazione, l’estrazione, il parsing, la sentiment analysis, la sintesi di testi, la traduzione e la generazione di embedding. Per i dettagli consulta la documentazione sulle funzioni di Snowflake Cortex LLM.
I due principali fattori di costo sono la capacità di calcolo e lo storage. Per le risorse di elaborazione, Snowflake adotta un modello basato sul consumo. I costi di storage si basano sulla quantità di dati (misurata in terabyte al mese) archiviati in Snowflake. Per informazioni aggiornate e complete sui prezzi e la tabella dei consumi, visita la pagina del pricing Snowflake.