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Blog/Snowflake e Workday accelerano l’AI-Driven Enterprise
OCT 31, 2025/Lettura: 4 min

Snowflake e Workday accelerano l’AI-Driven Enterprise

Saptarshi (Sap) Mukherjee
Saptarshi (Sap) Mukherjee +1
workday

Al Workday Rising di San Francisco, Snowflake e Workday hanno annunciato con orgoglio una rivoluzionaria partnership bidirezionale zero-copy. Questa collaborazione ha l’obiettivo di accelerare l’innovazione basata sull’AI e migliorare l’agilità aziendale per i nostri clienti, abilitando la condivisione dei dati sicura e trasparente e l’interoperabilità degli agenti tra l’AI Data Cloud Snowflake e le piattaforme dati aziendali di Workday. Al centro di questa partnership c’è Workday Data Cloud, una nuova suite di prodotti e funzionalità progettati per aprire la piattaforma Workday e trasformare il modo in cui i clienti accedono alle persone e utilizzano i dati finanziari più importanti. 

Come evidenziato dal CEO di Snowflake, Sridhar Ramaswamy, e dal President of Product and Technology di Workday, Gerrit Kazmaier, i clienti chiedono da tempo modi più semplici per condividere i dati tra le piattaforme e facilitare la collaborazione tra i propri agenti AI. Questa partnership risponde a queste esigenze, aiutando i clienti a risolvere le sfide legate alla frammentazione in silos dei dati, ai costosi spostamenti dei dati e alla difficoltà di ottenere insight unificati. 

Per la prima volta, i nostri clienti Snowflake possono accedere direttamente a dati Workday modellati e arricchiti semanticamente su dipendenti, flussi di lavoro aziendali e dati finanziari all’interno di Snowflake, senza bisogno di complesse copie o spostamenti di dati. Workday definisce data object specifici da condividere e crea automaticamente tabelle Apache Iceberg™ gestite esternamente in Snowflake, che fanno riferimento ai file Parquet archiviati in modo sicuro nel Workday Data Cloud. I dati vengono quindi visualizzati come una condivisione in entrata nativa all’interno di Snowflake, consentendo ai team di eseguire query in modo trasparente sia tra le tabelle Snowflake che tra i dati condivisi di Workday. Questa integrazione zero-copy consente agli agenti AI su entrambe le piattaforme di interagire, combinare i dati e generare insight in tempo reale, eliminando al contempo la necessità di costose e complesse pipeline di dati. 

Questi i vantaggi:

  • AI e analisi accelerate: Una struttura dati unificata e di alta qualità consente a data scientist e sviluppatori AI di creare analisi avanzate di nuova generazione, applicazioni basate su AI e agenti AI in modo più rapido e su vasta scala. Questo include l’integrazione con l’AI ad agenti, in cui gli agenti AI e Workday di Snowflake Cortex collaborano in modo trasparente in un ciclo continuo evento-insight-azione, consentendo alle organizzazioni di rilevare opportunità e rischi aziendali e attivare automaticamente azioni e processi correttivi su entrambe le piattaforme.

  • Condivisione sicura zero‑copy: I dati Workday riccamente modellati di un cliente non lasciano mai il suo ambiente sicuro e sono invece direttamente accessibili in Snowflake, riducendo al minimo la proliferazione dei dati, consentendo una governance robusta e semplificando la conformità. 

  • Costo e complessità ridotti: Elimina la necessità di pipeline di dati personalizzate e costosi strumenti di estrazione, trasformazione, caricamento (ETL) o estrazione, caricamento, trasformazione (ELT) di terze parti fornendo una connessione diretta senza copia tra Snowflake e Workday.

  • Insight più rapidi, decisioni più intelligenti: La combinazione dei ricchi dati finanziari e sul personale di Workday con i dati aziendali in Snowflake offre ai clienti una visione completa e in tempo reale dell’attività, migliorando la loro capacità di prendere decisioni aziendali critiche con maggiore precisione e flessibilità.

“Da tempo i clienti lottano con silos di dati frammentati e con i complessi e costosi spostamenti necessari per ottenere insight unificati dai dati critici sulle persone e sul denaro”, dichiara Ray Chan, Vice President of Software Development Engineering di Workday. “La nostra partnership con Snowflake cambia questa equazione, offrendo una connessione bidirezionale zero-copy per una condivisione dei dati sicura e trasparente, una governance dei dati migliorata e l’interoperabilità degli agenti per accelerare l’innovazione basata sull’AI.”

Prendiamo, ad esempio, un cliente che intende prevedere l’andamento finanziario e accelerare le operazioni abbreviando i cicli di chiusura. Grazie a questa partnership, Workday fornisce dati finanziari essenziali in tempo reale. Snowflake aiuta poi a unificare questi dati con tutti gli altri dati aziendali e operativi, offrendo analisi più rapide e automatizzate per supportare analisi e operazioni avanzate. Combinando le attività finanziarie fondamentali con informazioni critiche, come punteggi di soddisfazione dei clienti, dati sull’utilizzo dei prodotti o costi della supply chain, le aziende possono prevedere le tendenze future per prendere decisioni fruibili. Oltre alla riconciliazione automatizzata dall’AI in Workday, è possibile utilizzare analisi avanzate e machine learning in Snowflake per creare modelli che rilevano automaticamente fluttuazioni insolite e forniscono visibilità in tempo reale sul processo di chiusura finanziaria. Questo trasforma la funzione finanziaria da un ruolo di reporting storico a un partner aziendale proattivo e strategico.

Si tratta di una pietra miliare nell’evoluzione dell’enterprise AI. Unendo dati Workday affidabili e arricchiti semanticamente con le funzionalità scalabili dell’ecosistema AI e Data Cloud di Snowflake, i nostri clienti ottengono un ambiente dati unificato che consente agli agenti AI e ai flussi di lavoro collaborativi di ottenere risultati senza precedenti. Siamo entusiasti di collaborare con Workday per creare un ecosistema di dati aziendali aperto, sicuro e pronto per l’AI. Insieme, stiamo ampliando la capacità dei nostri clienti comuni di abbattere i silos di dati, accelerare l’innovazione e sbloccare un valore senza precedenti dai loro investimenti nell’AI. 

la data collaboration del futuro

Vuoi saperne di più su questa partnership? 

  • Clienti Snowflake esistenti: Contatta il tuo account team Snowflake per maggiori informazioni.

  • Nuovi clienti: Contatta il team di vendita.

Siamo entusiasti di continuare a costruire il futuro dell’enterprise AI con Workday e i nostri altri partner. Il nostro obiettivo è aiutare le organizzazioni di tutto il mondo a trasformare i loro insight aziendali in azione attraverso una collaborazione sui dati trasparente, sicura e intelligente. Non vediamo l’ora di intraprendere questo viaggio con i dati.

 

Affermazioni riferite al futuro

Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotti, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.

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