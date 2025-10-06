La promessa è coraggiosa: gli agenti AI trasformeranno il modo di operare delle aziende, migliorando l’efficienza, approfondendo gli insight e accelerando il processo decisionale. Ma c'è un collo di bottiglia: queste potenti innovazioni basate sull’intelligenza artificiale valgono quanto le informazioni a cui possono accedere. Benché siano eccellenti nell’elaborazione dei dati interni dell’azienda, non sono in grado di attingere all’enorme quantità di conoscenze che esistono al di fuori delle mura dell’organizzazione, nelle pubblicazioni coperte da copyright, nelle ricerche a pagamento e nelle fonti di notizie in tempo reale che potrebbero fare la differenza tra insight obsoleti e di grande impatto.
Per affrontare queste sfide, Snowflake ha lanciato le Snowflake Cortex Knowledge Extensions, ora in GA, che consentono alle aziende di collegare facilmente le proprie soluzioni AI a contenuti esterni proprietari in modo equo e trasparente. Le Cortex Knowledge Extensions sono rese disponibili sul Marketplace Snowflake da provider leader come The Associated Press, The Washington Post, Gannett | USA TODAY Network, Stack Overflow, Packt Publishing e PubMed (edito da Snowflake).
Noi di Snowflake sappiamo che per realizzare pienamente questa promessa, le aziende hanno bisogno di sistemi AI in grado di combinare in modo trasparente i dati interni con competenze esterne. Snowflake Intelligence, ora in public preview, rappresenta un passo avanti trasformativo, consentendo agli utenti aziendali di conversare in modo naturale con i propri dati aziendali incorporando facilmente fonti esterne affidabili. Questa esperienza operativa consente alle organizzazioni di sbloccare insight più approfonditi e accelerare i processi decisionali in tutto il loro ecosistema dati.
La sfida: colmare il divario tra AI e competenze esterne
I modelli fondamentali sono strumenti potenti, ma non conoscono l’attualità perché vengono addestrati con dati vecchi di mesi o addirittura anni. I data engineer spesso ricorrono a pratiche di scraping complesse e meno affidabili utilizzando altre piattaforme che non forniscono una soluzione pronta all’uso.
Inoltre, le aziende hanno preoccupazioni in materia di conformità e governance, poiché gli abbonamenti aziendali contengono in genere restrizioni all’utilizzo delle licenze AI poste in essere dagli editori. La sicurezza IT aziendale può limitare l’invio di prompt o contesto al di fuori del perimetro di sicurezza, poiché questi sono spesso considerati proprietà intellettuale.
Al contrario, i proprietari e gli editori di contenuti temono che la loro proprietà intellettuale venga sfruttata per addestrare l’AI senza un adeguato compenso o attribuzione.
“In Packt, ci impegniamo a mantenere l'integrità e l'affidabilità dei contenuti tecnici nell'era dell'intelligenza artificiale. Con la nostra Cortex Knowledge Extension CodeSolver affrontiamo un problema significativo nel panorama dell'AI: l'attribuzione. Accreditando direttamente gli autori esperti dietro ogni soluzione, garantiamo che il contenuto non sia solo accurato, ma anche autorevole. Ciò garantisce che gli sviluppatori e le aziende possano fidarsi delle risposte, sapendo che sono basate su fonti verificate e revisionate da esperti. A differenza di altri strumenti che generano contenuti generici o non verificati, CodeSolver pone al centro la trasparenza e la fiducia, riconoscendo i contributor che promuovono l'innovazione e l'accuratezza.”
Oliver Huggins
La rapida crescita degli assistenti AI agentici basati sul ragionamento ha indotto gli editori a bloccare attivamente i propri contenuti rispetto agli strumenti di ricerca web perché non esiste un percorso di monetizzazione. Questo crea un gap critico: Le aziende vogliono arricchire la propria AI con competenze e contesto esterni forniti da editori di loro fiducia e pertinenti per il proprio business, mentre i provider di contenuti hanno bisogno di un percorso verso la monetizzazione e la certezza che il loro lavoro sia protetto.
La soluzione di Snowflake: Cortex Knowledge Extensions
Snowflake affronta questa sfida con le Cortex Knowledge Extensions sul Marketplace Snowflake. Le Cortex Knowledge Extensions sono progettate per offrire vantaggi a entrambe le parti, consentendo alle aziende di arricchire facilmente i propri agenti e applicazioni AI, come Snowflake Intelligence (in public preview), con contesto e conoscenze proprietarie di provider ed editori terzi, e allo stesso tempo garantisce la protezione della proprietà intellettuale e la corretta attribuzione ai proprietari di contenuti.
I team dati e AI aziendali traggono notevoli vantaggi da Cortex Knowledge Extensions:
Evitano pratiche di scraping complesse e meno affidabili: accedi rapidamente a fonti di dati di alta qualità pronte per l’AI di editori premium senza bisogno di scraping, chunking, inferenza o addestramento di modelli.
Migliorano facilmente il contesto dell’AI, senza trainiing: oltre a fornire agli agenti l’accesso a tutti i dati strutturati e non strutturati contenuti in un’organizzazione, connetti contenuti e conoscenze di terze parti aggiornati con la Retrieval Augmented Generation (RAG). Le risposte sono chiaramente citate con link alle fonti pertinenti per una rapida verifica da parte dell’utente.
Accrescono la fiducia nella sicurezza e nella conformità aziendale: i prompt non vengono mai condivisi con i provider e sono previste licenze appropriate per i contenuti da utilizzare nei casi d’uso dell’AI e degli agenti.
Come funziona Cortex Knowledge Extensions
Cortex Knowledge Extensions facilita l’uso sicuro e governato dei dati esterni nelle app e nei sistemi AI utilizzando RAG e Snowflake Cortex Search, il motore di ricerca semantico di alta qualità a bassa latenza di Snowflake che trova i documenti pertinenti al prompt dell’utente o dell’agente in tutti i contenuti del provider. Questo sfrutta la funzionalità Secure Data Sharing zero-ETL di Snowflake, che consente ai proprietari di contenuti di revocare l’accesso ai propri contenuti in qualsiasi momento. Soprattutto, i risultati di Cortex Knowledge Extensions includono citazioni e link ai contenuti originali per migliorare l’affidabilità e l’accuratezza. Poiché segue un’architettura RAG, l’output dell’AI è basato su fonti di contenuti reali.
Configurazione del provider: I proprietari e gli editori di contenuti configurano un servizio Cortex Search sui propri dati e lo pubblicano nel Marketplace Snowflake o lo condividono privatamente. I provider possono includere refresh dei dati live aggiornati e contenuti di archivio nei propri prodotti, a seconda delle esigenze del cliente aziendale.
Acquisizione di contenuti: Le aziende possono scoprire, provare e acquistare contenuti pronti per l’AI direttamente nel Marketplace Snowflake. Una volta installato, un servizio Cortex Search condiviso viene visualizzato nell’account Snowflake del cliente. Consente agli utenti di “parlare” con i contenuti senza mai vederli tutti, un fattore cruciale per impedire l’addestramento dei modelli sui contenuti dell’editore. Ad esempio, un utente può chiedere “A quali rischi siamo esposti rispetto alle fluttuazioni dei prezzi dell’acciaio?” Utilizzando il ragionamento agentico in più fasi, Snowflake Cortex AI è in grado di eseguire query SQL tramite Snowflake Cortex Analyst per valutare gli investimenti attuali in materie prime siderurgiche e utilizzare Cortex Search per esaminare le fonti di notizie di Cortex Knowledge Extensions per identificare potenziali rischi geopolitici.
Integrazione dell’AI: Le fonti possono essere facilmente collegate agli agenti in Snowflake Intelligence, che consente ai team di parlare con i propri dati aziendali e con i contenuti concessi in licenza per sbloccare insight aziendali reali. Per integrare il contenuto concesso in licenza in un sistema o in un’applicazione, gli utenti possono associare alle API Cortex AI gli LLM di loro scelta o utilizzare server MCP su Snowflake (presto in public preview).
Snowflake Intelligence
Snowflake Intelligence è l’interfaccia unificata in cui queste potenti funzionalità si uniscono. Ora in public preview, questa esperienza agentica trasforma il modo in cui gli utenti aziendali interagiscono con i dati abilitando conversazioni in linguaggio naturale su informazioni sia strutturate che non strutturate.
A differenza delle tradizionali soluzioni AI, incentrate principalmente sul retrieval di documenti, Snowflake Intelligence sfrutta tecnologie consolidate come Cortex Analyst per generare query SQL più accurate direttamente sui dati aziendali e accedere simultaneamente a fonti di conoscenza esterne tramite Cortex Knowledge Extensions. Questa duplice funzionalità consente agli utenti di porre domande complesse come "Confronta le vendite del terzo trimestre con i trend del settore e quali fattori esterni potrebbero influenzare le prestazioni?" e ricevere risposte complete che combinano metriche interne con la market intelligence pertinente.
Ciò che distingue Snowflake Intelligence è la sua struttura di livello enterprise basata sul solido framework di sicurezza e governance di Snowflake. Tutti i controlli di accesso basati sui ruoli, i criteri di mascheramento dei dati e le regole di governance esistenti vengono automaticamente rispettati in ogni conversazione, contribuendo a garantire che gli utenti ricevano insight solo in base ai dati a cui sono autorizzati ad accedere.
Questa ereditarietà di sicurezza trasparente elimina la necessità di ridefinire le autorizzazioni a livello di applicazione e fornisce al contempo informazioni trasparenti sulla modalità di generazione degli insight. Le aziende possono iniziare subito a utilizzare Snowflake Intelligence per democratizzare l’accesso ai dati, fornire agli utenti aziendali insight self-service e sollevare i propri team dati dal supporto reattivo all’enablement strategico, il tutto mantenendo robusti controlli di protezione e conformità dei dati.
Casi d’uso di contenuti premium per agenti
Integrando fonti di pubblicazione premium disponibili sul Marketplace Snowflake con assistenti AI e sistemi agentici, le aziende possono sbloccare funzionalità trasformative in tutti i settori e le funzioni aziendali.
Servizi finanziari: Migliora l’analisi del rischio e le strategie di investimento. Un assistente AI basato su AP Business News può rispondere a richieste come “Qual è il profilo di rischio delle materie prime siderurgiche in questo trimestre?” fornendo insight in tempo reale sulla volatilità dei mercati e sui fattori geopolitici che incidono sulle materie prime. Questo consente un processo decisionale finanziario più agile e informato.
Settore Technology: Migliora l’efficienza degli sviluppatori e semplifica la risoluzione dei problemi. Incorporando contenuti di Stack Overflow o libri di testo di Packt Publishing, un LLM può fornire risposte mirate alle sfide della programmazione. Ad esempio, uno sviluppatore potrebbe chiedere "MI dà errore TypeError: unhashable type: 'list'. Cosa devo fare?” e ricevere rapidamente indicazioni pertinenti direttamente nel proprio ambiente di sviluppo interno.
Ricerca di mercato: Esegui analisi del sentiment più accurate e dettagliate e intelligence competitiva. Sfruttando le ricerche degli esperti CB Insights, gli assistenti AI possono analizzare in modo più approfondito le tendenze di consumo, i paesaggi competitivi e le opportunità di mercato emergenti, per produrre strategie aziendali di maggiore impatto.
Life sciences: Accelera la ricerca per la scoperta di nuovi farmaci e l’analisi clinica. L’integrazione di articoli di ricerca e riviste del PubMed Biomedical Research Corpus in un LLM consente ai ricercatori di porre domande complesse come “Negli adulti con obesità senza diabete, confronta Tirzepatide con semaglutide per la perdita di peso percentuale a ~68-72 settimane e l’interruzione a causa di eventi avversi gastrointestinali?”, riducendo drasticamente il tempo dedicato alle revisioni della letteratura e aiutando a identificare nuovi percorsi terapeutici.
Operazioni aziendali in genere e pianificazione strategica: Al di là delle applicazioni specifiche del settore, la capacità di contestualizzare le domande aziendali con notizie e trend attuali provenienti da fonti come The Associated Press, USA TODAY Network e The Washington Post offre un ampio valore. Consente alla leadership di ottenere rapidamente briefing su argomenti specifici, monitorare la reputazione del marchio in tempo reale, comprendere il contesto intorno agli account dei clienti e ottenere un vantaggio competitivo rimanendo al passo con i cambiamenti del settore, la compliance/regolamentazione e la percezione del pubblico.
Sfruttando Snowflake Intelligence e Cortex Knowledge Extensions nel Marketplace Snowflake, le aziende possono combinare in modo trasparente i propri dati proprietari con conoscenze e contesto esterni di alto valore. Questo non solo migliora l’accuratezza e l’utilità delle applicazioni AI, ma promuove anche un’organizzazione più informata, agile e competitiva mettendo le informazioni affidabili direttamente a portata di mano della forza lavoro che si avvale dell’AI.
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