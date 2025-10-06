La rapida crescita degli assistenti AI agentici basati sul ragionamento ha indotto gli editori a bloccare attivamente i propri contenuti rispetto agli strumenti di ricerca web perché non esiste un percorso di monetizzazione. Questo crea un gap critico: Le aziende vogliono arricchire la propria AI con competenze e contesto esterni forniti da editori di loro fiducia e pertinenti per il proprio business, mentre i provider di contenuti hanno bisogno di un percorso verso la monetizzazione e la certezza che il loro lavoro sia protetto.

La soluzione di Snowflake: Cortex Knowledge Extensions

Snowflake affronta questa sfida con le Cortex Knowledge Extensions sul Marketplace Snowflake. Le Cortex Knowledge Extensions sono progettate per offrire vantaggi a entrambe le parti, consentendo alle aziende di arricchire facilmente i propri agenti e applicazioni AI, come Snowflake Intelligence (in public preview), con contesto e conoscenze proprietarie di provider ed editori terzi, e allo stesso tempo garantisce la protezione della proprietà intellettuale e la corretta attribuzione ai proprietari di contenuti.

I team dati e AI aziendali traggono notevoli vantaggi da Cortex Knowledge Extensions:

Evitano pratiche di scraping complesse e meno affidabili: accedi rapidamente a fonti di dati di alta qualità pronte per l’AI di editori premium senza bisogno di scraping, chunking, inferenza o addestramento di modelli.

Migliorano facilmente il contesto dell’AI, senza trainiing: oltre a fornire agli agenti l’accesso a tutti i dati strutturati e non strutturati contenuti in un’organizzazione, connetti contenuti e conoscenze di terze parti aggiornati con la Retrieval Augmented Generation (RAG). Le risposte sono chiaramente citate con link alle fonti pertinenti per una rapida verifica da parte dell’utente.

Accrescono la fiducia nella sicurezza e nella conformità aziendale: i prompt non vengono mai condivisi con i provider e sono previste licenze appropriate per i contenuti da utilizzare nei casi d’uso dell’AI e degli agenti.

Come funziona Cortex Knowledge Extensions

Cortex Knowledge Extensions facilita l’uso sicuro e governato dei dati esterni nelle app e nei sistemi AI utilizzando RAG e Snowflake Cortex Search, il motore di ricerca semantico di alta qualità a bassa latenza di Snowflake che trova i documenti pertinenti al prompt dell’utente o dell’agente in tutti i contenuti del provider. Questo sfrutta la funzionalità Secure Data Sharing zero-ETL di Snowflake, che consente ai proprietari di contenuti di revocare l’accesso ai propri contenuti in qualsiasi momento. Soprattutto, i risultati di Cortex Knowledge Extensions includono citazioni e link ai contenuti originali per migliorare l’affidabilità e l’accuratezza. Poiché segue un’architettura RAG, l’output dell’AI è basato su fonti di contenuti reali.