Nel marketing, ci sono molti modi per connettersi con i clienti. Ma le aziende vogliono essere sicure che, quando si mettono in contatto, raggiungeranno effettivamente le persone che vogliono essere raggiunte. Questa può essere una sfida quando si tenta di filtrare le finte persone. Per aiutare i team marketing e di vendita a concentrarsi su potenziali clienti reali, il team di marketing intelligence ha utilizzato l’AI in Snowflake per implementare un processo di screening delle persone.

Chow e il suo team hanno utilizzato Snowflake Cortex per identificare schemi che indicano se un lead è falso (come un nome di battesimo di “Test” o “XXXX”) al fine di migliorare il punteggio del lead ed evitare di perdere tempo a contattare i falsi profili. Ottimizzando il modello su molte migliaia di campioni, il team è stato in grado di creare un modello in grado di filtrare i falsi profili con un’accuratezza del 99,8% e aiutare a determinare un lead score efficace. “In ultima analisi, Cortex è in grado di fornire alta accuratezza e un basso tasso di falsi negativi per ridurre la percentuale di annullamento degli appuntamenti”, afferma Chow. Ora i commerciali non devono più perdere tempo a perseguire lead con bassissime probabilità di ottenere risultati.

Nel corso del tempo, i tassi di conversione costantemente bassi dei lead contrassegnati come spam hanno convalidato l’efficacia del modello, portando alla sua integrazione come filtro diretto. Il risultato è un miglioramento significativo della qualità dei lead. “Abbiamo tutti lottato con la creatività sconfinata di persone e bot che compilano moduli di marketing con informazioni nuove e irrilevanti o con imprecazioni indicibili”, dichiara Travis Henry, Senior Director of Go-to-Market Operations di Snowflake. “Filtri con codice rigido non risolvono il problema e dati evidentemente falsi (per gli esseri umani) arrivano comunque ai team di vendita. Questa soluzione mette un revisore intelligente su ogni singolo lead 24/7 per contribuire a eliminare i dati falsi e a valutare, indirizzare e seguire solo i lead pertinenti.”

Prevenendo l’elaborazione di probabili richieste fittizie, Snowflake ottimizza le proprie risorse e aiuta a garantire che le attività di vendita e marketing siano rivolte a potenziali clienti reali.

Per ulteriori informazioni su come i clienti utilizzano l’AI generativa con Snowflake per ottenere risultati concreti, scarica il report I segreti del successo con la Gen AI o esplora le soluzioni AI di Snowflake.