La University of Birmingham crea una cultura incentrata sui dati con Snowflake

Il team aveva bisogno di una soluzione in grado di adattarsi alla natura dinamica dell’università, attuale e futura. Dopo avere esaminato 48 piattaforme tecnologiche diverse, la scelta è ricaduta sul Data Cloud Snowflake.

“Abbiamo riflettuto sulla nostra strategia digitale e su cosa ci serviva per sostenerla”, riferisce Kobylarz. “La granularità del reporting e la separazione tra elaborazione e archiviazione sono caratteristiche che posizionano Snowflake su un livello realmente a parte.” Anche la natura automatica ed elastica della piattaforma era un altro aspetto importante, in aggiunta alla convenienza economica di Snowflake. “Era la scelta migliore per noi”, aggiunge. “Oltre a tutto questo, era ampiamente dimostrato che Snowflake è anche facile da utilizzare.”

L’università ha condotto un progetto pilota con Snowflake sull’analisi dei dati sull’apprendimento, raccogliendo e analizzando i dati degli studenti per migliorare i loro risultati. Ora è in grado di identificare le aree di miglioramento e attuare interventi mirati a supporto degli studenti. “Il progetto pilota è andato molto bene”, riferisce Kobylarz. “Dalla pianificazione iniziale alla generazione del primo data asset, sono trascorsi solo tre mesi dopo l’adozione di Snowflake.”

Il team ha quindi seguito una formazione quick start nel marzo 2021 con i Professional Services Snowflake. “È stato uno dei training migliori e più istruttivi a cui ho mai preso parte”, afferma Packwood. “Tutto il team è stato fantastico nel supportarci, spingendoci a guardare avanti e presentandoci ad altri interlocutori e clienti.”

“La formazione è stata appositamente personalizzata per noi”, aggiunge Kobylarz. “Al termine di ogni giornata, il team Snowflake valutava la situazione, parlava con noi e modificava le sessioni per adattarle alle nostre esigenze.”

Ora Snowflake è utilizzato in altre tre aree chiave. Nella gestione dei dati di ricerca, la capacità di archiviare e gestire grandi volumi di dati relativi a domande di ricerca, assegni e risultati nel Data Cloud permette di accedere ai dati in modo semplice e analizzarli in un ambiente sicuro e scalabile.

L’università utilizza Snowflake anche per l’analisi finanziaria: la capacità di archiviare e analizzare i dati finanziari favorisce le decisioni data-driven su budget e allocazione delle risorse. Inoltre, utilizzando Snowflake per analizzare i dati operativi, ad esempio i dati della gestione del patrimonio e dei servizi immobiliari, è possibile migliorare l’analisi operativa e l’efficienza.

“Grazie a questa piattaforma abbiamo ottenuto un’immensa agilità”, sostiene Kobylarz. “Ogni volta che qualcuno ha un progetto pronto a partire, siamo pronti anche noi.”