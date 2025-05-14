Em marketing, há muitas formas de se conectar aos clientes em potencial. No entanto, as empresas querem ter certeza de que ao fazer contato com esses clientes, elas estão realmente contactando as pessoas certas. Muitas vezes isso pode ser um desafio quando se tenta filtrar perfis de spam. Para ajudar as equipes de marketing e vendas a concentrar seus esforços em clientes em potencial, a equipe de inteligência de marketing usou o Snowflake AI para implementar um processo de triagem de perfil.

Chow e sua equipe usaram o Snowflake Cortex para identificar padrões capazes de indicar quando uma lead é um spam (por exemplo, quando o primeiro nome é definido como "Test" ou "XXXX"), tendo em vista a melhorar a pontuação de leads e evitar perda de tempo ao tentar entrar em contato com perfis que não existem. Ao ajustar o modelo em muitos milhares de amostras, a equipe conseguiu criar um modelo com potencial de eliminar perfis de spam com 99,8% de precisão e ajudar a determinar uma pontuação de leads eficaz. "Em última análise, o Cortex pode fornecer uma precisão bastante alta e uma taxa baixa de falsos-positivos o suficiente para reduzir a taxa de cancelamento de reuniões", diz Chow. Agora, os representantes de vendas não precisam mais desperdiçar tempo identificando leads que têm uma probabilidade muito baixa de trazer resultados.

Com o tempo, a constante baixa taxa de conversão obtida de leads identificadas como spam confirmou a eficácia do modelo, levando à integração dele como um filtro direto. O resultado é uma grande melhoria na qualidade das leads. "Todos temos desafios para lidar com a 'criatividade' sem fim das pessoas e dos bots que preenchem formulários de marketing com informações inovadoras e irrelevantes, como Bruce Wayne ou notas impronunciáveis", diz Travis Henry, Senior Director of Go-to-Market Operations da Snowflake. "Os filtros hard-coded não resolvem todo o problema e muito lixo (para os humanos) ainda chega até vendas. Essa solução adiciona com eficácia um revisor inteligente trabalhando 24/7 em cada lead, o que ajuda a garantir que o lixo seja descartado, e que apenas leads relevantes sejam identificadas, encaminhadas e atendidas."

Ao evitar o processamento de prováveis solicitações de spam, a Snowflake otimiza seus recursos e ajuda a garantir que as atividades de vendas e marketing sejam direcionadas aos verdadeiros clientes em potencial.

Para saber mais como os clientes estão usando a IA generativa com o Snowflake para obter resultados, faça download do relatório Segredos para o sucesso com a IA generativa ou confira as soluções de IA da Snowflake.