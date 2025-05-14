Veja como a equipe de inteligência de marketing da Snowflake usa a tecnologia de inteligência artificial da empresa, desde a tradução global de dados até a implementação de um filtro de spam com 99% de precisão, resultando em centenas de novas reuniões e uma grande melhoria na qualidade de leads.
Temos visto como as ferramentas de inteligência artificial (IA) da Snowflake têm transformado os resultados obtidos por nossos clientes. Do fortalecimento das operações da cadeia de fornecedores à melhoria dos resultados dos funcionários na área da saúde e uma redução de custos de 54%, a IA da Snowflake está realmente fazendo a diferença nas empresas em todo o mundo.
Esse mesmo poder transformador também está funcionando dentro do Snowflake. Neste documento, apresentamos em detalhes como as equipes Snowflake de inteligência de marketing e de relacionamento com desenvolvedores estão usando as ferramentas de inteligência artificial da Snowflake para obter grandes melhorias na forma de se conectar aos clientes e alocar recursos.
Usando a IA para transformar o potencial do mercado em receita
Sendo uma empresa com clientes em todo o mundo, a Snowflake deve ser capaz de conectar diferentes regiões, idiomas e até alfabetos. No entanto, quando clientes em potencial e consumidores preenchem formulários para conteúdo aberto, como ebooks ou webinars, usando caracteres não ingleses, como Hangul ou japonês, as ofertas de produtos podem não encontrar correspondências em bancos de dados que têm por base o idioma inglês, como Salesforce. Isso dificulta uma identificação precisa de leads e o gerenciamento de contas. Assim, a equipe de inteligência de marketing decidiu colocar o Snowflake para trabalhar nisso.
Com o Snowflake Cortex Complete, a equipe automatizou a tradução de nomes de empresas em coreano e japonês. Depois disso, eles fizeram algumas verificações adicionais de precisão e devolveram os resultados para o Salesforce. Isso permitiu que dados, antes, incompatíveis fossem aceitos continuamente no sistema para a geração de leads sem precisar de tradução manual extra ou serviços externos de alto custo.
"Na verdade, a implementação foi muito fácil, pois atualizamos nossas tabelas do Snowflake e enviamos as informações para o Salesforce todos os dias", diz Daniel Chow, Senior Data Scientist da Snowflake. "O bom do Snowflake Cortex é que ele funciona em sincronia com SQL. Se você já está atualizando suas tabelas em SQL, é só uma outra linha.”
O trabalho resultou na integração de 8.000 contas anteriormente incompatíveis. Com o sistema de tradução automatizado, foi possível realizar essa tarefa sem a intervenção da equipe. E o resultado foram mais de 300 reuniões marcadas com clientes em potencial até o momento.
Melhorando a qualidade de leads com screening de perfis com o uso de IA
Em marketing, há muitas formas de se conectar aos clientes em potencial. No entanto, as empresas querem ter certeza de que ao fazer contato com esses clientes, elas estão realmente contactando as pessoas certas. Muitas vezes isso pode ser um desafio quando se tenta filtrar perfis de spam. Para ajudar as equipes de marketing e vendas a concentrar seus esforços em clientes em potencial, a equipe de inteligência de marketing usou o Snowflake AI para implementar um processo de triagem de perfil.
Chow e sua equipe usaram o Snowflake Cortex para identificar padrões capazes de indicar quando uma lead é um spam (por exemplo, quando o primeiro nome é definido como "Test" ou "XXXX"), tendo em vista a melhorar a pontuação de leads e evitar perda de tempo ao tentar entrar em contato com perfis que não existem. Ao ajustar o modelo em muitos milhares de amostras, a equipe conseguiu criar um modelo com potencial de eliminar perfis de spam com 99,8% de precisão e ajudar a determinar uma pontuação de leads eficaz. "Em última análise, o Cortex pode fornecer uma precisão bastante alta e uma taxa baixa de falsos-positivos o suficiente para reduzir a taxa de cancelamento de reuniões", diz Chow. Agora, os representantes de vendas não precisam mais desperdiçar tempo identificando leads que têm uma probabilidade muito baixa de trazer resultados.
Com o tempo, a constante baixa taxa de conversão obtida de leads identificadas como spam confirmou a eficácia do modelo, levando à integração dele como um filtro direto. O resultado é uma grande melhoria na qualidade das leads. "Todos temos desafios para lidar com a 'criatividade' sem fim das pessoas e dos bots que preenchem formulários de marketing com informações inovadoras e irrelevantes, como Bruce Wayne ou notas impronunciáveis", diz Travis Henry, Senior Director of Go-to-Market Operations da Snowflake. "Os filtros hard-coded não resolvem todo o problema e muito lixo (para os humanos) ainda chega até vendas. Essa solução adiciona com eficácia um revisor inteligente trabalhando 24/7 em cada lead, o que ajuda a garantir que o lixo seja descartado, e que apenas leads relevantes sejam identificadas, encaminhadas e atendidas."
Ao evitar o processamento de prováveis solicitações de spam, a Snowflake otimiza seus recursos e ajuda a garantir que as atividades de vendas e marketing sejam direcionadas aos verdadeiros clientes em potencial.
Para saber mais como os clientes estão usando a IA generativa com o Snowflake para obter resultados, faça download do relatório Segredos para o sucesso com a IA generativa ou confira as soluções de IA da Snowflake.