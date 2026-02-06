En marketing, existen muchas formas de conectar con clientes interesados. Sin embargo, las empresas quieren asegurarse de que, cuando contactan con alguien, realmente llegan a personas que desean ser contactadas. Esto puede resultar complicado cuando se intentan filtrar perfiles de spam. Para ayudar a los equipos de marketing y ventas a centrar sus esfuerzos en perspectivas reales, el equipo de inteligencia de marketing utilizó la IA de Snowflake para implementar un proceso de selección de perfiles.

Chow y su equipo utilizaron Snowflake Cortex para identificar patrones que indican si un cliente potencial es spam (como un nombre de pila “Test” o “XXXX”), con el fin de mejorar la puntuación de los clientes potenciales y evitar perder tiempo con perfiles no legítimos. Tras ajustar el modelo con decenas de miles de muestras, el equipo logró crear un modelo capaz de filtrar perfiles de spam con una precisión del 99,8 % y ayudar a determinar una puntuación de cliente potencial eficaz. “En última instancia, Cortex puede ofrecer una precisión lo suficientemente alta y una tasa de falsos negativos lo bastante baja como para reducir la tasa de cancelación de reuniones”, señala Chow. Ahora, los representantes de ventas ya no tienen que perder tiempo persiguiendo clientes potenciales con una probabilidad muy baja de generar resultados.

Con el tiempo, las tasas de conversión sistemáticamente bajas de los clientes potenciales marcados como spam validaron la eficacia del modelo, lo que llevó a su integración como filtro directo. El resultado es una mejora significativa de la calidad de los clientes potenciales. “Todos hemos lidiado con la ilimitada ‘creatividad’ de personas y bots que rellenan formularios de marketing con información novedosa e irrelevante, como Bruce Wayne o palabrotas impronunciables”, comenta Travis Henry, Senior Director of Go-to-Market Operations en Snowflake. “Los filtros codificados de forma rígida no resuelven todo el problema, y datos evidentemente falsos (para los humanos) siguen llegando a los equipos de ventas. En la práctica, esta solución actúa como un revisor inteligente de cada cliente potencial, disponible ininterrumpidamente, lo que garantiza que el contenido irrelevante se descarte y que solo los clientes potenciales relevantes se puntúen, se enruten y reciban seguimiento”.

Al evitar el procesamiento de consultas con alta probabilidad de ser spam, Snowflake optimiza sus recursos y ayuda a garantizar que los esfuerzos de ventas y marketing se dirijan a clientes potenciales genuinos.

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