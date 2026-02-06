Descubre cómo el equipo de inteligencia de marketing de Snowflake utiliza la inteligencia artificial (IA) de Snowflake, desde la automatización de la traducción global de datos hasta la implementación de un filtro de spam con una precisión del 99 %, lo que se traduce en cientos de nuevas reuniones y una mejora significativa de la calidad de los clientes potenciales.
Hemos visto cómo las herramientas de IA de Snowflake transforman los resultados de nuestros clientes. Desde reforzar las operaciones de la cadena de suministro hasta mejorar los resultados para la dotación de personal sanitario y ahorrar un 54 % de costes, la IA en Snowflake está teniendo un impacto real en empresas de todo el mundo.
Ese mismo poder transformador también está presente dentro de Snowflake. En este blog, analizamos en detalle cómo los equipos de inteligencia de marketing y de relaciones con desarrolladores de Snowflake utilizan las herramientas de IA de Snowflake para lograr mejoras significativas en la forma de conectar con los clientes y asignar recursos.
Uso de la IA para transformar el potencial del mercado en ingresos reales
Como empresa con clientes en todo el mundo, Snowflake debe ser capaz de conectar diferentes regiones, idiomas e incluso alfabetos. Sin embargo, cuando clientes actuales y clientes potenciales rellenan formularios para acceder a contenido restringido, como ebooks o webinars, utilizando caracteres no ingleses (como hangul o japonés), es posible que los registros no coincidan en bases de datos basadas en inglés, como Salesforce, lo que dificulta la correcta conciliación de clientes potenciales y la gestión de cuentas. Por ello, el equipo de inteligencia de marketing decidió poner a Snowflake a trabajar.
Con Snowflake Cortex Complete, el equipo automatizó la traducción de los nombres de empresas coreanas y japonesas. A continuación, realizaron comprobaciones adicionales de precisión y volvieron a escribir la información en Salesforce. Esto permitió que datos antes incompatibles fluyeran sin fricciones hacia el sistema de generación de clientes potenciales, sin necesidad de traducciones manuales adicionales ni de costosos servicios externos.
“La implementación fue muy sencilla, ya que actualizamos nuestras tablas de Snowflake y enviamos información a Salesforce todos los días”, afirma Daniel Chow, Senior Data Scientist en Snowflake. “La ventaja de Snowflake Cortex es que funciona directamente con SQL. Si ya estás actualizando tus tablas en SQL, es solo una línea más”.
Esta iniciativa permitió integrar 8000 cuentas que antes no coincidían. Con el sistema de traducción automatizado, este proceso se ejecuta sin intervención del equipo y, hasta la fecha, ha dado lugar a más de 300 reuniones adicionales.
Mejora de la calidad de clientes potenciales gracias a la selección de perfiles basada en IA
En marketing, existen muchas formas de conectar con clientes interesados. Sin embargo, las empresas quieren asegurarse de que, cuando contactan con alguien, realmente llegan a personas que desean ser contactadas. Esto puede resultar complicado cuando se intentan filtrar perfiles de spam. Para ayudar a los equipos de marketing y ventas a centrar sus esfuerzos en perspectivas reales, el equipo de inteligencia de marketing utilizó la IA de Snowflake para implementar un proceso de selección de perfiles.
Chow y su equipo utilizaron Snowflake Cortex para identificar patrones que indican si un cliente potencial es spam (como un nombre de pila “Test” o “XXXX”), con el fin de mejorar la puntuación de los clientes potenciales y evitar perder tiempo con perfiles no legítimos. Tras ajustar el modelo con decenas de miles de muestras, el equipo logró crear un modelo capaz de filtrar perfiles de spam con una precisión del 99,8 % y ayudar a determinar una puntuación de cliente potencial eficaz. “En última instancia, Cortex puede ofrecer una precisión lo suficientemente alta y una tasa de falsos negativos lo bastante baja como para reducir la tasa de cancelación de reuniones”, señala Chow. Ahora, los representantes de ventas ya no tienen que perder tiempo persiguiendo clientes potenciales con una probabilidad muy baja de generar resultados.
Con el tiempo, las tasas de conversión sistemáticamente bajas de los clientes potenciales marcados como spam validaron la eficacia del modelo, lo que llevó a su integración como filtro directo. El resultado es una mejora significativa de la calidad de los clientes potenciales. “Todos hemos lidiado con la ilimitada ‘creatividad’ de personas y bots que rellenan formularios de marketing con información novedosa e irrelevante, como Bruce Wayne o palabrotas impronunciables”, comenta Travis Henry, Senior Director of Go-to-Market Operations en Snowflake. “Los filtros codificados de forma rígida no resuelven todo el problema, y datos evidentemente falsos (para los humanos) siguen llegando a los equipos de ventas. En la práctica, esta solución actúa como un revisor inteligente de cada cliente potencial, disponible ininterrumpidamente, lo que garantiza que el contenido irrelevante se descarte y que solo los clientes potenciales relevantes se puntúen, se enruten y reciban seguimiento”.
Al evitar el procesamiento de consultas con alta probabilidad de ser spam, Snowflake optimiza sus recursos y ayuda a garantizar que los esfuerzos de ventas y marketing se dirijan a clientes potenciales genuinos.
Para obtener más información sobre cómo los clientes utilizan la IA generativa con Snowflake para lograr resultados reales, descarga el informe Los secretos para alcanzar el éxito con la IA generativa o explora las soluciones de IA de Snowflake.