Im Marketing gibt es viele Möglichkeiten, mit interessierten Kunden in Kontakt zu treten. Unternehmen wollen jedoch sicherstellen, dass sie Menschen erreichen, die erreicht werden wollen, wenn sie sich melden. Dies kann manchmal eine Herausforderung sein, wenn Sie versuchen, Spam-Personas zu filtern. Um die Marketing- und Sales-Teams dabei zu unterstützen, sich auf echte Interessent:innen zu konzentrieren, nutzte das Marketing Intelligence Team Snowflake AI, um einen Persona-Screening-Prozess zu implementieren.

Chow und sein Team nutzten Snowflake Cortex, um Muster zu identifizieren, die anzeigen, ob es sich bei einem Lead um Spam handelt – wie ein Vorname von „Test“ oder „XXXX“ –, um das Lead-Scoring zu verbessern und Zeit zu verschwenden, die mit der Kontaktaufnahme mit illegitimen Personas verbunden ist. Durch die Optimierung des Modells über viele tausend Proben hinweg war das Team in der Lage, ein Modell zu erstellen, das Spam-Personas mit einer Genauigkeit von 99,8 % auswerten und zur Bestimmung eines effektiven Lead-Scores beitragen konnte. „Letzten Endes kann Cortex eine hohe Genauigkeit und eine niedrige falsch-negative Rate bieten, um die Stornierungsrate von Meetings zu reduzieren“, so Chow. Heute müssen Sales-Mitarbeitende keine Zeit mehr damit verschwenden, Leads nachzugehen, die eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit haben, Ergebnisse zu erhalten.

Mit der Zeit bestätigten die konstant niedrigen Konversionsraten von als Spam gekennzeichneten Leads die Effektivität des Modells und führten zur Integration als direkter Filter. Das Ergebnis ist eine deutliche Verbesserung der Lead-Qualität. „Wir alle hatten schon früher mit der grenzenlosen ‚Kreativität‘ von Menschen und Bots zu kämpfen, die Marketingformulare mit neuen, irrelevanten Informationen ausfüllen, wie Bruce Wayne oder andere nicht zu erwähnende Wörter“, so Travis Henry, Senior Director of Go-to-Market Operations bei Snowflake. „Hart programmierte Filter lösen nicht das gesamte Problem und offensichtlicher Müll (für Menschen) rutscht immer noch durch zu Sales. Mit dieser Lösung wird jedes einzelne Lead rund um die Uhr von einem intelligenten Reviewer überprüft, der sicherstellt, dass der Müll weggeworfen wird und nur relevante Leads bewertet, weitergeleitet und weiterverfolgt werden.“

Snowflake verhindert die Verarbeitung wahrscheinlicher Spam-Anfragen und trägt so dazu bei, dass Sales- und Marketingbemühungen auf echte Interessent:innen ausgerichtet sind.

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