Capacità di calcolo adattiva Snowflake ancora più facile con un rapporto prezzo/prestazioni migliore

Nel mondo di oggi basato sull’AI, le organizzazioni devono continuamente trovare nuovi modi per accelerare il time to value di tutti i loro dati per tenere testa alla concorrenza. Per decenni, le piattaforme dati e AI hanno richiesto alle organizzazioni di dedicare tempo e risorse preziosi alla creazione e alla disattivazione dei cluster, aggiornamenti invasivi, tuning manuale delle prestazioni e laboriose ottimizzazioni.

Nel 2012, Snowflake ha rivoluzionato il mondo dei dati con i nostri virtual warehouse con gestione dei cluster, manutenzione, aggiornamenti automatizzati e costanti miglioramenti delle prestazioni, il tutto senza downtime, per un servizio davvero facile da usare. Il miglioramento continuo della capacità di calcolo per rendere i warehouse ancora più veloci e facili da usare, con un miglior rapporto prezzo/prestazioni è da sempre una priorità fondamentale.

Ogni giorno cerchiamo di essere leader del mercato per prestazioni veloci per tutti i workload e continuiamo a iterare rapidamente per migliorare automaticamente le prestazioni eseguendo il lavoro pesante per conto dei nostri clienti. Snowflake è lieta di annunciare che negli ultimi 12 mesi fino al 2 maggio 2025, Snowflake ha fornito prestazioni 2,1 volte più veloci per i workload di analisi principali tramite Standard Warehouse – Generation 2 (Gen2) (in GA). Gen2 è una versione aggiornata dell’attuale Standard Warehouse virtuale di Snowflake con aggiornamenti hardware e miglioramenti delle prestazioni.

Snowflake è anche lieta di annunciare un nuovo servizio chiamato Snowflake Adaptive Compute (in private preview) che evita il lavoro pesante e indifferenziato delle scelte infrastrutturali facendo risparmiare tempo e denaro. La capacità di calcolo adattiva migliora la facilità d’uso e migliora il rapporto prezzo/prestazioni. Snowflake supporterà i warehouse creati utilizzando il servizio di elaborazione adattiva chiamato Adaptive Warehouses (in private preview).

Ancora più facile da usare

Con Adaptive Compute, è necessaria una configurazione minima, poiché Snowflake selezionerà automaticamente le dimensioni dei cluster appropriate, il numero di cluster e la durata della sospensione/ripresa automatica dei processi per conto del cliente. Gli utenti non devono più pensare alle dimensioni del warehouse, alle impostazioni di concorrenza, alle impostazioni del warehouse multi-cluster o alla semantica di sospensione/ripresa automatica. Anche l’instradamento delle query viene eseguito in modo intelligente verso i cluster dimensionati senza alcuna azione da parte dell’utente.