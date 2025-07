Migrazioni e analytics basati sull’AI a tutta velocità con le ultime innovazioni di Snowflake

Il complesso panorama dei dati attuale contiene enormi informazioni non sfruttate in formati di dati non strutturati come testo, immagini e audio. Le aziende sanno di dover sfruttare questi dati insieme ad asset strutturati per prendere decisioni informate, ma la sfida consiste nel sbloccarne il potenziale. La domanda è chiara: le soluzioni di analytics devono essere facili da usare, intrinsecamente intelligenti e veloci nel fornire insight su tutti i dati. Tuttavia, molte aziende devono confrontarsi con i limiti dei sistemi legacy e il percorso spesso difficile di una migrazione al data warehouse può ostacolare in modo significativo.

Ecco perché Snowflake non si limita a tenere il passo con queste sfide, ma progetta per il futuro dell’analisi basata sull’AI. Oggi siamo entusiasti di annunciare una serie di miglioramenti che aiuteranno a potenziare i data analyst e gli architetti dati con l’AI. Consentendo migrazioni trasparenti basate sull’AI da ambienti legacy a un moderno motore di analisi basato sull’AI, aiutiamo i clienti a preparare la loro strategia per una piattaforma dati più ampia. Questa base sblocca la potenza degli insight basati sull’AI su tutti i dati, trasformando gli analisti in ingegneri AI. Infine, Snowflake offre prestazioni eccellenti per tutti i workload, tra cui le massime prestazioni di Iceberg come motore di analisi lakehouse leader del settore, superando costantemente la concorrenza. Tutti questi annunci ti aiuteranno a trasformare i dati grezzi in insight fruibili con notevole facilità e velocità grazie all’AI.

Dal sistema legacy all’avanguardia dei dati: migrazioni end-to-end dell’ecosistema dati basate sull’AI

Noi di Snowflake siamo convinti che una piattaforma dati e AI moderna sia facile, connessa e affidabile. Questo è possibile grazie a funzionalità come la gestione intelligente e automatizzata dei cluster, la governance integrata, la collaborazione senza ETL e l’ottimizzazione continua delle prestazioni, che riducono l’onboarding e l’amministrazione manuale della piattaforma, risparmiando tempo e denaro. Di conseguenza, la migrazione di data warehouse legacy, sistemi di business intelligence (BI) e data lake o lakehouse basati su Spark all’AI Data Cloud Snowflake è la chiave per sbloccare l’innovazione, l’efficienza e la crescita in tutta l’organizzazione.

Il passaggio dai sistemi legacy all’AI Data Cloud Snowflake non è mai stato così accessibile o conveniente grazie a SnowConvert AI. SnowConvert AI è la soluzione automatizzata gratuita progettata per ridurre drasticamente le complessità, i costi e le tempistiche associati alle migrazioni di data warehouse, BI ed ETL. Analizza in modo intelligente il codice esistente, automatizzando la conversione del codice e la convalida dei dati e semplificando l’intero processo di migrazione.

Per le migrazioni dei data warehouse, SnowConvert AI fornisce un solido supporto per un elenco crescente di piattaforme sorgenti. Siamo lieti di annunciare il supporto esteso, disponibile per tutti i clienti:

Greenplum (tabelle e viste) : Accelera la migrazione dello schema con la conversione del codice per tabelle e viste Greenplum.

Netezza (tabelle e viste): Accelera la migrazione dello schema con la conversione del codice per tabelle e viste Netezza.

Postgres (tabelle e viste) : Accelera la migrazione dello schema con la conversione del codice per tabelle e viste Postgres.

BigQuery (tabelle e viste): Semplifica la migrazione di logica complessa con la conversione automatica di tabelle e viste BigQuery.

Sybase (tabelle e viste) : Migra in modo trasparente le regole aziendali critiche con la conversione automatica delle tabelle e viste Sybase.

Microsoft Synapse : Approfitta dell’automazione avanzata per la migrazione dei tuoi workload di data warehouse Synapse, con il supporto della conversione del codice per tabelle, viste, stored procedure e altro ancora.

Supporto esistente: Continua a sfruttare le comprovate funzionalità di SnowConvert AI per piattaforme come Teradata, Oracle, SQL Server e Amazon Redshift.

Innoviamo continuamente anche per rendere la tua migrazione a Snowflake il più agevole ed efficiente possibile. Scopri gli ultimi progressi, allineati alle fasi chiave della migrazione:

Migrazioni dei dati end-to-end (presto in GA): Per piattaforme specifiche come Amazon Redshift e SQL Server, goditi un’esperienza end-to-end unificata all’interno di SnowConvert AI. Questo fornisce un’unica vista per estrarre, convertire, migrare, convalidare e distribuire sia codice che dati, semplificando il processo e accelerando le tempistiche.