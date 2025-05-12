Des données non exploitées à des centaines de leads qualifiés : les percées marketing de Snowflake grâce à l’IA

En marketing, il existe de nombreuses façons d’entrer en contact avec des clients intéressés. Mais les entreprises veulent être sûres que lorsqu’elles tendent la main, elles vont réellement toucher les humains qui veulent être atteints. Cela peut parfois représenter un défi lorsque vous essayez de filtrer les spams. Pour aider les équipes marketing et ventes à concentrer leurs efforts sur de véritables prospects, l’équipe de Marketing Intelligence a utilisé l’IA Snowflake pour mettre en œuvre un processus de sélection de profils.

Daniel Chow et son équipe ont utilisé Snowflake Cortex pour identifier les marqueurs qui indiquent si un lead est un spam (comme « Test » ou « XXXX » au lieu d’un prénom) afin d’améliorer la notation des leads et d’éviter de perdre du temps à atteindre des profils illégitimes. En réglant le modèle sur plusieurs milliers d’échantillons, l’équipe a pu créer un modèle capable d’éliminer les spams avec une précision de 99,8 % et d’aider à déterminer un score de leads efficace. « En fin de compte, Cortex peut fournir une précision suffisante et un taux de faux négatifs suffisamment faible pour réduire le taux d’annulation des réunions », explique Daniel Chow. Désormais, les commerciaux n’ont plus à perdre de temps à travailler des leads qui ont très peu de chances d’aboutir à des résultats.

Au fil du temps, les faibles taux constants de conversion des leads signalés comme spam ont validé l'efficacité du modèle, conduisant à son intégration en tant que filtre direct. Il en résulte une amélioration significative de la qualité des leads. « Nous avons tous dû faire face à la ‘créativité’ illimitée des gens et des bots qui remplissent des formulaires de marketing avec des informations inédites et non pertinentes, comme Bruce Wayne ou autres formulations incongrues », explique Travis Henry, Senior Director of Go-to-Market Operations chez Snowflake. « Les filtres codés en dur ne résolvent pas tout le problème et des spams évidents (pour les humains) arrivent encore jusqu’aux services commerciaux. Cette solution place un examinateur intelligent 24 h/24, 7 j/7 sur chaque lead pour s'assurer que les spams sont écartés et que seuls les leads pertinents sont notés, acheminés et suivis. »

En empêchant le traitement des demandes probables de spam, Snowflake optimise ses ressources et s’assure que les efforts de vente et de marketing sont dirigés vers de véritables prospects.

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