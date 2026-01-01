Migrazioni del cloud data warehouse a Snowflake: storie di successo da WHOOP a Nexon

Molti dei nostri clienti, da Marriott a AT&T, iniziano il loro percorso con l’AI Data Cloud Snowflake portando i loro workload di data warehousing sulla nostra piattaforma.

Per le organizzazioni che stanno valutando il passaggio da un data warehouse legacy a Snowflake, per scoprire di più su come l’AI Data Cloud può supportare i casi d’uso legacy di Hadoop o per valutare se il tuo attuale cloud data warehouse non è più scalabile, è utile capire come altri hanno fatto.

Ecco perché abbiamo raccolto queste storie di successo per aiutarti a iniziare la migrazione a Snowflake. Questo articolo è il secondo di una serie in tre parti sulle migrazioni. Oggi ci concentriamo sui clienti che hanno effettuato la migrazione da un cloud data warehouse a Snowflake e su alcuni dei loro vantaggi.

Un sistema di dati consolidato per WHOOP

Quando un’azienda sperimenta una crescita esponenziale in un breve periodo, è facile che la sua piattaforma dati sembri essere stata creata al volo. I dati risultano distribuiti su più piattaforme e team diversi finiscono per utilizzare strumenti diversi. Vedono i costi salire alle stelle mentre le prestazioni peggiorano.

Essenzialmente questa è stata la storia di WHOOP, l’azienda di tecnologia indossabile con sede a Boston che punta a migliorare le prestazioni umane ed è stata sponsorizzata da superstar dello sport come LeBron James e Cristiano Ronaldo. Prima di migrare a Snowflake nel 2022, WHOOP utilizzava un catalogo di strumenti (Amazon Redshift per query SQL e strumenti di BI, Dremio per un data lake, database PostgreSQL e altri) che erano diventati costosi da gestire e difficili da mantenere, per non parlare di scalare.

In Snowflake, WHOOP ha trovato una piattaforma semplificata e completamente gestita con scalabilità quasi illimitata e robusti controlli di governance: in breve, tutto ciò che mancava al suo sistema precedente. Inoltre, la disponibilità di una vasta rete di partner in grado di offrire soluzioni a tutta una serie di problemi è stata una risorsa preziosa. Il trasferimento ha richiesto solo tre mesi, compreso il tempo necessario per ripulire e organizzare gran parte dei dati esistenti per preparare WHOOP per il futuro.

Ora l’azienda gode dei vantaggi delle prestazioni, della semplicità e della governance dei dati di Snowflake. Con la capacità di calcolo separata tra warehouse, non c’è più alcun timore che le query di un team mettano a dura prova le risorse di un altro, e funzionalità come Iceberg Tables semplificano le pipeline e fanno risparmiare denaro all’azienda.

Nexon migliora di sette volte le prestazioni unificando i suoi enormi data store

Fondata nel 1994, Nexon è un’azienda impegnata nella produzione, sviluppo e gestione di giochi online e mondi virtuali. Il team di data engineering di un’azienda che ha giochi disponibili in più di 190 Paesi e impiega più di 8000 persone è sempre operativo. Elaborando circa 90.000 tabelle al giorno, il team supervisiona l’ingestion di oltre 100 terabyte di dati da oltre 8500 eventi al giorno. Quindi, quando l’azienda ha cercato di unificare tutti i suoi dati in un’unica piattaforma, ha capito che aveva bisogno di qualcosa di scalabile, affidabile, sicuro e conveniente.

Trasferendo il suo workload di data warehousing da un cloud data warehouse a Snowflake e da Spark legacy a Snowpark, Nexon ha ottenuto un miglioramento delle prestazioni di sette volte, che si traduce in un risparmio di 4,5 milioni di dollari all’anno. Con una base interna di 2000 utenti (in continua crescita), l’azienda ha apprezzato in particolare i controlli trasparenti degli accessi ai dati e la possibilità di condividerli in modo sicuro con pochi e semplici clic. Con Snowpark, Nexon ha scoperto che le velocità di elaborazione sono ugualmente veloci, ma più convenienti ed economiche poiché i dati non devono mai uscire da Snowflake.

Una soluzione migliore e più semplice

Se il desiderio di consolidare e comprendere le proprie data foundation ha spinto il passaggio a Snowflake sia per WHOOP che per Nexon, le aziende hanno anche goduto di miglioramenti immediati in termini di prestazioni, facilità d’uso e costi. I partner Snowflake e il numero crescente di strumenti che si integrano perfettamente con la sua piattaforma offrono la flessibilità necessaria per affrontare le sfide uniche di ogni cliente.

Per saperne di più sulla migrazione e la modernizzazione della tua piattaforma dati legacy, visita la pagina del sito dedicata alla migrazione all’AI Data Cloud o leggi qui altre storie di clienti per scoprire come aziende come Lucid, Big Fish Games e Business Insider hanno trovato il successo con Snowflake.