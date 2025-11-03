In che modo i leader del marketing possono essere agenti di cambiamento in un mondo basato sull’AI

L’era dell’enterprise AI è iniziata. Il ritmo del cambiamento non è mai stato così veloce e non c’è mai stato momento più entusiasmante per essere un marketer.

La velocità e l’accessibilità dell’AI sono veramente rivoluzionarie, soprattutto quando si tratta di democratizzazione. La fase del clamore è finita e la conversazione si è spostata dall’opportunità di utilizzare l’AI da parte dei marketer al modo in cui la sfruttiamo per ottenere un reale impatto aziendale.

Per aiutare i leader a destreggiarsi nel panorama in evoluzione, abbiamo appena pubblicato l’ultima edizione di “The Modern Marketing Data Stack”. Il report traccia i cambiamenti critici nella tecnologia e nella strategia, esamina gli insight forniti dagli esperti di marketing e analizza le tecnologie, i trend e le raccomandazioni più recenti per non perdere terreno.

La scorsa settimana abbiamo lanciato il nuovo report con un fantastico evento virtuale che ha visto la partecipazione di leader del marketing Snowflake e dei nostri partner e clienti. Per iniziare, io e il nostro VP of AI, Baris Gultekin, abbiamo parlato di come l’AI ha permeato ogni aspetto del marketing e delle prospettive all’orizzonte.

Le 3 forze che stanno trasformando il marketing

Tre potenti forze continuano a rivoluzionare il panorama del marketing: AI, privacy e gravità dei dati. Gli esperti di marketing devono adattarsi a un mondo in cui l’AI è onnipresente, la privacy è alla base della fiducia dei clienti e la centralizzazione dei dati è fondamentale.

1. Il ROI dell’AI e il futuro degli agenti

Nel nostro discorso di apertura, Baris ha parlato di come le organizzazioni stanno trovando nuovi modi per applicare l’AI all’intero ciclo di vita dei dati e delle campagne. L’AI può aiutare gli esperti di marketing ad accelerare ogni fase del flusso di lavoro dei dati di marketing, dall’automazione dell’ingestion e della pulizia dei dati allo sviluppo di contenuti creativi, alle decisioni e alla misurazione.

Per anni, noi esperti di marketing abbiamo compreso la potenza dei dati, ma spesso dipendevamo da analisti o team tecnici per accedervi e analizzarli. Oggi utilizzare il linguaggio naturale come interfaccia per i dati cambia completamente le regole del gioco. Mette la potenza di tutta quell’intelligenza direttamente nelle nostre mani. Possiamo "parlare" con i nostri dati e ottenere risposte in pochi secondi, accelerando sia gli insight che l'impatto.

Qual è il prossimo capitolo? Agentic AI Immagina un mondo in cui non hai più bisogno di chiedere insight per attivare una campagna, in cui puoi semplicemente dare al tuo agente un obiettivo aziendale e lui creerà, testerà ed eseguirà i passaggi per raggiungerlo al posto tuo. Siamo ancora agli inizi, ma l’infrastruttura è in fase di realizzazione.

In realtà, i partner e i clienti Snowflake stanno già utilizzando gli agenti AI per il marketing. Fundrise, una piattaforma di investimenti immobiliari leader del settore, utilizza la soluzione decisionale basata sull’AI del partner Snowflake Hightouch per andare oltre l’automazione del marketing e ottenere una vera personalizzazione one‐to‐one, sempre basata su Snowflake. E come ha detto il CMO di Fundrise, Jon Carden, nella sua sessione evento, i risultati hanno davvero cambiato l’azienda, aumentando di nove volte i ricavi e la produttività.

Per gli altri leader che stanno esplorando questa evoluzione, direi due cose: Per prima cosa, inizia in piccolo, ma intenzionalmente. Cerca processi ripetibili o attività specifiche che l’AI può iniziare a gestire. Secondo, dare priorità alla fiducia e alla trasparenza, perché anche gli agenti autonomi hanno bisogno di argini chiari.

2. Privacy e valore della fiducia

La privacy dei dati è sempre stata fondamentale ed è una preoccupazione crescente tra i consumatori. Eppure il panorama della privacy continua a cambiare. In qualità di leader del marketing, dobbiamo assicurarci che le nostre strategie si basino su relazioni di fiducia con i consumatori.

L’anno scorso abbiamo assistito a una svolta verso la massimizzazione dell’impatto dei dati primari. Quest’anno prestiamo molta attenzione ai modi in cui l’AI sottolinea il valore dei dati di prima parte e, in particolare, ai nuovi interessanti trend relativi ai dati first‐party non strutturati.

Abbiamo una precisione senza precedenti quando si tratta di quello che sappiamo dei nostri clienti. Da questo derivano enormi responsabilità e opportunità. Dobbiamo consentire alla privacy di guidare il modo in cui utilizziamo queste conoscenze per trasmettere il messaggio giusto, esattamente al momento giusto, e allo stesso tempo coltivare e mantenere relazioni basate sulla fiducia con i clienti. Questo significa impegnarsi in un approccio ponderato alla gestione dei dati che promuova le relazioni e costruisca i brand attraverso comunicazioni mirate e di alto valore.

In un’epoca di controlli sempre più approfonditi, la fiducia è una delle risorse più preziose che un marchio può costruire e la più difficile da ricostruire una volta rotta.

3. Gravità dei dati e agilità

La data gravity continua a esercitare una forte attrazione, rendendo ancora più importante che le organizzazioni centralizzino i propri dati e portino i propri strumenti dove si trovano i dati, e non viceversa, soprattutto con l’aumento dell’adozione dell’AI da parte delle aziende.

Tutte queste forze e le loro implicazioni sono interconnesse. L’AI sfrutta e rafforza la potenza della data gravity. Un’intelligenza artificiale che non si basa su una data foundation solida e completa rischia di essere inaffidabile e inefficace. Questi dati centralizzati offrono l’opportunità di conoscere a fondo la propria audience, rendendo la privacy dei dati ancora più importante.

Ecco due ultimi consigli cruciali che offrirei ai leader del marketing in questo periodo entusiasmante e in rapida evoluzione:

Innanzitutto, non esiste una strategia AI senza una strategia dati. Crea una data foundation completa prima di prepararti per l’AI. Crea un’unica piattaforma unificata governata da un framework di sicurezza e privacy completo. Con una strategia dati robusta, puoi sperimentare con l’AI in modo efficace e scalare con sicurezza.

In secondo luogo, adotta un pensiero flessibile. Cerca soluzioni AI e di marketing facilmente integrabili. Concentrati sulle soluzioni che funzionano con i tuoi dati là dove risiedono, senza creare nuovi silos di dati. Questo approccio ti offre la flessibilità necessaria per rimanere agile nel bel mezzo del cambiamento.

Ricorda che la flessibilità non consiste solo nel rispondere al cambiamento. Si tratta della potenza di un’immaginazione veloce e agile, una delle qualità più essenziali di un marketer.

Inside the Modern Marketing Data Stack 2026

Per ulteriori insight da parte di leader ed esperti di marketing, e per scoprire i leader e gli aggiornamenti del modern marketing data stack di quest’anno, ti consiglio di leggere il report completo.

Include le tecnologie più recenti e consigli pratici per i leader basati su una valutazione data-driven di ciò che i nostri clienti stanno effettivamente facendo sulla piattaforma Snowflake e di come lo stanno facendo.

E, nel caso non lo avessi visto, l’evento virtuale è ora disponibile on demand. Guardalo per avere insight approfonditi sugli ultimi trend ed evoluzioni nel campo del MarTech e per consigli utili per raggiungere il successo commerciale con una struttura dati e AI moderna.