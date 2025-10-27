Snowflake Ventures investe in Uniphore e accelera l’agentic AI per le aziende

Secondo Futurum Research, il valore economico generato dall’agentic AI potrà raggiungere 6 trilioni di dollari entro il 2028, accelerando l’adozione dell’AI per automatizzare complessi flussi di lavoro aziendali in ogni funzione aziendale. Questa nuova ondata di innovazione va ben oltre chatbot e copiloti: le aziende sono ora alla ricerca di agenti intelligenti in grado di pianificare ed eseguire in modo indipendente le attività, orchestrare le decisioni e fornire risultati aziendali misurabili.

Ecco perché siamo entusiasti di annunciare il nostro investimento in Uniphore. Uniphore è un’azienda di business AI che unifica agenti, modelli, conoscenze e dati, consentendo agli utenti aziendali di distribuire facilmente agenti AI, addestrare intelligence specifica per il settore e fornire risultati misurabili, consentendo al contempo ai CIO di scalare l’AI in modo sicuro e con governance completa. Questo è in linea con la missione di Snowflake di portare l’AI governata e sicura dove risiedono e lavorano i dati.

Il nostro investimento in Uniphore aiuterà le aziende su Snowflake a implementare sia Uniphore Business AI Cloud, la sua piattaforma di intelligenza artificiale agente, sia Uniphore Business AI Suite, un portafoglio di applicazioni che spaziano dal servizio clienti, alle vendite, al marketing e al recruiting. Uniphore sta anche intraprendendo un’iniziativa più ampia per sfruttare la sua architettura componibile per supportare l’AI Data Cloud Snowflake in modo nativo, avvicinando le funzionalità di agentic AI alle fonti di dati più importanti. Questo significa distribuzione più rapida, integrazione semplificata e governance dei dati più robusta per i nostri clienti comuni.

Questo apre anche le porte per le

Snowflake Native App di Uniphore : Queste app, che saranno rese disponibili tramite il Marketplace Snowflake, includeranno casi d’uso come l’ottimizzazione dei call center, l’automazione del recruiting e l’abilitazione alle vendite, ciascuna progettata per essere eseguita in modo nativo all’interno del framework governato e sicuro di Snowflake.

Un’integrazione con Snowflake Cortex AI: In questo modo Uniphore potrà connettersi al servizio AI completamente gestito di Snowflake e offrire un accesso sicuro ai principali LLM, come quelli di Anthropic, Meta, Mistral e OpenAI, direttamente all’interno dell’ambiente Snowflake.

Integrazione di Cortex Agents: Uniphore integra il proprio agentic framework con l’esecuzione nativa Snowflake sui dati all’interno della piattaforma. In questo modo le aziende possono attivare l’AI in modo efficiente e sicuro sui dati già presenti in Snowflake.

Insieme, questo offre alle aziende la flessibilità necessaria per scegliere gli strumenti adatti al caso d’uso specifico, senza sacrificare la sicurezza, la velocità o la scalabilità.

Snowflake Ventures è entusiasta di investire in Uniphore per accelerare l’adozione di applicazioni di agentic AI all’interno dell’azienda in modo sicuro e su vasta scala. Questo investimento, e l’adozione di Snowflake come infrastruttura dati sottostante da parte di Uniphore, spingeranno l’offerta di agentic AI a più di 12.000 clienti che si affidano già a Snowflake e porteranno la potenza di Snowflake ai quasi 2000 clienti che utilizzano già Uniphore oggi.