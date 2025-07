Diskover, supportato da Snowflake Ventures, offre alle aziende una visibilità completa sui loro data estate legacy

Una strategia AI di successo richiede una solida base di dati, ma un numero impressionante di leader nel campo dei dati e dell’AI si sente impreparato. Secondo un sondaggio dei dirigenti, un quarto ha descritto le proprie data foundation come “in parte poco pronte” o “molto poco pronte” per supportare le applicazioni di AI generativa, e più della metà ammette di essere solo “in parte pronta”.

A complicare questa sfida, le aziende stanno lottando con petabyte di dati intrappolati nei dispositivi di storage legacy. La mancanza di visibilità su questi sistemi rende impossibile la ricerca o l’identificazione delle informazioni critiche e può costare alle aziende con 100 dipendenti circa 2,7 milioni dollari all’anno. Diskover è in prima linea ad affrontare questa sfida aiutando i clienti a trovare, analizzare e arricchire i dati per processi decisionali intelligenti e azioni rapide, dalle attività quotidiane alle applicazioni AI e data lake avanzate.

La capacità di sbloccare il valore dei dati sparsi e non strutturati attraverso la visibilità globale è uno dei motivi principali per cui supportiamo Diskover con un investimento di Snowflake Ventures. Questo investimento consente ai nostri clienti di identificare i dati più preziosi in un processo trasparente e agli sviluppatori di caricarli in Snowflake utilizzando Snowflake Openflow senza bisogno di riprogettazioni o configurazioni.

I clienti potranno accedere a Diskover tramite il Marketplace Snowflake per ottenere una migliore visibilità dei propri dati su diversi sistemi di storage come NetApp, Dell EMC, Vast e DDN, sempre all’interno del proprio ambiente Snowflake. In prospettiva, una volta identificati i dati critici con Diskover, i clienti saranno in grado di replicarli in modo trasparente su Snowflake utilizzando Openflow, e Diskover sta sviluppando i connettori diretti per consentire ai clienti di fare tutto questo dall’interfaccia di Diskover.

Diskover aiuta le aziende a identificare i loro dati più preziosi tra le appliance di storage legacy fornendo una vista unificata di tutti i dati di un’organizzazione, offrendo visibilità e ricercabilità globali e fornendo funzionalità per migliorare l’efficienza complessiva dei dati. In combinazione con la potenza di Snowflake, la piattaforma facile, affidabile e connessa, la nostra integrazione aiuterà i clienti ad acquisire senza sforzo i loro dati più essenziali, fornendo chiarezza e reale valore operativo per creare una solida data foundation pronta per l’AI.

Continua a leggere per provare l’app connessa Snowflake di Diskover Data, disponibile a breve nel Marketplace Snowflake.