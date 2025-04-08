Snowflake Ventures investe in Anomalo per il monitoraggio avanzato della qualità dei dati nell’AI Data Cloud

Nel mondo di oggi basato sui dati, le organizzazioni dipendono da dati di alta qualità per produrre analisi dei dati accurate e modelli di machine learning. Ma la scarsa qualità dei dati (lacune, incoerenze ed errori) può compromettere anche i dati e le iniziative AI più sofisticate. Secondo un nuovo report del MIT Technology Review Insights, realizzato in collaborazione con Snowflake, più della metà degli intervistati ha indicato che la qualità dei dati è una priorità assoluta. Per questo Snowflake Ventures sta investendo nel nostro partner Anomalo, una piattaforma avanzata di monitoraggio della qualità dei dati che utilizza l’intelligenza artificiale e il machine learning per rilevare e spiegare automaticamente i problemi nei dati aziendali. Anomalo garantisce che le aziende possano fidarsi dei dati che alimentano le loro decisioni e i loro modelli.

La tecnologia AI automatizzata di Anomalo rileva i problemi di qualità dei dati a monte nelle tabelle, viste e pipeline di dati del cliente. Grazie all’analisi integrata della causa principale, identifica rapidamente l’origine del problema, mitigando l’impatto sulle operazioni sui dati in tutta l’organizzazione. Anomalo continua a reinventare la qualità dei dati aziendali con il lancio del suo nuovo prodotto di monitoraggio della qualità dei dati non strutturati e getta le basi per l’AI generativa. A dicembre 2024, più del 60% dei clienti Anomalo erano su Snowflake, inclusi clienti di grandi dimensioni come Discover Financial Solutions e Block.

“All’interno di Discover, offriamo ai nostri clienti un’ampia suite di servizi bancari e di pagamento digitali. Questi prodotti e servizi generano petabyte di dati in base a ogni transazione e decisione”, dichiara Prakash Jaganathan, Senior Director of Data and Analytics Engineering di Discover. “Mantenere la qualità e l’integrità di questi dati mentre persistono e si spostano attraverso i sistemi della nostra organizzazione è cruciale per le nostre operazioni e la conformità. L’approccio ML-first di Anomalo alla qualità automatizzata dei dati si è dimostrato la soluzione migliore in grado di gestire in modo trasparente la scalabilità e la complessità della nostra azienda mentre continuiamo a crescere sull’AI Data Cloud Snowflake.”

L’AI Data Cloud aiuta già i clienti a monitorare continuamente le metriche di qualità dei dati in più dimensioni, tra cui completezza, accuratezza, unicità e validità, tramite le Data Metric Functions (DMF). Il software automatizzato di qualità dei dati AI di Anomalo consente ai clienti di andare più a fondo utilizzando il ML non supervisionato.

Questa partnership sottolinea l’impegno di Snowflake a promuovere l’innovazione e fornire capacità trasformative ai nostri clienti comuni. Grazie a questo investimento, Snowflake e Anomalo intensificheranno la collaborazione attraverso integrazioni tra le principali tecnologie Snowflake. Questo include l’integrazione dei DMF Snowflake nella piattaforma di monitoraggio automatizzata di Anomalo, l’utilizzo di Snowflake Cortex AI per migliorare le funzionalità AI di Anomalo e ulteriori investimenti in Snowflake Native App Framework e Snowpark Container Services per consentire ai clienti Snowflake un’esperienza di integrazione continua.

Anomalo è stata fondata nel 2018 da due ex Instacart, Elliot Shmukler e Jeremy Stanley. Mentre lavoravano insieme, hanno unito la loro passione condivisa per i dati. Dopo aver affrontato numerose sfide legate alla qualità dei dati, hanno creato Anomalo, una piattaforma no-code per la convalida e la documentazione delle informazioni del data warehouse.

Anomalo consente da anni ai clienti Snowflake di monitorare con facilità qualsiasi tabella o vista Snowflake. L’anno scorso Anomalo è approdato sul Marketplace Snowflake diventando disponibile anche come Snowflake Native App, completamente containerizzata all’interno di Snowpark Container Services. Questa modalità di distribuzione si adatta bene alle configurazioni aziendali di grandi dimensioni, poiché garantisce che il 100% dei dati rimanga nell’ambiente Snowflake del cliente durante il monitoraggio di eventuali problemi di qualità dei dati. Anomalo è partner Premier della rete di partner Snowflake Partner Network e garantisce la convalida Snowflake Ready integrandosi perfettamente con Snowflake Horizon.

Siamo impazienti di conoscere le funzionalità migliorate che questa più stretta partnership fornirà ai nostri clienti. Per iniziare subito a monitorare la qualità dei dati, Anomalo Snowflake Native App è disponibile nel Marketplace Snowflake.