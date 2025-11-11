Snowflake Ventures, 에이전틱 AI 가속화 위해 Uniphore에 투자

Futurum Research에 따르면, 에이전틱 AI는 2028년까지 최대 6조 달러의 경제적 가치를 창출할 것이며, 모든 비즈니스 기능에서 복잡한 엔터프라이즈 워크플로우를 자동화하기 위한 AI 채택을 가속화할 것으로 예상됩니다. 이 혁신의 다음 물결은 단순한 챗봇이나 코파일럿을 훨씬 넘어섭니다. 기업들은 이제 독립적으로 작업을 계획하고 실행하며, 의사 결정을 조율하고 측정 가능한 비즈니스 결과를 제공할 수 있는 지능형 에이전트를 찾고 있습니다.

이러한 맥락에서 Snowflake의 Uniphore에 대한 투자 소식을 발표하게 되어 무척 기쁩니다. Uniphore는 에이전트, 모델, 지식 및 데이터를 통합하는 비즈니스 AI 기업으로, 비즈니스 사용자가 손쉽게 AI 에이전트를 배포하고, 도메인 특화 지능을 학습시키며, 측정 가능한 결과를 제공할 수 있도록 지원합니다. 또한 CIO가 AI를 안전하게 확장하고 완전한 거버넌스를 유지할 수 있게 도와줍니다. 이는 데이터가 존재하고 활용되는 곳에서 거버넌스가 보장되는 안전한 AI를 구현한다는 Snowflake의 사명과도 완벽하게 일치합니다.

이번 Uniphore 투자로 인해, Snowflake를 사용하는 기업들은 Uniphore 비즈니스 AI 클라우드(에이전틱 AI 플랫폼)과 Uniphore 비즈니스 AI 스위트(에이전틱 AI 플랫폼 및 고객 서비스, 영업, 마케팅 및 인재 채용을 아우르는 애플리케이션 포트폴리오)를 함께 활용할 수 있게 됩니다. Uniphore는 또한 Snowflake AI 데이터 클라우드를 네이티브로 지원하기 위한 확장 이니셔티브를 추진 중이며, 이를 통해 에이전틱 AI 기능을 핵심 데이터 소스에 더 가깝게 배치할 수 있습니다. 이는 곧 더 빠른 배포, 간소화된 통합 및 강화된 데이터 거버넌스를 의미하며, 양사 고객에게 더욱 강력한 가치를 제공할 것입니다.

아울러 다음과 같은 기회도 열어줍니다.

Uniphore의 Snowflake Native Apps: 이 앱들은 Snowflake Marketplace를 통해 제공될 예정이며, 콜센터 최적화, 인재 채용 자동화 및 영업 역량 강화 등 다양한 사용 사례를 아우르며, 각 애플리케이션은 Snowflake의 안전하고 거버넌스가 보장된 프레임워크 내에서 네이티브로 실행되도록 설계되어 있습니다.

Snowflake Cortex AI와의 통합: 이는 Uniphore가 Snowflake의 완전 관리형 AI 서비스와 연결하고, Anthropic, Meta, Mistral 및 OpenAI와 같은 주요 LLM에 대한 안전한 액세스를 Snowflake 환경 내에서 직접 제공할 수 있도록 지원합니다.

Cortex Agents의 통합: Uniphore는 Snowflake 플랫폼 내 데이터에서 직접 실행되는 네이티브 기능으로 자체 에이전틱 프레임워크를 보완합니다. 이로써 기업들은 이미 Snowflake에 저장된 데이터에서 AI를 효율적이고 안전하게 활성화할 수 있습니다.

이러한 통합을 통해 기업들은 보안, 속도, 확장성을 희생하지 않고도 각 사용 사례에 가장 적합한 에이전틱 도구를 유연하게 선택할 수 있게 됩니다.

Snowflake Ventures는 이번 Uniphore 투자를 통해 기업 내 에이전틱 AI 애플리케이션의 안전하고 확장 가능한 도입을 가속화할 수 있게 되어 기쁩니다. 이번 투자와 함께 Uniphore가 Snowflake를 자사의 기반 데이터 인프라로 채택함으로써, 양사는 이미 Snowflake를 사용하는 12,000여 곳의 고객사에 에이전틱 AI 솔루션을 확대 제공하고, 현재 Uniphore를 사용 중인 약 2,000개 고객사에도 Snowflake의 강력한 기능을 제공할 수 있게 될 것입니다.