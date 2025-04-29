Snowflake Ventures investe in Veza per semplificare la sicurezza delle identità

La sicurezza dell’identità e la governance degli accessi sono funzioni critiche per i team di sicurezza aziendale, ma spesso richiedono tempo e risorse significativi per essere gestite su vasta scala. La governance degli accessi è particolarmente importante per le aziende che lavorano con grandi volumi di dati sensibili, in quanto devono rimanere conformi a un panorama in evoluzione di normative sulla sicurezza e la privacy dei dati. Per le grandi aziende che assumono decine di nuovi dipendenti a settimana, il provisioning dell’accesso può essere un’operazione lunga e complicata, con gravi conseguenze se eseguita in modo errato.
Con il nostro investimento in Veza, una piattaforma di sicurezza dell’identità, i clienti Snowflake potranno semplificare l’onboarding e il provisioning degli accessi dei dipendenti. Veza for Snowflake consente ai clienti di abilitare il minimo privilegio di accesso ai dati sensibili, identificare e avvisare sui principali rischi di identità e semplificare i controlli di accesso. Snowflake, insieme ad altre aziende globali del settore dei servizi finanziari, utilizza Veza per la governance dell’identità, la visibilità e la sicurezza.
Veza carica e visualizza gli insight fondamentali sulla governance di Snowflake
I clienti Snowflake possono accedere rapidamente alla piattaforma Veza tramite il Marketplace Snowflake. Se utilizzati insieme, Veza e Snowflake combinano potenti dati sull’identità con i principali dati di governance di Snowflake per ottenere insight e visualizzazioni più efficaci. Veza consente agli utenti di caricare e visualizzare i dati di governance di Snowflake all’interno del proprio grafo di accesso e dei propri report, inclusi i criteri di accesso alle righe, di proiezione e di aggregazione, oltre alla classificazione nativa dei dati, ai criteri di mascheramento e alla cronologia degli accessi. Per i team di sicurezza, Veza si integra con i flussi di lavoro di richiesta di accesso nativi di Snowflake per semplificare la gestione degli accessi, automatizzare i consigli sui ruoli tramite ServiceNow e fornire una vista unificata all’interno dello Snowflake Trust Center.
Veza fornisce ai team di sicurezza aziendale una visione olistica dei privilegi di accesso non solo all’interno di Snowflake, ma su tutte le applicazioni, i sistemi di dati e l’infrastruttura cloud. Questa visibilità consente ad aziende di tutte le dimensioni di rispondere alla domanda “Chi ha accesso a cosa?” e ridurre al minimo il rischio di potenziali violazioni. Le aziende leader si affidano a Veza e Snowflake per supportare i requisiti di conformità, in particolare in settori altamente regolamentati come i servizi finanziari.
Attraverso questa partnership estesa, Veza sfrutterà Snowflake Cortex AI, il servizio AI completamente gestito di Snowflake, per migliorare le funzionalità potenziate dall’AI, tra cui Access AI di Veza. Snowflake e Veza continueranno a collaborare per sviluppare e fornire funzionalità ampliate di governance degli accessi e sicurezza per la piattaforma Snowflake.
I clienti Snowflake interessati a provare la piattaforma Veza Identity Security possono consultare il Marketplace Snowflake.