Snowflake Ventures investe in Veza per semplificare la sicurezza delle identità

La sicurezza dell’identità e la governance degli accessi sono funzioni critiche per i team di sicurezza aziendale, ma spesso richiedono tempo e risorse significativi per essere gestite su vasta scala. La governance degli accessi è particolarmente importante per le aziende che lavorano con grandi volumi di dati sensibili, in quanto devono rimanere conformi a un panorama in evoluzione di normative sulla sicurezza e la privacy dei dati. Per le grandi aziende che assumono decine di nuovi dipendenti a settimana, il provisioning dell’accesso può essere un’operazione lunga e complicata, con gravi conseguenze se eseguita in modo errato.

Con il nostro investimento in Veza, una piattaforma di sicurezza dell’identità, i clienti Snowflake potranno semplificare l’onboarding e il provisioning degli accessi dei dipendenti. Veza for Snowflake consente ai clienti di abilitare il minimo privilegio di accesso ai dati sensibili, identificare e avvisare sui principali rischi di identità e semplificare i controlli di accesso. Snowflake, insieme ad altre aziende globali del settore dei servizi finanziari, utilizza Veza per la governance dell’identità, la visibilità e la sicurezza.