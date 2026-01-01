Vai al contenuto

Al via lo Snowflake World Tour | Scopri come le aziende leader implementano gli agenti AI su larga scala.

Trova la tappa più vicina a te.

Registrati ora

Categoria di prodotto

Snowflake per le transazioni

Unifica transazioni, analisi dei dati e AI su un’unica piattaforma enterprise-ready. Sviluppa tutto, dalle app più avanzate agli agenti AI in tempo reale, senza complessi spostamenti di dati.

Guarda la demo
Snowflake and Postgres logos
BLOG

Snowflake Postgres è ora in GA

Snowflake Postgres porta su Snowflake il database più popolare al mondo.
All Your Data

Supera la frammentazione dei database con un’architettura unificata

Smetti di gestire silos frammentati. Unifica tutti i tuoi dati su un’unica piattaforma potente per app, insight e AI.

Eliminate Complexity

Elimina pipeline costose e fragili

Elimina i costi dell’ETL. Collega dati transazionali e analitici per generare insight in tempo reale ed esperienze più reattive.

Rendi l’AI sicura, scalabile e affidabile

Rendi l’AI più sicura e affidabile eliminando gli spostamenti di dati rischiosi e mantenendo un unico perimetro di sicurezza.

Vantaggi

Un’unica piattaforma, senza overhead delle pipeline

Metti fine all’era dei dati frammentati. Con Snowflake Postgres e Unistore, i tuoi dati transazionali in tempo reale alimentano app, insight e intelligenza artificiale su un’unica piattaforma.

POSTGRES PRONTO PER LA PRODUZIONE

Collega i dati Postgres alle tue analisi dei dati in pochi secondi

  • Esegui la migrazione delle app Postgres senza modifiche al codice. 

  • Offri prestazioni di livello enterprise con un rapporto prezzo-prestazioni eccellente per app e intelligenza artificiale a utilizzo intensivo di risorse.

  • Garantisci resilienza con SLA di uptime del 99,95%, alta disponibilità e 10 giorni di backup continui gratuiti.

  • Proteggi i dati con autogestione delle chiavi e connettività di rete privata.

Scopri Snowflake Postgres
postgres product screenshots
unistore diagram

WORKLOAD IBRIDI OTTIMIZZATI

Combina dati transazionali e analitici con una sola istruzione SQL

  • Unisci i dati transazionali in Unistore con i dati storici in Snowflake in un unico passaggio. 

  • Dimentica database separati e job ETL complessi.

  • Mantieni sincronizzati lo stato delle app e dei workflow con le analisi dei dati, per report e dashboard sempre aggiornati.

  • Ottieni un unico modello di governance, un unico livello di sicurezza e un’unica fonte di verità per tutti i tuoi dati.

Scopri Unistore

Servizi finanziari

“Le app SimCorp richiedono migliaia di aggiornamenti al minuto, gestiscono stati di workflow complessi e applicano meccanismi di locking granulari. Snowflake Postgres gestisce con facilità questo elevato volume di transazioni.”

Mike Willett
Senior Principal, Head of Data Platform, SimCorp

  • 10xOperazioni su disco 10 volte più rapide rispetto alla precedente soluzione Postgres
Leggi il case study
two financial services workers

Servizi finanziari

“Con le hybrid tables tutto è diventato molto più semplice. Abbiamo ridotto l’impronta architetturale, centralizzato i dati su un’unica piattaforma e svolgiamo attività che prima erano irrealizzabili.”

Ron Stiffler
Chief Architect, MarketWise

  • -50% Riduzione delle risorse di infrastruttura e sviluppo per l’ingestion di dati
Leggi il case study
Business man smiling while looking at a computer

Inizia subito

Fai il prossimo passocon Snowflake

Prova Snowflakegratis per 30 giorni

  • con 400 $ di crediti gratuiti per iniziare
  • accesso immediato all’AI Data Cloud
  • abilita i tuoi data workload più critici
Prova gratuita

SNOWFLAKE PER LE TRANSAZIONI

Domande frequenti

Trova le risposte alle domande più comuni su Snowflake per le transazioni.

Le transazioni sono una nuova categoria di prodotto Snowflake che unifica i workload transazionali, analitici e di intelligenza artificiale su un’unica piattaforma pronta all’uso aziendale. Combina Snowflake Postgres per app e agenti AI che richiedono la compatibilità Postgres con Snowflake Unistore per workload transazionali che richiedono una profonda integrazione con Snowflake. In questo modo si elimina la necessità di gestire silos di dati frammentati e complessi spostamenti dei dati.

Superando la separazione tra questi workload, si elimina l’overhead delle architetture dati a silos. Le app, le analisi dei dati e l’intelligenza artificiale lavorano in sincronia, offrendo ai tuoi sistemi accesso immediato a un contesto aggiornato, senza i ritardi o i costi legati allo spostamento dei dati.

Utilizza Snowflake Postgres come archivio operativo per app e intelligenza artificiale, e per eseguire facilmente il lift-and-shift delle app Postgres esistenti sulla piattaforma Snowflake. Utilizza Unistore per casi d’uso che richiedono una profonda integrazione con le capacità di data governance e analytics di Snowflake, per tenere traccia dello stato di app e workflow o servire dati in tempo reale.

Le transazioni Snowflake sono ideali per l’intelligenza artificiale in tempo reale. Eseguendo l’AI sulla stessa piattaforma enterprise-ready che collega analisi dei dati e dati di produzione, ovunque si trovino, l’AI ha accesso immediato a un contesto aggiornato, senza i ritardi, i costi o i rischi di complessi spostamenti dei dati. In questo modo puoi ancorare l’intelligenza artificiale alla realtà e ridurre le allucinazioni dovute a dati non aggiornati.

Where DataDoes More

Prova gratuita
Guarda la demo