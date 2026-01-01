Categoria di prodotto
Snowflake per le transazioni
Unifica transazioni, analisi dei dati e AI su un’unica piattaforma enterprise-ready. Sviluppa tutto, dalle app più avanzate agli agenti AI in tempo reale, senza complessi spostamenti di dati.
Supera la frammentazione dei database con un’architettura unificata
Smetti di gestire silos frammentati. Unifica tutti i tuoi dati su un’unica piattaforma potente per app, insight e AI.
Elimina pipeline costose e fragili
Elimina i costi dell’ETL. Collega dati transazionali e analitici per generare insight in tempo reale ed esperienze più reattive.
Rendi l’AI sicura, scalabile e affidabile
Rendi l’AI più sicura e affidabile eliminando gli spostamenti di dati rischiosi e mantenendo un unico perimetro di sicurezza.
POSTGRES PRONTO PER LA PRODUZIONE
Collega i dati Postgres alle tue analisi dei dati in pochi secondi
Esegui la migrazione delle app Postgres senza modifiche al codice.
Offri prestazioni di livello enterprise con un rapporto prezzo-prestazioni eccellente per app e intelligenza artificiale a utilizzo intensivo di risorse.
Garantisci resilienza con SLA di uptime del 99,95%, alta disponibilità e 10 giorni di backup continui gratuiti.
Proteggi i dati con autogestione delle chiavi e connettività di rete privata.
WORKLOAD IBRIDI OTTIMIZZATI
Combina dati transazionali e analitici con una sola istruzione SQL
- Unisci i dati transazionali in Unistore con i dati storici in Snowflake in un unico passaggio.
Dimentica database separati e job ETL complessi.
Mantieni sincronizzati lo stato delle app e dei workflow con le analisi dei dati, per report e dashboard sempre aggiornati.
Ottieni un unico modello di governance, un unico livello di sicurezza e un’unica fonte di verità per tutti i tuoi dati.
“Le app SimCorp richiedono migliaia di aggiornamenti al minuto, gestiscono stati di workflow complessi e applicano meccanismi di locking granulari. Snowflake Postgres gestisce con facilità questo elevato volume di transazioni.”
Mike Willett
Senior Principal, Head of Data Platform, SimCorp
- 10xOperazioni su disco 10 volte più rapide rispetto alla precedente soluzione Postgres
“Con le hybrid tables tutto è diventato molto più semplice. Abbiamo ridotto l’impronta architetturale, centralizzato i dati su un’unica piattaforma e svolgiamo attività che prima erano irrealizzabili.”
Ron Stiffler
Chief Architect, MarketWise
- -50% Riduzione delle risorse di infrastruttura e sviluppo per l’ingestion di dati
Prova Snowflakegratis per 30 giorni
- con 400 $ di crediti gratuiti per iniziare
- accesso immediato all’AI Data Cloud
- abilita i tuoi data workload più critici
Unifica workload transazionali e analitici su un’unica piattaformaScopri come Snowflake sta abbattendo i silos di dati con Postgres e Unistore.
Inizia con Snowflake PostgresAvvia un’istanza Postgres, connettiti e crea dati e query di esempio.
SNOWFLAKE PER LE TRANSAZIONI
Domande frequenti
Trova le risposte alle domande più comuni su Snowflake per le transazioni.
Le transazioni sono una nuova categoria di prodotto Snowflake che unifica i workload transazionali, analitici e di intelligenza artificiale su un’unica piattaforma pronta all’uso aziendale. Combina Snowflake Postgres per app e agenti AI che richiedono la compatibilità Postgres con Snowflake Unistore per workload transazionali che richiedono una profonda integrazione con Snowflake. In questo modo si elimina la necessità di gestire silos di dati frammentati e complessi spostamenti dei dati.
Superando la separazione tra questi workload, si elimina l’overhead delle architetture dati a silos. Le app, le analisi dei dati e l’intelligenza artificiale lavorano in sincronia, offrendo ai tuoi sistemi accesso immediato a un contesto aggiornato, senza i ritardi o i costi legati allo spostamento dei dati.
Utilizza Snowflake Postgres come archivio operativo per app e intelligenza artificiale, e per eseguire facilmente il lift-and-shift delle app Postgres esistenti sulla piattaforma Snowflake. Utilizza Unistore per casi d’uso che richiedono una profonda integrazione con le capacità di data governance e analytics di Snowflake, per tenere traccia dello stato di app e workflow o servire dati in tempo reale.
Le transazioni Snowflake sono ideali per l’intelligenza artificiale in tempo reale. Eseguendo l’AI sulla stessa piattaforma enterprise-ready che collega analisi dei dati e dati di produzione, ovunque si trovino, l’AI ha accesso immediato a un contesto aggiornato, senza i ritardi, i costi o i rischi di complessi spostamenti dei dati. In questo modo puoi ancorare l’intelligenza artificiale alla realtà e ridurre le allucinazioni dovute a dati non aggiornati.