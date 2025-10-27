Snowflake Ventures：Uniphoreに投資し、企業向けエージェント型AIを加速

Futurum Researchによると、エージェント型AIは2028年までに最大6兆ドルの経済的価値を生み出し、すべてのビジネス機能にわたって複雑なエンタープライズワークフローを自動化するAIの導入を加速すると予測されています。この次のイノベーションの波は、チャットボットやコパイロットをはるかに超えています。企業は現在、タスクの独立した計画と実行、意思決定のオーケストレーション、測定可能なビジネス成果をもたらすインテリジェントなエージェントを求めています。

そのために、Uniphoreへの投資を発表できることを嬉しく思います。Uniphoreは、エージェント、モデル、ナレッジ、データを統合するビジネスAI企業です。ビジネスユーザーは、AIエージェントの容易な展開、ドメイン固有のインテリジェンスのトレーニング、測定可能な成果の提供が可能になるとともに、CIOはフルガバナンスの下でAIをセキュアにスケーリングできるようになります。これは、ガバナンスの確保されたセキュアなAIをデータの存在する場所で活用したいというSnowflakeのミッションに沿ったものです。

Uniphoreへの投資は、Snowflakeを活用する企業がエージェント型AIプラットフォームであるUniphore Business AI Cloudと、カスタマーサービス、セールス、マーケティング、人材採用にまたがるアプリケーションポートフォリオであるUniphore Business AI Suiteの両方を展開できるように支援します。また、Uniphoreはコンポーザブルアーキテクチャを活用してSnowflake AIデータクラウドをネイティブにサポートし、エージェント型AI機能を最も重要なデータソースに近づけるという、より広範なイニシアチブにも着手しています。このことは、共通のお客様にとって展開の迅速化、統合の簡素化、データガバナンスの強化を意味します。

このことは、以下にも役立ちます。

UniphoreのSnowflakeネイティブアプリ ：Snowflakeマーケットプレイスを通じて提供されるこれらのアプリは、コールセンターの最適化、人材採用の自動化、販売促進などのユースケースにまたがり、それぞれSnowflakeのセキュアでガバナンスの確保されたフレームワーク内でネイティブに実行できるように設計されています。

Snowflake Cortex AIとの統合： これにより、UniphoreはSnowflakeのフルマネージドAIサービスに接続し、Snowflake環境内で直接、Anthropic、Meta、Mistral、OpenAIなどの主要なLLMにセキュアにアクセスできます。

Cortex Agentの統合：Uniphoreは、プラットフォーム内のデータに対するSnowflakeネイティブ実行により、独自のエージェント型フレームワークを補完します。これにより、企業はSnowflake内にすでに存在するデータに対して、効率的でセキュアなAIアクティベーションを実行できます。

これにより、企業はセキュリティ、スピード、スケーラビリティを犠牲にすることなく、ユースケースに適したエージェントツールを柔軟に選択できます。

Snowflake Venturesは、企業内のエージェント型AIアプリケーションのセキュアで大規模な導入を加速するために、Uniphoreに出資できることを嬉しく思います。この投資とUniphoreの基盤となるデータインフラストラクチャとしてのSnowflakeの採用により、Snowflakeをすでに利用している12,000社以上の顧客にエージェント型AIオファリングを拡大するとともに、すでにUniphoreを利用している約2,000社の顧客にSnowflakeのパワーを提供します。