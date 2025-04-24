Snowflake Ventures investe in DataOps.live per portare funzionalità DevOps avanzate nell’AI Data Cloud

DataOps.live collabora con Snowflake per ampliare ed estendere le funzionalità native di Snowflake, ottenendo flussi DataOps avanzati. Le soluzioni integrate di Snowflake e DataOps.live semplificano lo sviluppo, il test e la distribuzione dei flussi di lavoro di dati. In particolare, DataOps.live rende operativi i progetti dbt™ per accelerare il valore aziendale, collegando lo sviluppo e la distribuzione di dbt su vasta scala.

Questo è il secondo investimento di Snowflake Ventures in DataOps.live, a dimostrazione della partnership costante tra le due organizzazioni e del loro impegno condiviso per offrire eccezionali funzionalità di data engineering e DataOps ai clienti Snowflake. In precedenza, DataOps.live ha ottenuto lo status Elite Tier Partner ed è stato recentemente riconosciuto come Snowflake Product Growth Partner of the Year 2024.

Grazie alla partnership tra Snowflake e DataOps.live, i clienti possono sviluppare, testare e rilasciare rapidamente i data product, aumentando al contempo la produttività dei team di data engineering di ben 10 volte e riducendo i costi fino al 60%. Inoltre, DataOps.live continua ad aggiungere soluzioni di data engineering avanzate e complete per le nuove feature release di Snowflake, sulla base di una roadmap pluriennale per lo sviluppo di prodotti condivisi. I clienti Snowflake potranno presto accedere alla piattaforma DataOps.live in modo rapido e trasparente tramite il Marketplace Snowflake, tramite una Snowflake Native App e un’esperienza di prova fluida e senza costi.

Dopo il nostro investimento, Snowflake e DataOps.live continueranno a collaborare per migliorare i flussi di lavoro di data engineering e DataOps, rendendo più facile e veloce per i clienti Snowflake gestire il loro ciclo di vita dei dati.