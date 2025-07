Noi di Snowflake siamo convinti che gli agenti AI siano essenziali per la forza lavoro aziendale. La capacità unica di questa tecnologia di eseguire autonomamente attività complesse con supervisione minima rappresenta un’innovazione e un’opportunità significative per le aziende di tutti i settori. E non siamo soli: Gartner® ritiene che, “entro il 2028, il 33% delle applicazioni software aziendali includerà l’Agentic AI, rispetto a meno dell’1% nel 2024, consentendo di prendere autonomamente il 15% delle decisioni lavorative quotidiane”.

Per lavorare su vasta scala, gli agenti AI hanno bisogno di una connessione sicura con i dati aziendali e di una governance unificata per gestire l’accesso, in modo simile ai controlli esistenti per i tuoi team. È per questo che stiamo investendo nel nostro partner Sema4.ai, un’azienda di agenti AI focalizzata sulla trasformazione del modo in cui i knowledge worker collaborano con l’AI per accelerare il processo decisionale aziendale.

Sema4 si integra con Snowflake Cortex AI e consente ai clienti di agire sulle applicazioni aziendali, connettersi a fonti di dati non Snowflake e orchestrare servizi Cortex AI come Cortex Search, Cortex Analyst, Document AI e altri.

Grazie a questo investimento e a questa partnership, Sema4.ai Team Edition è ora disponibile come Snowflake Native App sul Marketplace Snowflake. Gli utenti possono distribuire Team Edition nel proprio ambiente Snowflake, sfruttando la sicurezza e la governance di Snowflake ed eliminando la necessità di un processo di approvvigionamento separato. Con un solo clic, Team Edition consente agli utenti di automatizzare le previsioni, l’estrazione di insight e i flussi di dati utilizzando il proprio contesto aziendale e proteggendo i dati.

In un momento in cui il 59% dei dirigenti cita la governance, la sicurezza e la privacy dei dati come sfida principale per implementare l’AI su vasta scala, i clienti Snowflake e Sema4 ottengono un accesso più semplice e rapido all’AI ad agenti di Sema4 per attività come l’automazione della supply chain, la riconciliazione delle fatture, la conformità alle normative e altro ancora, il tutto dal proprio account Snowflake.

Insieme, Snowflake e Sema4 stanno espandendo i confini di ciò che è possibile fare con i dati e l’AI, aumentando l’efficienza e creando nuove opportunità di innovazione e crescita.

I clienti Snowflake interessati a provare la Sema4.ai Team Edition possono iniziare subito.

