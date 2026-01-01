Le CDP componibili nei servizi finanziari potenziano i marketer e riducono il rischio di conformità

I marketer delle società di servizi finanziari hanno un bel da fare. Le loro aziende possiedono una grande quantità di dati, ma spesso sono frammentati tra diversi sistemi e divisioni, e i dati sensibili sono soggetti a un’ampia gamma di restrizioni di utilizzo per linee di prodotti diverse.

Alcune delle aziende più efficaci del settore finanziario stanno preparando la propria strategia per il successo a lungo termine centralizzando i dati di prima parte nell’AI Data Cloud Snowflake per i servizi finanziari. Un modo in cui le aziende possono consentire agli esperti di marketing di agire sulla base di tali dati è con una Customer Data Platform (CDP) componibile. Una CDP componibile governa i dati e può limitare l’accesso dei marketer ai dati che sono autorizzati a utilizzare, riducendo i rischi di conformità e consentendo al contempo ai marketer di muoversi più rapidamente e con più sicurezza con i propri dati affidabili.

In questo articolo spiegheremo come funziona una CDP componibile e come può consentire agli esperti di marketing dei servizi finanziari di sfruttare appieno i propri dati insieme all’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni.

Come funziona una CDP componibile sull’AI Data Cloud

Snowflake è uno dei posti migliori per centralizzare e governare i dati aziendali provenienti da sistemi di elaborazione transazionale, piattaforme CRM, data mart e altro ancora. Le CDP componibili consentono di trasformare questi dati in azioni per potenziare le attività di marketing, vendita, pubblicità e le operazioni all’interno dell’AI Data Cloud Snowflake. In base ai tuoi casi d’uso e alle tecnologie esistenti, puoi scegliere quali funzioni CDP utilizzare per integrare l’AI Data Cloud: