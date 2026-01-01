Le CDP componibili nei servizi finanziari potenziano i marketer e riducono il rischio di conformità
I marketer delle società di servizi finanziari hanno un bel da fare. Le loro aziende possiedono una grande quantità di dati, ma spesso sono frammentati tra diversi sistemi e divisioni, e i dati sensibili sono soggetti a un’ampia gamma di restrizioni di utilizzo per linee di prodotti diverse.
Alcune delle aziende più efficaci del settore finanziario stanno preparando la propria strategia per il successo a lungo termine centralizzando i dati di prima parte nell’AI Data Cloud Snowflake per i servizi finanziari. Un modo in cui le aziende possono consentire agli esperti di marketing di agire sulla base di tali dati è con una Customer Data Platform (CDP) componibile. Una CDP componibile governa i dati e può limitare l’accesso dei marketer ai dati che sono autorizzati a utilizzare, riducendo i rischi di conformità e consentendo al contempo ai marketer di muoversi più rapidamente e con più sicurezza con i propri dati affidabili.
In questo articolo spiegheremo come funziona una CDP componibile e come può consentire agli esperti di marketing dei servizi finanziari di sfruttare appieno i propri dati insieme all’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni.
Come funziona una CDP componibile sull’AI Data Cloud
Snowflake è uno dei posti migliori per centralizzare e governare i dati aziendali provenienti da sistemi di elaborazione transazionale, piattaforme CRM, data mart e altro ancora. Le CDP componibili consentono di trasformare questi dati in azioni per potenziare le attività di marketing, vendita, pubblicità e le operazioni all’interno dell’AI Data Cloud Snowflake. In base ai tuoi casi d’uso e alle tecnologie esistenti, puoi scegliere quali funzioni CDP utilizzare per integrare l’AI Data Cloud:
Attivazione dei dati: Crea audience e sincronizza i clienti con i loro attributi su piattaforme email, di messaggistica, CRM e pubblicitarie, strumenti operativi come Slack o qualsiasi altra destinazione finale che potenzia la tua azienda.
AI Decisioning. Sperimenta continuamente per trovare il messaggio migliore che spinge ogni cliente a passare all’azione. Personalizza automaticamente messaggi, canali e percorsi in base ai dati storici e alle interazioni con i clienti.
Intelligence sulle campagne. Analizza le campagne di marketing su canali e piattaforme diverse. Trasforma gli insight in azioni creando nuovi segmenti di audience direttamente dalle dashboard self-service.
Tracciamento eventi. Raccogli i comportamenti degli utenti dal tuo sito web o dalla tua mobile app e memorizza tali azioni direttamente nell’AI Data Cloud.
Risoluzione delle identità. Unifica i dati in profili a 360 gradi di clienti, nuclei familiari o altre entità importanti per la tua azienda.
Nell’esaminare questa architettura, è importante sottolineare ancora una volta che anche le CDP componibili sono disaggregate e modulari, il che significa che è possibile scegliere quali funzionalità aggiungere al proprio stack tecnologico allineandole ai propri casi d’uso e alle proprie esigenze specifiche. Indipendentemente dalle funzionalità di cui hai bisogno, il compito di una CDP componibile è consentire ai team aziendali di utilizzare i dati dei clienti nel proprio AI Data Cloud per fornire esperienze di grande impatto.
Perché una CDP componibile appositamente creata per i servizi finanziari
Le CDP componibili possono raccogliere, unificare e attivare i dati tutti all’interno di Snowflake. Questo è un netto contrasto con le CDP isolate nell’AI Data Cloud che richiedono la copia dei dati tra sistemi.
Centrare la CDP sull’AI Data Cloud offre diversi vantaggi essenziali alle società di servizi finanziari.
Consenti ai marketer di utilizzare i dati in modo etico e con una governance rigorosa. Molti prodotti finanziari sono soggetti a ulteriori normative sul modo in cui dati sensibili come genere ed età possono e non possono essere utilizzati nel marketing. Una CDP componibile consente di sfruttare facilmente la potenza della governance integrata in Snowflake per gestire l’utilizzo di tutti i dati; questo consente agli esperti di marketing di agire liberamente, sapendo che i dati a cui hanno accesso sono consentiti dalla loro azienda.
Snowflake Horizon fornisce un framework integrato per la sicurezza, la conformità e la gestione della privacy per tutti i dati archiviati all’interno di Snowflake, per casi d’uso come l’attivazione di campagne di marketing tramite Hightouch.
Una CDP componibile non richiede l’archiviazione dei dati; quando i brand creano audience, analizzano split test, orchestrano percorsi e altro ancora, tutti questi dati e analisi sono all’interno dell’AI Data Cloud governato.
Le CDP componibili supportano la semplificazione dei processi di governance che gestiscono i flussi di lavoro degli esperti di marketing. Queste possono includere l’ereditarietà dei controlli globali di accesso ai dati per diversi gruppi di utenti, regole per i tipi di dati che possono essere inviati a diverse destinazioni di marketing e operative e filtri di utilizzo dei dati basati su criteri come dati personali sensibili e lo stato del consenso esplicito di ciascun utente ai messaggi di marketing.
Porta il tuo schema. Gli istituti finanziari consolidati dispongono di un affidabile set di dati esistenti con un proprio schema o layer semantico. Ad esempio, i dati possono variare tra tipi di prodotti, come linee di credito personali e conti di investimento, o in base ai rapporti con un consulente personale o all’online banking. Mentre gli strumenti SaaS che non sono integrati con l’AI Data Cloud spesso hanno modelli di dati rigidi come semplici modelli di dati “utente” ed “evento”, una CDP componibile può utilizzare i dati in qualsiasi modo tu li abbia già organizzati in Snowflake, consentendoti di agire rapidamente su tutte le linee di prodotti e le entità uniche della tua azienda.
Utilizza tutti i tuoi dati. Gli istituti finanziari raccolgono e gestiscono i dati in molti sistemi di elaborazione transazionale, CRM, data mart e altro ancora. Alcuni grandi istituti potrebbero acquistare strumenti SaaS ridondanti o più CDP che operano sui dati isolati rilevanti per ogni divisione. Al contrario, l’AI Data Cloud è in grado di centralizzare tutti i dati dei servizi finanziari nelle regioni supportate. Invece di lavorare con un silos di dati, gli esperti di marketing possono utilizzare una CDP componibile per creare le audience e analizzare i risultati direttamente dalla loro fonte di riferimento nell’AI Data Cloud.
Sfrutta il machine learning (ML) e l’intelligenza artificiale (AI) nativi. I team dati delle società di servizi finanziari spesso creano internamente solidi modelli ML e AI, il che sta diventando ancora più importante con la rapida adozione di Snowflake Cortex AI. Gli esperti di marketing possono utilizzare una CDP componibile per trasformare gli output dei modelli in azioni, creando audience per le campagne sulla base dei comportamenti, delle propensioni e altro ancora previsti dai clienti. Le CDP componibili possono integrare le proprie funzionalità per l’AI, come l’AI Decisioning nativo di Hightouch, che opera nell’AI Data Cloud senza copie di dati. Questo consente ai marketer di definire obiettivi, stabilire argini strategici e sfruttare l’AI per ottimizzare e personalizzare automaticamente le campagne per ogni cliente, continuando a sperimentare e ottimizzare nel tempo per massimizzare l’impatto.
È dimostrato: le società di servizi finanziari migliorano i risultati con una CDP componibile
Chime
Profilo dell’azienda: Chime è una società di tecnologia finanziaria fondata sul presupposto che i servizi bancari di base debbano essere utili, facili e gratuiti. Fondata nel 2012, Chime offre all’80% degli americani un’esperienza di prodotto progettata per aiutarli ad arrivare al giorno di paga successivo o a ricostruire il credito senza tariffe mensili, commissioni di scoperto o requisiti di saldo minimo.
Target di utenti: singoli consumatori nel mercato dell’online banking, delle carte di credito, dei conti di risparmio e altro ancora.
Utilizzo di una CDP componibile: creare audience nell’AI Data Cloud per la sincronizzazione automatica con piattaforme multimediali a pagamento sia per il retargeting che per la soppressione.
Risultato: Chime ha migliorato del 20% i tassi di corrispondenza nel performance marketing e gli esperti di marketing possono creare e distribuire una nuova campagna su tutti i canali a pagamento in 20 minuti (da agosto 2023).
Ramp
Profilo dell’azienda: Ramp è la prima e unica piattaforma di automazione finanziaria e carta aziendale progettata per aiutare le aziende a risparmiare tempo e denaro. Con oltre 1000 integrazioni con prodotti finanziari come NetSuite e QuickBooks, Ramp consente di emettere facilmente carte di credito aziendali, effettuare pagamenti delle bollette, automatizzare i processi contabili e monitorare le spese.
Target di utenti: uffici amministrativi di altre aziende.
Utilizzo di una CDP componibile: potenziare il marketing data-driven con A/B test in mailing automatizzati e campagne sui media a pagamento. Ramp inoltre mantiene i dati allineati tra i team utilizzando una CDP componibile per attivare le notifiche Slack per gli eventi chiave e per aggiornare i record in Salesforce e HubSpot.
Risultato: la migrazione all’AI Data Cloud ha ridotto i costi della piattaforma dati di Ramp del 20% e aumentato la velocità di trasformazione dei dati del 33%; la personalizzazione alimentata da una CDP componibile ora è responsabile del 25% della pipeline di vendite di Ramp (a dicembre 2022).
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Infine, una CDP componibile garantisce agli esperti di marketing l’accesso self-service a tutti i dati aziendali in Snowflake. Possono agire con sicurezza perché lavorano su una fonte di dati attendibile che viene automaticamente filtrata e governata dalla loro azienda. Possono ottenere risultati migliori perché hanno accesso a dati completi e possono sfruttare appieno l’AI e il ML per ottimizzare le loro campagne.
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