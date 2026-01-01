Modulare CDPs in der Finanzdienstleistungsbranche: Befähigung von Marketingteams und Reduzierung von Compliance-Risiken

Die Konzentration von CDP auf die AI Data Cloud bietet Finanzdienstleistern mehrere entscheidende Vorteile.

Ermöglichen Sie Marketingteams, Daten auf ethische Weise und mit strikter Governance zu verwenden. Viele Finanzprodukte unterliegen zusätzlichen Vorschriften darüber, wie „Protected Class“-Daten wie Alter und Geschlecht im Marketing genutzt werden dürfen und wie nicht. Eine modulare Kundendatenplattform erleichtert es, die Leistungsfähigkeit der integrierten Governance in Snowflake zu nutzen, um zu verwalten, wie alle Daten genutzt werden können. Marketingexpert:innen können also frei handeln, da sie wissen, dass die Daten, auf die sie zugreifen können, von ihrem Unternehmen zugelassen sind.

Snowflake Horizon bietet ein integriertes Framework für das Management von Datensicherheit, Compliance und Datenschutz für alle in Snowflake gespeicherten Daten, z. B. für die Aktivierung von Marketingkampagnen über Hightouch.

Für eine modulare Kundendatenplattform ist kein Datenspeicher erforderlich. Wenn Marken Zielgruppen erstellen, Split-Tests analysieren, Journeys orchestrieren und mehr, können all diese Daten und Analysen innerhalb der kontrollierten AI Data Cloud stattfinden.

Modulare CDPs unterstützen die Optimierung von Governance-Prozessen zur Verwaltung von Marketing-Workflows. Dazu kann Folgendes gehören: globale Datenzugriffskontrollen für unterschiedliche Benutzergruppen, Regeln dafür, welche Datentypen an unterschiedliche Marketing- und Betriebsziele gesendet werden können, und Datennutzungsfilter basierend auf Features wie geschützten personenbezogenen Daten und dem Status der Opt-in-Einwilligung jeder Person für Marketingbotschaften.

Bringen Sie Ihr eigenes Schema mit. Etablierte Finanzinstitute verfügen über einen soliden Bestand an Daten mit ihrem eigenen Schema oder semantischen Ebene. Beispielsweise können die Daten zwischen Produkttypen variieren, wie z. B. Privatkreditlinien und Anlagekonten, oder auf der Grundlage von Kundenbeziehungen mit einem persönlichen Berater oder Online-Banking. Während SaaS-Tools, die nicht in die AI Data Cloud integriert sind, oft starre Datenmodelle haben, die nur in einfachen „User“- und „Event“-Datenmodellen funktionieren, kann eine modulare Kundendatenplattform Daten auf die Art und Weise nutzen, wie Sie sie bereits in Snowflake organisiert haben. So können Sie schnell über Produktlinien und die einzigartigen Einheiten Ihres Unternehmens hinweg handeln.

Nutzen Sie all Ihre Daten. Finanzinstitute erfassen und verwalten Daten in zahlreichen Transaktionsverarbeitungssystemen, CRMs, Data Marts und mehr. Einige große Institute kaufen möglicherweise redundante SaaS-Tools oder mehrere CDPs, die mit Datensilos arbeiten, die jeweils für spezielle Abteilungen relevant sind. Die AI Data Cloud hingegen könnte alle Finanzdienstleistungsdaten in den unterstützten Regionen zentralisieren. Anstatt mit Datensilos zu arbeiten, können Marketingteams eine zusammensetzbare Kundendatenplattform verwenden, um Zielgruppen aufzubauen und Ergebnisse direkt aus ihrer Source of Truth in der AI Data Cloud zu analysieren.

Nutzen Sie natives maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI). Datenteams von Finanzdienstleistungsunternehmen entwickeln oft robuste ML- und KI-Modelle intern, was mit der rasanten Einführung von Snowflake Cortex AI noch effektiver wird. Marketingteams können mithilfe einer modularen Kundendatenplattform Modellausgaben in Maßnahmen verwandeln und Zielgruppen für Kampagnen auf der Grundlage von vorhergesagtem Kundenverhalten, -neigungen und mehr erstellen. Modulare CDPs können eigene Funktionen für KI mitbringen, wie z. B. die Snowflake-native AI Decisioning von Hightouch, welche in der AI Data Cloud arbeitet, ohne Daten zu kopieren. So können Marketingteams Ziele definieren, strategische Leitlinien festlegen und KI nutzen, um Kampagnen automatisch für alle Kund:innen zu optimieren und zu personalisieren. Gleichzeitig können sie im Laufe der Zeit kontinuierlich experimentieren und optimieren, um die Wirkung zu maximieren.

Nachweispunkte: Finanzdienstleister, die mit einer modularen CDP Ergebnisse erzielen

Chime

Wer sie sind: Chime ist ein Finanztechnologieunternehmen, das auf der Prämisse gegründet wurde, dass grundlegende Bankdienstleistungen hilfreich, einfach und kostenlos sein sollten. Chime wurde 2012 gegründet und bedient 80 % der Amerikaner:innen, die „Paycheck to Paycheck“ leben, und bietet eine Produkterfahrung, die darauf abzielt, ihre Mitglieder zum nächsten Zahltag zu bringen oder ihre Kreditwürdigkeit zu verbessern, ohne monatliche Servicegebühren, Überziehungsgebühren oder Mindestguthabenanforderungen.

An wen sie vermarkten: Individuelle Verbraucher:innen im Markt für Online-Banking, Kreditkarten, Sparkonten und mehr.

Wozu sie eine modulare CDP verwenden: Sie erstellen Zielgruppen in der AI Data Cloud, um sie automatisch mit kostenpflichtigen Medienplattformen zu synchronisieren – sowohl zum Retargeting als auch zur Unterdrückung.

Ergebnis: Chime hat die Trefferquoten im Performance-Marketing um 20 % verbessert und Marketingteams können innerhalb von 20 Minuten eine neue Kampagne für alle bezahlten Medienkanäle erstellen und bereitstellen (Stand: August 2023).

Quelle

Ramp

Wer sie sind: Ramp ist die erste und einzige Plattform zur Finanzautomatisierung und Unternehmenskarte, mit der Unternehmen Zeit und Geld sparen können. Mit über 1.000 Integrationen mit Finanzprodukten wie NetSuite und QuickBooks erleichtert Ramp die Ausgabe von Firmen-Ladekarten, die Ausführung von Rechnungszahlungen, die Automatisierung von Buchhaltungsprozessen und die Überwachung von Ausgaben.

An wen sie vermarkten: Buchhaltungsteams bei anderen Unternehmen.

Wozu sie eine modulare CDP verwenden: Sie ermöglichen datengestütztes Marketing mit A/B-Tests in automatisierten ausgehenden E-Mails und bezahlten Medienkampagnen. Ramp sorgt auch für teamübergreifende Datenabstimmung, indem es eine modulare CDP verwendet, um Slack-Benachrichtigungen für wichtige Ereignisse auszulösen und Datensätze in Salesforce und HubSpot zu aktualisieren.

Ergebnis: Durch die Migration in die AI Data Cloud wurden die Datenplattformkosten von Ramp um 20 % gesenkt und die Geschwindigkeit der Datenumwandlung um 33 % erhöht. Die Personalisierung auf der Grundlage einer modularen Kundendatenplattform ist jetzt für 25 % der Vertriebs-Pipeline von Ramp verantwortlich (Stand: Dezember 2022).

Quelle

Optimieren Sie Ihr Marketing mit der AI Data Cloud

Eine modulare Kundendatenplattform gewährt Marketingexpert:innen Self-Service-Zugriff auf alle ihre Unternehmensdaten in Snowflake. Sie können selbstsicher handeln, weil sie mit zuverlässigen Source-of-truth-Daten arbeiten, die automatisch von ihrem Unternehmen gefiltert und kontrolliert werden. Sie können bessere Ergebnisse erzielen, weil sie Zugang zu vollständigen Daten haben und KI und ML vollständig nutzen können, um ihre Kampagnen zu optimieren.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Seite zur Snowflake AI Data Cloud für Finanzdienstleistungen oder in unserem Quickstart: Marketing-Orchestrierung und Kampagneninformationen mit Hightouch und Snowflake.